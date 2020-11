Pozycjonowanie stron w Google: na czym polega?

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że 70,5 proc. Polaków korzysta z Internetu. Natomiast ponad 90 proc. ma dostęp do Internetu mobilnego. Największą popularnością cieszy się wyszukiwarka Google, z której korzysta miesięcznie 20 mln Polaków. Zatem pozycjonowanie to nie wymysł, a absolutna konieczność, by zaistnieć w sieci. Szereg zabiegów począwszy od stworzenia portalu, przez kolejne działania, przynoszą rezultaty w postaci wysokich pozycji w rankingach najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie. Na czym polega pozycjonowanie stron w Google? Czy samodzielnie jesteśmy w stanie poprawić wynik swojej strony?

Co to jest pozycjonowanie?

Roboty Google całymi dniami pracują rozgrzane do czerwoności, analizując strony internetowe, by użytkownik otrzymał najbardziej trafione odpowiedzi na swoje zapytanie. Ich praca jest tajna, ale profesjonaliści w branży poznali część ich tajemnic. I to dzięki temu jest możliwość wypracowania odpowiedniej pozycji. W pozycjonowaniu stron chodzi o to, by podjętymi działaniami, firma, strona zaczęła wyświetlać się jak najwyżej w wynikach.

Co sprzyja dobrym wynikom?

Agencje podejmują szereg działań, by strona, która gdzieś tam istniała, zaistniała w internecie naprawdę. Obejmują one działania na stronie:

optymalizacja kodu HTML,

- unikalność treści na stronie,

- słowa kluczowe w URL,

- odpowiednio często dodawane treści na stronie,

- słowa kluczowe w nagłówkach tekstów,

- słowa kluczowe w odpowiedniej ilości na stronie,

- czas ładowania strony.

Działania poza stroną internetową obejmują:

- linki na innych portalach kierujące ruch na stronę,

- liczba stron, na których dodane są linki,

- popularność portali, na których znajdują się odnośniki,

- prowadzenie social mediów.

Te wszystkie działania mają na celu jedno: zwiększenie ruchu na stronie. Ale nie chodzi tylko o to, by użytkownik kliknął. Znaczenie dla robotów Google ma czas, jaki pozostanie na stronie. Dlatego istotne znaczenie ma jakość tekstów na stronie, unikalność oraz przydatność.

Celem pierwsza dziesiątka

Pierwsze odpowiedzi w Google to najczęściej reklamy, łatwo je poznać, przed adresem widnieje napis reklama. Poniżej wyświetlają się wyniki właściwe, określane jako naturalne bądź też organiczne, i to one są celem dla zajmujących się pozycjonowaniem. Im wyższa pozycja, tym większy ruch na stronie. Jest o co walczyć i dobrze o tym wiedzą wszyscy, którzy żyją w sieci.

Wypracowanie pozycji to nie wszystko

Pozycjonowanie to:

- ciągły proces,

- wypracowanie pozycji może trwać kilka miesięcy albo i dłużej,

- wymaga poświęcenia czasu,

- wymaga znajomości zasad.

Wypracowanie pozycji nie jest procesem ani szybkim, ani prostym. Dlatego nie nastawiaj się na spektakularne efekty dzień po zleceniu usługi. Na efekty trzeba czekać tygodniami, a czasem miesiącami. Przy pozycjonowaniu istotna jest ciągłość, każda przerwa może się wiązać ze spadkiem, który znów trzeba będzie odpracować przez kolejne tygodnie. Konkurencja nie śpi, dlatego, jeśli nadal chcesz być w czołówce, musisz dbać o swoją pozycję.

Samodzielne pozycjonowanie - dobry pomysł?

W sieci znajdziesz płatne kursy za niewielką cenę, a nawet darmowe, ale czy pozycjonowania można się nauczyć w jeden czy dwa dni? Po przeczytaniu poradnika będziesz specjalistą od pozycjonowania? Brzmi dobrze. Ale tylko brzmi. Jeśli do tej pory pozycjonowanie stron internetowych było czarną magią, nagle nie stanie się czymś prostym. Oczywiście warto udać się na taki kurs, by wiedzieć na czym to polega, jak to wygląda od środka, by lepiej komunikować się z agencją. Natomiast samodzielnym pozycjonowaniem można sobie zaszkodzić. Proste zabiegi, które wydają się nam na plus, spychają firmę w wynikach. Warto wiedzieć, że praca robotów Google ciągle ewoluuje, kursy nie ujmują bieżących zmian. I dlatego można zrobić stronie dużą krzywdę samodzielnym pozycjonowaniem. A z tego to raczej oszczędności żadnych nie będzie.

Jakie korzyści przynosi pozycjonowanie?

Zlecenie pozycjonowania agencji przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zajmują się nim ludzie, którzy ukończyli odpowiednie szkoły, mają nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Dzięki temu strona trafia w dobre ręce.

Co może zmienić pozycjonowanie w przypadku Twojej strony?

- Większy ruch na stronie.

- Stronę będą odwiedzać osoby, które są zainteresowane konkretnymi tematami, produktami bądź usługami. Zatem trafisz do nowych odbiorców. A to oznacza nowych klientów.

- Konkurencyjność. Dzięki pozycjonowaniu możesz skutecznie konkurować z większymi bądź bardziej znanymi markami.

- Budowanie pozytywnego wizerunku marki, zaufania, pozytywnych skojarzeń.

- Mierzalne efekty - rozliczysz agencję z pracy na podstawie raportów.

- Zyski - większa liczba odwiedzających to więcej pieniędzy dla firmy. Pozycjonowanie w dłuższej perspektywie się po prostu opłaca.

Dzięki pozycjonowaniu strona zyskuje nie tylko większy ruch, ale również poznasz preferencje klientów. Nie czekaj, bo pieniądze trafiają do innych.