 Pora na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej

Początek wiosny i koniec sezonu grzewczego to dobry moment, aby pomyśleć o przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej zarządzanej przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Za tym, aby to zrobić, przemawiają aspekty związane m.in. z bezpieczeństwem, wygodą i ekologią.

Elbląska sieć ciepłownicza dostarcza ciepło do 70% budynków mieszkalnych w tym mieście i ma prawie 200 km. Miejska sieć ciepłownicza (m.s.c.) jest dziś integralną częścią nowoczesnych miast. Pozwala na bezpieczne i wygodne ogrzanie budynków wielorodzinnych, domów czy placówek – pod kontrolą instytucji środowiskowych. Za jej pomocą dostarczana jest również ciepła woda. Ponadto przyczynia się do walki ze smogiem i jest sposobem na polepszenie jakości powietrza, a zatem i – naszego zdrowia.

Pomyśl o cieple już teraz!

Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej to proces trwający nawet kilkanaście miesięcy. Decyzji o przyłączeniu nie warto odkładać na ostatnią chwilę – wówczas może się okazać, że nie będzie możliwości na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zaplanowanym terminie – z uwagi na spiętrzenie prac. Dlatego EPEC zachęca już teraz do zaplanowania odpowiednich działań.

– Przyłączenie budynku do sieci to proces długotrwały – mówi Andrzej Kuliński, prezes zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Teraz termin realizacji przyłączenia budynku do sieci określamy na 12 miesięcy. Dodatkowo prace warto robić w ciepłych miesiącach, ponieważ wiążą się z np. wyłączeniem pieca. Koniec lata oraz jesień to czas, kiedy mamy najwięcej zgłoszeń, dlatego już teraz warto przymierzyć się do zmian związanych ze źródłem ciepła.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i członkowie wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni powinni zgłosić propozycję podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej do administratora, ponieważ to wspólnota, czy spółdzielnia są stronami umowy z EPEC. Warto też skontaktować się EPEC – pracownicy spółki pomogą wypracować argumenty i wesprą administrację w podjęciu ekologicznych decyzji.

Wygodnie, bezpiecznie i ekologicznie

Korzystanie z ciepła systemowego jest przede wszystkim wygodne, bezpiecznie i ekologiczne. Nie wymaga od odbiorcy praktycznie żadnego zaangażowania – nie trzeba myśleć o paliwie (np. zakupie węgla czy drewna) ani o “dokładaniu do pieca”. Znikają też zagrożenia związane z zatruciami czy pożarami i nie trzeba kupować czujników wykrywających np. czad.

Ciepło może być dostarczane do budynków przez cały rok – w zależności od warunków atmosferycznych, jakie panują na zewnątrz, oraz od potrzeb mieszkańców. Jest to możliwe dzięki automatyce pogodowej. Nowoczesna, automatyczna regulacja może zapobiec przegrzewaniu lub niedogrzewaniu mieszkań, a to zapewnia poczucie komfortu.

– Automatyka pogodowa to niejedyne nowoczesne rozwiązania proponowane przez naszą spółkę – dodaje Andrzej Kuliński. – Naszym klientom oferujemy m.in. zdalne odczyty ciepłomierzy i wodomierzy, które nie wymagają odwiedzania każdego budynku czy mieszkania.

Komfortowy jest też fakt niezawodności dostaw ciepła – w przypadku awarii sieci zareagują służby EPEC, a mieszkańcy nie muszą na własną rękę organizować naprawy, jak to jest w przypadku np. pieca gazowego czy węglowego. EPEC pracuje 24 godz. na dobę, co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania.

Ciepło sieciowe jest też bardziej ekologiczne niż ciepło wytworzone w punktach indywidualnych. Jego produkcja kontrolowana jest przez instytucje środowiskowe, dzięki czemu ograniczone są szkodliwe emisje. Zmodernizowana sieć pozwala na uniknięcie strat ciepła podczas jego dystrybucji.

“Czyste powietrze”, “Ciepłe mieszkanie”

Miasto Elbląg uczestniczy w programach: “Czyste powietrze” i “Ciepłe mieszkanie”, których celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Będzie on osiągnięty przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Mieszkańcy Elbląga mogą skorzystać z dofinansowań m.in. na podłączanie swoich budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach programu można nie tylko zmienić źródło ciepła (czyli np. przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej), ale także wymienić instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania i / lub ciepłej wody użytkowej, wykonać termomodernizację budynku, wymienić stolarkę okienną i drzwiową.

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy mieszkają bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Co ważne, aby skorzystać z tego programu, do sieci musi zostać przyłączony od razu cały budynek, a nie pojedyncze mieszkania. W takim przypadku to zarządca w imieniu wspólnoty lub spółdzielni powinien wystąpić do z wnioskiem o przyłączenie.

Program „Czyste powietrze” skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych. Celem programu jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacja budynków jednorodzinnych, audytów, czy mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.elblag.eu.

Nie tylko ogrzewanie

Oferta EPEC to nie tylko dostarczenie ogrzewania i ciepłej wody. Spółka świadczy również usługi instalatorskie i konserwacyjne skierowane zarówno dla zarządców wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, firm, jak i odbiorców indywidualnych.

Jak przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży EPEC: tel. 55 61 13 388 uslugi@epec.elblag.pl.

---artykuł sponsorowany---