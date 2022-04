 Podróż w więcej niż 5 osób? Mamy na to tańszy sposób!

W czasach, gdy ceny na stacjach paliw przyprawiają o zawrót głowy, szczególnym zainteresowaniem cieszą się auta z homologacją na więcej niż standardowe 5 osób.

Takim właśnie autem jest Citroen Spacetourer, który jest dostępny w ofercie wypożyczalni HADM Gramatowski. Model ten umożliwia przewóz aż 7 osób. Wyjazd na wymarzone wczasy, spotkania rodzinne czy biznesowe stają się łatwiejsze i bardziej ekonomiczne.

Mimo takiej ilości miejsc siedzących wnętrze samochodu jest zaprojektowane tak, aby zapewnić jak największy komfort podróżującym.



Pomaga w tym bogate wyposażenie, m.in.:

automatyczna skrzynia biegów,

fotele z ekoskóry,

funkcja masażu w przednich fotelach,

obracane fotele w drugim rzędzie oraz wysuwany stolik,

tempomat,

ekonomiczny silnik diesla,

panoramiczny dach,

automatycznie rozsuwane drzwi boczne

tunel z dodatkowym chłodzeniem dla drugiego i trzeciego rzędu.

Jeżeli natomiast 7 miejsc to nadal za mało, w ofercie wypożyczalni HADM Gramatowski znajduje się również 9 osobowy Citroen Jumpy Kombi, który równie dobrze radzi sobie z przewozem nie tylko pasażerów, a także ładunków. Pomagają w tym składane i demontowane w szybki i łatwy sposób fotele drugiego i trzeciego rzędu. Co sprowadza się do przestrzeni ładunkowej wynoszącej do 4554 litrów.

W celu rezerwacji aut zapraszamy do kontaktu z naszą wypożyczalnią HADM Gramatowski. W ofercie znajdują się również auta osobowe jak i użytkowe.

HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Citroen

ul. Warszawska 87 82-300 Elbląg

T: 55 230 40 73

M: 720 820 287



Autoryzowany Dealer Skoda i Kia

Rokocin 4G 83-200 Starogard Gdański

T: 58 560 94 80

