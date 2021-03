Pierwsze życiowe decyzje uczniów klas ósmych

Wielkimi krokami zbliża się chwila, kiedy ósmoklasiści będą po raz pierwszy podejmować ważną, życiową decyzję dotyczącą wyboru dalszej edukacji. Jaką szkołę wybrać? To obecnie najczęściej pojawiające się pytanie, na które odpowiedź dla młodego człowieka, nie jest prosta.

Każdy uczeń chciałby dokonać wyboru najlepszej szkoły, czyli takiej, która umożliwi nie tylko zdobycie wiedzy na interesującym kierunku, zgodnym z pasją i zainteresowaniami, ale również zapewni edukację na wysokim poziomie. Aby pomóc uczniom klas ósmych w podjęciu pierwszej niezwykle istotnej decyzji, szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Elbląski przygotowały na rok szkolny 2021/2022 bogatą ofertę edukacyjną.

Szkoły prowadzone przez Powiat Elbląski przygotowane będą od 1 września na przyjęcie uczniów w systematycznie modernizowanych budynkach posiadających nowoczesną bazę dydaktyczną i dobrze zaopatrzone warsztaty, laboratoria, pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Atutem szkól jest przyjazne środowisko, nowoczesne podejście do zmieniającego się świata, otwartość na nowe, twórcze pomysły uczniów. Szkoły oferują kilkanaście kierunków kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, warunki do rozwijania pasji i zainteresowań zapewniając możliwość udziału uczniów, między innymi, w zajęciach sportowych, rozwijających zainteresowania, a także na stażach odbywanych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Uczniowie uzdolnieni plastycznie mogą rozpocząć naukę w szkole o wyjątkowym klimacie, uczącej kreatywności, refleksyjnego, twórczego i racjonalnego myślenia, tj. w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wysokie efekty kształcenia, w tym wyniki egzaminu dojrzałości i egzaminu zawodowego, sukcesy uczniów w konkursach, wernisażach, wystawach krajowych oraz międzynarodowych, fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna to zarówno gwarancja realizacji marzeń, jak rozwijania uzdolnień młodych ludzi. Oferta edukacyjna Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Zespół Szkół w Pasłęku zaprasza uczniów do nauki w liceum, szkole branżowej I stopnia oraz Technikum nr 1, które uzyskało VII miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w XXIII Rankingu Techników „Perspektywy 2021”. Nowoczesna baza dydaktyczna, wysoka zdawalność egzaminów, przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do ucznia sprawiają, że szkoła ta jest miejscem, w którym chce się być, uczyć i nawiązywać trwałe przyjaźnie. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Pasłęku.

Wybierając naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku uczniowie mają szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania pracy w dobrze płatnych zawodach zarówno w technikum, jak również w szkole branżowej I stopnia. Czteroletnie liceum ogólnokształcące o ukierunkowaniu obronnym współpracuje z 9 Braniewska Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie. Rada Powiatu w Elblągu złożyła wniosek do Ministra Obrony w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie w nowym roku szkolnym oddziału przygotowania wojskowego. Uczniowie uczęszczający do tego oddziału będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kierowania oraz dowodzenia, podstaw obronności, jak również w zakresie edukacji obywatelskiej, zagrożeń współczesnego świata. Ponadto szkoła dysponuje internatem, w którym zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę wychowawczą. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Dokonywany obecnie przez uczniów wybór szkoły w dużej mierze wpłynie na późniejszą drogę zawodową i rozwój przyszłej kariery. Nie są to łatwe decyzje, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Elbląski.

