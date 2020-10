Pewniaki w modzie damskiej

Jesień to czas totalnej zmiany garderoby. Krótkie spodenki czy zwiewne sukienki zmieniamy na swetry, ciepłe płaszcze i sukienki maxi. Metodycznie przeszukujemy swoje szafy poszukując rzeczy, które wpisują się w bieżące trendy. Niejednokrotnie kończy się to wymianą lwiej części garderoby. A gdyby tak postawić na uniwersalizm?

Uniwersalizm śmiało możemy porównać z klasyką. To rzeczy, które opierają się sezonowości. To nieśmiertelny basic, który pomimo zawirowań w modowej branży powinien znaleźć swoje miejsce w garderobie każdej z nas. To rzeczy bardzo wysokiej jakości, w które zawsze warto zainwestować. Posłużą nam dłużej niż jeden sezon, będą inwestycją w nasz nienaganny wizerunek oraz zabezpieczeniem na niepewne czasy.

Uniwersalizm charakteryzuje się też możliwością noszenia rzeczy w wielu różnych stylizacjach. To coś, co z pewnością wykorzystamy podczas wielu różnych okazji. Posiadając chociaż kilka uniwersalnych rzeczy wysokiej jakości jesteśmy w stanie zbudować wiele stylizacji, które nigdy nie wyjdą z mody i będą zawsze strzałem w dziesiątkę.

Numerem jeden jest dobry płaszcz na zimę. Warto postawić na model z wełny, ewentualnie szlachetnej mieszanki wełny z kaszmirem lub wełny z moherem czy z alpaką. Naturalne włókna zapewnią nam wysoki komfort użytkowania, płaszcz z takiej tkaniny wygląda niezwykle elegancko i nie zużywa się szybko, dzięki czemu możemy cieszyć się nim przez długie lata. Śmiało stawiajmy na model, który założymy zarówno do sukienki jak i do chino oraz luźnego swetra. Drugim numerem w damskiej garderobie jest mała czarna. Ta sukienka zrewolucjonizowała damską modę i do dzisiaj nie schodzi z piedestału. Przez lata zdobywała rynek modowy i występowała w różnych odsłonach. Dzisiaj stawiamy na model, który równie dobrze wygląda z botkami i ramoneską jak i z płaszczem i szpilkami. W damskiej garderobie nie może zabraknąć także klasycznej, białej koszuli. Doskonale prezentuje się w casualowym zestawieniu ze spodniami chino i marynarką w kratę jak i w biznesowym wydaniu z damskim garniturem lub garsonką. Skoro wspomnieliśmy o marynarce to warto posiadać chociaż jeden jej egzemplarz. Dobra marynarka uratuje każdą stylizację. Warto zainwestować także w jeansy. Klasyczne granatowe sprawdzą się zawsze i wszędzie. Na koniec możemy pokusić się o spódnicę ołówkową. Taki model zarówno z mokasynami jak i szpilkami dobrze się prezentuje.

