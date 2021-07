Półkolonie w Elblągu. Najlepsze w Przedszkolu Mały Europejczyk

Kiedy większość przedszkoli w mieście w okresie wakacyjnym jest zamkniętych, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu organizuje dla dzieci z Elbląga i okolic półkolonie wakacyjne. Dziecko można zapisać na półkolonie wakacyjne na tydzień, miesiąc a nawet na wybrane dni. Zobacz zdjęcia.

Na półkolonie w Elblągu mogą przyjść dzieci nie tylko uczęszczające na co dzień do Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu, ale również z innych placówek przedszkolnych oraz dzieci z klas 1,2,3 szkoły podstawowej.

Rodzice mają dowolność wyboru okresu, w jakim dzieci spędzą wakacyjny czas - sami określą czy będzie to kilka dni, tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc. Warto jedynie pamiętać, że Mały Europejczyk zamknięty jest w ostatnie dwa tygodnie sierpnia.

Dzieci na półkoloniach wakacyjnych w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu mogą przebywać codziennie już od godz. 6.30 do 17.30. Natomiast poza wakacjami to przedszkole w Elblągu funkcjonuje od godz. 6.30 do 19.00.

Na półkoloniach w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu dzieci mają zapewnione:

pełne wyżywienie w Małym Europejczyku, który posiada własną kuchnię (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),

fachową opiekę nauczycieli wychowania przedszkolnego od godz. 6.30 do 17.30,

liczne wyjścia, atrakcje, zabawy, gry,

wspaniałe atrakcje w salach zabaw,

aktywny wypoczynek na olbrzymim (2000 m2), częściowo zadrzewionym placu zabaw z basenami, boiskami, miejscami do gier i zabaw w piasku,

w piątki „Pidżama Party” - dzieci zostają w przedszkolu na noc, mając zapewnioną opiekę, zagwarantowaną dobrą zabawę i wyżywienie. Rodzice odbierają swoje pociechy w sobotę do godz. 13.00.

biwaki pod chmurką – nocowanie w namiotach, ognisko, grill, gry i zabawy na placu zabaw przy przedszkolu.

Gwarantujemy, że każde dziecko znajdzie tu wiele przygód, wspaniałych atrakcji i dobrej zabawy. Na upały mamy baseny i kurtyny wodne. Zapewniamy wiele wspaniałych atrakcji – u nas żadne dziecko nie będzie się nudziło!

Można przyprowadzić dzieci, które do Małego Europejczyka na co dzień nie uczęszczają, ale rodzice chcą im zapewnić w okresie letnim, przed urlopem lub już po urlopie, fachową opiekę i świetną zabawę. Rodzice natomiast mogą spokojnie, nie martwiąc się o swoją pociechę wrócić do pracy, ponieważ dziecko w tej placówce przedszkolnej może przebywać już od godz. 6.30 aż do godz. 17.30.

Zapisy na półkolonie w wakacje w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pod numerem telefonu: 515 406 883 (ilość miejsc ograniczona).

Chciałbyś, aby Twoje dziecko zostało doskonale przygotowane do edukacji szkolnej?

Zapisz je na próbę, na wakacyjne półkolonie w „Małym Europejczyku” i zobacz jak będzie się tu świetnie bawiło i uczyło. Właśnie w Małym Europejczyku może uczęszczać do klasy zerowej. Oprócz normy programowej mamy również zajęcia językowe (j. angielskie), zajęcia artystyczno-plastyczne oraz wiele ciekawych dla dzieci edukacyjnych atrakcji.

Półkolonie wakacyjne w „Małym Europejczyku” to doskonała okazja sprawdzenia czy dziecku, które ma pójść od września do zerówki spodoba się w najnowocześniejszej placówce w Elblągu.

Szukasz dla dziecka najlepszej zerówki w Elblągu? Zobacz co oferujemy:

Przypominamy, że w „Małym Europejczyku” funkcjonuje również najlepszy w Elblągu. Dzieci można zapisać do żłobka, przedszkola i zerówki w „Małym Europejczyku” w każdej chwili.

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Adres e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

www.malyeuropejczyk.elblag.pl

