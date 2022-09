Pompa ciepła z programu Czyste Powietrze. Ułatwiamy wybór

Pompa ciepła z programu Czyste Powietrze. Ułatwiamy wybóru

W powiecie oświęcimskim również możesz uzyskać z programu Czyste Powietrze dofinansowanie między innymi na zakup różnych urządzeń grzewczych w tym pompy ciepła. Które urządzenie będzie najlepsze? W podjęciu decyzji pomoże Ci ranking pomp ciepła w serwisie NaChlodno.pl Spis treści: Na co dostaniesz dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? Powietrzna pompa ciepła. Jakie dopłaty z Czystego Powietrza? Najlepsze powietrzne pompy ciepła. Do podłogówki i kaloryferów. Dopłaty do gruntowych pomp ciepła. Najwyższe, ale wciąż za małe. Ranking pomp ciepła. Na którym miejscu jest Twoja? Pompy ciepła to urządzenia, które korzystają z naturalnych i odnawialnych źródeł energii. Poza tym są praktycznie bezobsługowe, ale co ważniejsze, znacznie bardziej wydajne, niż inne urządzenia grzewcze. Aktualnie z programu Czyste Powietrze zdobyć można nawet 40 500 zł dofinansowania na zakup pompy ciepła. Sprawdź szczegóły.

Na co dostaniesz dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? Budżet programu Czyste Powietrze na lata 2018 – 2029 wynosi aż 103 miliardy złotych. Środki te przeznaczone są na instalację nowoczesnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z programu możesz uzyskać na: - podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, - zakup powietrznej lub gruntowej pompy ciepła, - zakup kotła kondensacyjnego: gazowego, olejowego oraz kotła na pellet drzewny lub zgazowującego drewno, - wykonanie kotłowni gazowej, - montaż ogrzewania elektrycznego - wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u., - wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Powietrzna pompa ciepła. Jakie dopłaty z Czystego Powietrza? W porównaniu do gruntowych, powietrzne pompy ciepła posiadają co prawda nieco niższą sprawność (zwłaszcza dla wyższych temperatur w instalacji grzewczej), ale ich zalety zapewniają olbrzymią popularność. Tylko w 2021 roku sprzedano ponad 79 tys. sztuk tych urządzeń, co stanowi wzrost o 80% w stosunku do poprzedniego roku. Montaż powietrznych pomp ciepła wymaga niewielu prac. Pobierają one ciepło bezpośrednio z powietrza atmosferycznego, więc nie trzeba instalować kolektorów i wykonywać odwiertów, co znacząco zmniejsza koszty całej instalacji. Wraz z zakupem urządzenia mieszczą się one w zakresie od 35 do 50 tys zł dla domu o powierzchni 150 m2. Tymczasem z programu Czyste Powietrze na zakup powietrznej pompy ciepła uzyskać można nawet 27 tys zł, jeżeli dochody wnioskodawcy nie przekraczają 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Aby poznać wysokości dofinansowania dla innych poziomów, przejdź na https://nachlodno.pl/poradnik/program-czyste-powietrza/ Najlepsze powietrzne pompy ciepła. Do podłogówki i kaloryferów W rankingu pomp opublikowanym pod adresem https://nachlodno.pl/pompy-ciepla-ranking/ pierwsze miejsce w kategorii urządzeń zasilających ogrzewanie podłogowe zajmuje model Rotenso AQM100X1. Dla temperatury instalacji grzewczej na poziomie 35℃ wartość współczynnika efektywności SCOP dla tej pompy ciepła wynosi rekordowe 5.19. Oznacza, że każdy jeden pobrany kW energii elektrycznej ten model pompy ciepła zużywa do dostarczenia aż 5,19 kW energii cieplnej. Tymczasem dla instalacji wyposażonej w grzejniki najlepszą pompą w zestawieniu okazuje się Vaillant VWL 105/6 A 230V. Efektywność SCOP tego modelu dla 55℃ w instalacji grzewczej wynosi 3.70. Czy istnieją pompy ciepła o jeszcze lepszej wydajności? Owszem, chociaż wbrew pozorom ich montaż nie zawsze opłaca się bardziej. Dopłaty do gruntowych pomp ciepła. Najwyższe, ale wciąż za małe Najwyższą sprawność zarówno przy współpracy z podłogówką, jaki i grzejnikami, osiągają wodne pompy ciepła, a tuż za nimi znajdują się pompy ciepła z kolektorami gruntowymi. Oba typy tych urządzeń charakteryzują się współpracą ze źródłami ciepła o dużej wydajności i stabilności temperaturowej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Problemem jest jednak montaż. Instalacja gruntowej pompy ciepła wymaga zakopania poziomego kolektora kilkukrotnie większego od powierzchni budynku albo montażu sondy gruntowej w studni o głębokości nawet 100 m. W każdym przypadku liczyć się trzeba z wysokimi cenami tych prac, które w ogólnym rozrachunku często stanowią więcej niż 50% łącznych kosztów zakupu i instalacji gruntowej pompy ciepła. W ramach programu Czyste Powietrze można co prawda uzyskać nawet 40 500 zł na zakup gruntowej pompy ciepła o podwyższonej sprawności. Pamiętać jednak należy, że sam koszt montażu takiego urządzenia może wynieść nawet ponad 50 tys. zł. Ranking pomp ciepła. Na którym miejscu jest Twoja? Pod względem kosztów oraz poziomu skomplikowania montażu, powietrzne pompy ciepła dystansują inne typy. Na rynku znajdziesz wiele modeli tych urządzeń, zarówno w konfiguracji split, jak i monoblok. Podczas wstępnego wyboru warto kierować się współczynnikiem sprawności SCOP. Oznacza on, ile energii cieplnej dostarczy pompa z jednego kW pobranej energii elektrycznej. Im wyższy SCOP, tym bardziej wydajna pompa ciepła, a więc niższe koszty jej eksploatacji. Eksperci z seriwsu Nachlodno.pl publikują aktualny ranking 23 modeli powietrznych pomp ciepła. Możesz sortować urządzenia według parametru SCOP zarówno dla ogrzewania podłogowego (W35), jak i grzejnikowego (W55). Sprawdź, na którym miejscu jest Twoje urządzenie albo przekonaj się, który model pompy ciepła kupić na przykład wykorzystując dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Pamiętaj jednak, że wybór konkretnego modelu do Twoich zastosowań najlepiej zlecić sprawdzonej firmie instalatorskiej.

.