 Pies z cukrzycą

Odpowiedzialnym właścicielom czworonogów już od dawna jest wiadome, że nawet karmienie zupełnie zdrowego osobnika nie zawsze jest takie proste, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Dobre zbilansowanie posiłków wymaga pewnej wiedzy, a dobranie karmy tak, żeby smakowała pupilowi, to czasami prawdziwy wyczyn. Sprawa dodatkowo komplikuje się w momencie, w którym mamy do czynienia ze zwierzakiem, który dotknięty jest jakimś schodzeniem. Doskonałym przykładem jest tu cukrzyca, ponieważ dostanie odpowiedniej karmy dla psów z cukrzycą w wielu sklepach jest po prostu niemożliwe. Na szczęście można ją kupić online.

Pies cukrzyk potrzebuje dobrej diety

Tak samo jak człowiek, który choruje na tę przykrą chorobę. Dlatego karma dla psa z cukrzycą musi mieć inne zawartości mikro i makroskładników niż taka, którą podaje się zdrowym psiakom. Jej podawanie powinno być także poprzedzone szczegółowymi badaniami krwi i innymi, które zleci weterynarz oraz specjalistycznymi konsultacjami medycznymi, ponieważ zdrowemu psu mogłaby ona po prostu zaszkodzić.

Karma dla psa z cukrzycą podawana jest jedynie w przypadku wystąpienia szczególnych wskazań medycznych, samodzielnie lub w połączeniu z podawanymi dodatkowo medykamentami, które przepisze specjalista. Podczas karmienia nią pies powinien być także okresowo badany, żeby sprawdzić, jak taka dieta oddziałuje na rozwój choroby i czy jej stosowanie przynosi pożądane skutki. Taki monitoring pozwoli na dłuższe utrzymanie czworonoga w dobrym zdrowiu i znacznie obniży ilość niedogodności, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość jego życia.

Nie poleca się stosowania karm suchych

Karmy dla psów z cukrzycą występują zazwyczaj w formie karm mokrych, ponieważ w przypadku suchych chrupek znacznie ciężej o utrzymanie pożądanych składników w ilościach, które są odpowiednie dla osobników z tego rodzaju schorzeniami. Trudne jest w szczególności utrzymanie cukru na zbilansowanym, niskim poziomie. Dlatego suche przekąski powinny być w takiej sytuacji używane jedynie w formie podawanego w niewielkich ilościach przysmaku.

Dobra karma dla psa z cukrzycą zazwyczaj jest do kupienia w wygodnych puszkach o zróżnicowanej gramaturze. Ułatwia to karmienie świeżym pożywieniem zarówno dużych, jak i niewielkich psiaków. Pozwala również na łatwiejsze ustabilizowanie wielkości porcji, które powinny być równej wielkości i podawane zawsze o stałych godzinach. Cukrzyka należy też karmić nieco więcej niż raz dziennie, najlepiej dwa, a nawet trzy razy, dzięki czemu łatwiej przyswoi i strawi niezbędne mu do życia składniki odżywcze.