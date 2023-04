Poradnik, jak wybrać pierścionek zaręczynowy

Oświadczyny to wyjątkowy moment dla każdego mężczyzny, który zazwyczaj zaplanowany jest na długo przed samym wydarzeniem. Odpowiedni czas na oświadczyny, właściwe miejsce, a także sposób, w jaki zadane zostanie pytanie - o wszystkim tym trzeba pomyśleć. A pierścionek zaręczynowy to prawdziwa wisienka na torcie podczas tego wydarzenia.

Zapoznaj się z naszymi poradami, w jaki sposób możesz wybrać odpowiedni pierścionek zaręczynowy, który z pewnością oczaruje twoją wybrankę.

Ustal budżet

Pierwsze pytanie, na jakie musisz sobie odpowiedzieć, to jaką kwotę pragniesz (i możesz) przeznaczyć na pierścionek zaręczynowy. Może on kosztować nawet 25 milionów złotych, jak ten, który Jay Z podarował Beyoncé. Ale wróćmy do świata zwykłych ludzi…

Rekomendujemy wypośrodkowanie ceny: nie jest konieczne całkowite wyzerowanie konta bankowego, ale nie możesz też oszczędzać zbyt wiele. Najlepszy będzie wybór pierścionka z 14-karatowego złota, ozdobionego kamieniem szlachetnym. Najpewniej cena uplasuje się na poziomie przynajmniej 1500 złotych. Będzie zależna przede wszystkim od wielkości, rodzaju i jakości klejnotu, którym zazwyczaj jest diament.

Warto także zastanowić się, jakie są oczekiwania twojej partnerki. Niektóre kobiety nie lubią zbyt bogatej biżuterii, ale dla innych duży diament będzie dowodem miłości mężczyzny.

Moda się zmienia, ale styl kobiety nie

Styl kobiety powinien być najważniejszym czynnikiem determinującym wybór pierścionka zaręczynowego. Nie trzeba oglądać się na to, co aktualnie jest w modzie. Najlepiej, jeśli zerkniesz do szkatułki z biżuterią twojej ukochanej i sprawdzisz, jakie jej rodzaje lubi oraz nosi najczęściej.

Klasyka z nutą ekstrawagancji. Czy kocha mocne kolory i lubi być w centrum zainteresowania? Jeśli tak, może spodobać się jej pierścionek z dużym, kolorowym klejnotem, otoczonym przez mniejsze diamenty. Już dawno minęły czasy, kiedy pierścionek zaręczynowy musiał posiadać wyłącznie diament. Przeminęły, kiedy Lady Diana otrzymała pierścionek w stylu halo z szafirem.

Minimalistycznie. Dla tych kobiet, które kochają prostotę, najlepszy będzie pierścionek zaręczynowy z pojedynczym diamentem o klasycznym designie. Jeśli zastanawiasz się nad kolorem złota, najlepiej jeśli sięgniesz po białe. Jest uniwersalne i ponadczasowe.

Źródło zdjęcia: Klenota.pl

Księżniczka z bajki. Czy twoja ukochana lubi kwieciste sukienki z falbankami, a jej ulubiony kolor to różowy? W takim przypadku pierścionek z różowego złota ozdobiony morganitem będzie idealny.

Na sportowo. Czy twoja przyszła narzeczona uwielbia sport albo pracuje z pomocą dłoni? W obu tych przypadkach rekomendujemy przede wszystkim praktyczne modele. Pierścionek powinien być dla niej komfortowy. Idealny będzie na przykład pierścionek zaręczynowy z klejnotem osadzonym tak, by nie wypadł i nie uległ zniszczeniu.

Oryginalnie. Czy pragniesz podkreślić, że twoja ukochana jest wyjątkowa i zasługuje na coś specjalnego? Dodatkowo zależy ci na kreatywności? W takim razie zachęcamy do zaprojektowania własnego pierścionka, jak zrobił książę Harry dla swojej ukochanej Meghan.

W studiu jubilerskim KLENOTA z całą pewnością znajdziesz doskonały model w naszej bogatej kolekcji pierścionków zaręczynowych. Nasz zespół pomoże ci w wyborze i z pewnością spełni wszystkie indywidualne życzenia.

Jak wybrać odpowiedni rozmiar?

Aby pierścionek zaręczynowy zrobił wrażenie, powinien leżeć jak ulał, dlatego przed zakupem zapraszamy do naszego artykułu mówiącego, jak znaleźć właściwy rozmiar. Dzięki tym prostym podpowiedziom na pewno sobie z tym poradzisz. A nawet jeśli się pomylisz, pierścionek zazwyczaj bez problemu można powiększyć lub pomniejszyć. Co więcej, w studiu KLENOTA pierwszą poprawkę oferujemy bez dodatkowych opłat.

--- artykuł sponsorowany ---