Pomysły na romantyczny wieczór – jaką bieliznę wybierzesz?

Wreszcie poznałaś wspaniałego faceta, który zaprosił Cię na kolejną randkę? A może już długo jesteście razem i chciałabyś na nowo wprowadzić romantyzm do Waszego związku? Nieważne, czy to początek czy już dłuższy staż za Wami – idea przyjemnego wieczoru spędzonego we dwoje przy lampce wina lub serialu zdecydowanie brzmi odprężająco dla każdej pary. A dodatkowo, wisienką na torcie mogłaby być śliczna, zmysłowa bielizna, w której poczujesz się pewnie siebie i wyjątkowo. Na jaki styl się zdecydujesz?

Możesz postawić na klasyczne połączenie biustonosza ze stringami. Najlepiej, jeśli stringi będą kolorystycznie dopasowane do biustonosza – mogą być wzorzyste lub gładkie, ale ważne, by kolory się uzupełniały. Taki klasyczny zestaw w stonowanych kolorach idealnie pasuje do większości kreacji, zarówno do pracy, jak i na wieczorny wypad do kina lub do eleganckiej restauracji. Dobrze wykonane stringi sprawdzą się zarówno do seksownych, obcisłych spodni, jak to do standardowego, luźniejszego fasonu. Dzięki temu, nawet jeśli jesteś zabiegana, nie musisz specjalnie wpadać w pośpiechu do domu, żeby tylko się przebrać. A może kiedy masz chwile dla siebie uwielbiasz je spędzać buszując w garderobie oraz wybierając kreacje na wieczorne wyjścia? Wtedy dopiero możesz poszaleć z kolorami i krojami! Dopasowana do Ciebie bielizna damska sprawi, że w będzie Ci komfortowo w najważniejszych chwilach i będziesz mogła skupić się na przeżywaniu fantastycznego wieczoru z ukochaną osobą.

Złamaniem klasycznej konwencji biustonosz + stringi jest wybór body damskiego. Jednoczęściowe body zdobywa coraz większość popularność ze względu na nietuzinkowy design, łączący seksapil z wygodą. Możesz wybrać gładkie body w neutralnym kolorze, na przykład czarnym lub beżowym, jako zamiennik koszulki – bombowo wygląda w połączeniu z dżinsami z wysokim stanem. Taki zestaw podkreśla Twoją figurę, wizualnie tworząc efekt „klepsydry” – najlepiej sprawdzi się, jeśli masz figurę w typie tzw. „gruszki”, czyli w skrócie – drobniejszy biust i większe biodra.

Jednak body możesz poznać też w innej odsłonie – koronkowej bądź siateczkowej, odsłaniającej to i owo. To już propozycja pod ubranie, jednak dobór odpowiedniego body pod konkretnie ubranie zależy już od Ciebie. Ważne, by całość wyglądała estetycznie i podobała się Tobie. Body świetnie sprawdzi się jako bielizna na romantyczny wieczór. Pozornie zakrywa więcej niż dwuczęściowy komplet bielizny (chociaż nie zawsze, jeśli spojrzymy na sznurkowe body), a mimo tego niektórzy preferują właśnie body. Jest ono bowiem połączeniem subtelności i wyrazistości, ukrycia i odkrycia – dzięki temu fascynuje i przyciąga wzrok kobiet (i nie tylko) na całym świetle.

Jesteś tradycjonalistką i preferujesz sprawdzony zestaw w postaci biustonosza i stringów, czy może jednak spróbowałaś i pokochałaś nosić body? Nieważne co wybierasz na romantyczne chwile, powinnaś czuć się w tym kobieco i wspaniale. Odpowiednio dobrana bielizna nie tylko delikatnie podkreśli Twoje kształty, ale będzie też ich idealnym uzupełnieniem, wydobywając to, co w nich najlepsze. Pozwoli też przeżywać romantycznie momenty w pełni, bez dyskomfortu i uwierania.