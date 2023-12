 Podaruj bliskim zdrowie na Święta

Już za kilka dni usiądziemy do stołu z bliskimi i będziemy świętować Boże Narodzenie. Jednym z elementów tradycji są prezenty, na które każdy z nas czeka z wypiekami na twarzy. Warto zadbać, aby były przemyślane, spersonalizowane i ucieszyły drugą osobę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma propozycję prezentu uniwersalnego, ale też takiego, który zadba o zdrowie i aktywność.

Bony prezentowe od kilku lat cieszą się dużym powodzeniem. Obdarowana osoba ma możliwość wyboru na co wykorzysta przeznaczony voucher. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji również przygotował możliwość zakupu karnetu. Dzięki niemu można szybko i łatwo opłacić bilety wstępu na CRW Dolinka, Krytą Pływalnię, Lodowisko Helena i Tor Kalbar. A co najważniejsze pozwala na wejście na wszystkie zajęcia organizowane na obiektach MOSiR. Zaliczają się do nich zajęcia w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”: ZUMBA, ZUMBA KIDS, Joga, Zdrowy Kręgosłup, Turbo Spalanie i Aqua Fitness. Karnet upoważnia również do skorzystania z zajęć nauki pływania czy nauki jazdy na łyżwach.

Każde doładowanie karnetu, to dodatkowy bonus, który jest zależny od kwoty zasilenia. Karnet można doładować na dowolną kwotę – od 50 zł do 1000 zł. To dobry pomysł na prezent dla osób już aktywnych, które korzystają z naszych zajęć, basenów, saun czy lodowiska. Ucieszy również osoby, które od Nowego Roku mają w planie rozpocząć swoją przygodę z aktywnością.

Jak założyć kartę? W kasie dowolnego obiektu (CRW Dolinka, Kryta Pływalnia, Tor Kalbar lub Lodowisko Helena) zgłoś chęć założenia karty. Jednorazowa opłata za wydanie karty to 15 zł. Jeśli podasz swoje imię i nazwisko oraz e-mail będziesz miał dostęp do panelklienta.elblag.eu. Kartę można doładować w kasie lub poprzez panel klienta (w zakładce Karnety), wybierając z dostępnych kwot doładowań. Korzystaj z wejść na obiekty lub zajęcia, skanując kartę w kasie.

Więcej o karnetach można przeczytać na stronie www.mosir.elblag.eu

