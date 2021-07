Piekarnik retro do zabudowy - jak zaaranżować kuchnię z nim w roli głównej?

Aranżacja kuchni, szczególnie w jakimś konkretnym stylu wykończenia wnętrz, to bardziej skomplikowana sprawa niż inne pomieszczenia w domu. Przede wszystkim jest to przestrzeń funkcjonalna, a więc musi nie tylko wyglądać, ale również ułatwiać nam przebywanie i pracowanie w niej. Wszelkie niezbędne sprzęty również powinny być najwyższej jakości i rozmieszczone w taki sposób, aby dobrze nam się z nich korzystało. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy tworzeniu kuchni retro lub vintage? Jak dobrać idealny piekarnik do zabudowy retro i o czym pamiętać przy jego zakupie?

Na czym polega styl retro i vintage w kuchni?

Kuchnia w stylu retro lub vintage to obecnie dość popularny trend, będący swoistą przeciwwagą dla minimalistycznych, pozbawionych dużej ilości akcesoriów wnętrz. W przypadku kuchni możemy dodatkowo wykorzystać sprzęty na co dzień w niej używane, aby stworzyć ciekawą, funkcjonalną przestrzeń. Dotyczy to zarówno drobnych przedmiotów, jak naczynia, zastawa czy drobne urządzenia, jak i dużego AGD pokroju kuchenki, piekarnika czy lodówki. Jeżeli zależy nam na tym, aby kuchnia była zaaranżowana w stylu retro, możemy wykorzystać dodatki i sprzęt tylko stylizowany na tę dawną epokę. Z kolei w przypadku kuchni vintage musimy poszukać faktycznie wyprodukowanych w tamtym czasie urządzeń i przedmiotów.

Piekarnik retro do zabudowy - kiedy warto się na niego zdecydować?

Piekarnik do zabudowy to często wybierana opcja, jeżeli chcemy rozdzielić go z kuchenką lub gdy po prostu nie mamy za wiele miejsca do dyspozycji. Świetnie sprawdzi się więc w kuchniach o dowolnych wymiarach, zarówno na wyspie jak i wkomponowany w meble znajdujące się w głównej linii w pomieszczeniu. Jeżeli zależy nam na utrzymaniu stylu retro także w designie kupowanych sprzętów, w tej kategorii znajdziemy wiele ciekawych wizualnie, a jednocześnie zaawansowanych i wygodnych w użyciu modeli, wyposażonych w szereg użytecznych funkcji, jak czyszczenie katalityczne czy zapewniające równomierną dystrybucję ciepła. Wiele podobnych propozycji znajdziesz na stronie: lofra.pl/piekarniki-do-zabudowy.

Piekarniki retro - gdzie umieścić je w kuchni?

Wybór odpowiedniego piekarnika jest podyktowany nie tylko jego wymiarami czy funkcjami, ale również tym, gdzie docelowo chcemy go umieścić. Ponieważ jest to urządzenie nagrzewające się do wysokiej temperatury, nie powinniśmy montować go w pobliżu lodówki. Warto również zadbać o odpowiedni pułap, na którym piekarnik się znajdzie - najlepiej, aby było to takie miejsce, z którego łatwo nam będzie podnieść gorące, być może też ciężkie naczynia i do którego nie będziemy musieli się nachylać, aby na przykład sprawdzić temperaturę. Piekarnik nie powinien być również ograniczony przez ścianę, ponieważ utrudni nam to jego obsługę. Jeżeli mamy taką możliwość, najlepszym miejscem na montaż takiego urządzenia będzie wysoka zabudowa kuchni.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze piekarnika do zabudowy retro?

Wybierając sprzęt AGD do kuchni powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego jakość wykonania oraz technologię, w jaką zostały wyposażone. W przypadku piekarnika ważne jest to, aby zapewniał nam stabilną temperaturę i szybko się nagrzewał, a także by ilość dostępnych programów odpowiadała naszym potrzebom. Dobrze również zwrócić uwagę na czyszczenie po użyciu i to, czy możemy spokojnie sięgnąć dowolnego miejsca w całym piekarniku, dzięki czemu będziemy mieć pewność że nigdzie nie pozostały żadne zabrudzenia, które później mogłyby mieć wpływ na jakość kolejnej przygotowywanej potrawy. Istotnymi parametrami są także klasa energetyczna, szyba refleksyjna która zapewnia nam dodatkowe bezpieczeństwo, a także nowa konstrukcja komory, dzięki której nie musimy martwić się o równomierność nagrzewania w całym wnętrzu.

O czym pamiętać przy aranżacji kuchni?

Aranżując naszą kuchnię warto mieć na względzie to, aby wszystkie sprzęty były w niej ułożone w wygodny sposób. Dzięki temu będzie nam się w niej łatwiej pracowało, a także zminimalizujemy ryzyko skaleczenia czy oparzenia się w chwili nieuwagi. Wybierając sprzęty typu piekarnik lub kuchenka dobrze jest dobierać je nie tylko przez wzgląd na wizualne dopasowanie do wybranej aranżacji, ale również biorąc pod uwagę ich możliwości i parametry techniczne. W ten sposób będziemy w stanie stworzyć nie tylko kuchnię przytulną i elegancką, ale również energooszczędną, pozwalającą na poświęcenie mniejszej ilości czasu na gotowanie i po prostu wygodną w codziennym użytkowaniu.

Piekarnik do zabudowy retro to wybór dobry do każdego rodzaju i wielkości kuchni, tak długo jak lubimy podobny styl wykończenia wnętrz. Decydując się na niego musimy zwrócić uwagę również na to, gdzie dokładnie go umieścimy, jednak przy odrobinie uwagi może być to bardzo wygodna i efektowna rzecz.

-- artykuł sponsorowany --