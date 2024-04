 Pożyczka na Paszport dla Obcokrajowców w Polsce: Proces, Możliwości i Korzyści

Ostatnimi czasy przede wszystkim wśród obcokrajowców mieszkających w Polsce, pojawił się temat narzędzia, jakim jest pożyczka na paszport. Może to brzmieć całkiem ciekawe, szczególnie jeśli nasz dowód osobisty się przedawnił, zgubił, lub czekamy na jego wyrobienie. Ale czy pożyczka na paszport faktycznie pozwoli nam zyskać dodatkowe środki i zastąpić dowód osobisty przy składaniu wniosku?

Koncepcja Pożyczek na Paszport

Tak naprawdę jedyne co wyróżnia pożyczkę na paszport od chwilówki na dowód, to dokument, którym potwierdzana jest tożsamość pożyczkobiorcy. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają obcokrajowcy, którzy nie mają polskiego dowodu osobistego, i to właśnie im dedykowana jest taka oferta. Na dzień dzisiejszy pożyczka na paszport nie jest niestety dostępna we wszystkich bankach, dlatego eksperci zalecają sprawdzić indywidualne wymogi instytucji, od której planujecie pożyczać środki.

Jeśli jednak chodzi o to jak dostępna jest pożyczka na paszport dla Polaków, to tutaj sprawy się nieco komplikują, ponieważ większość instytucji w tym wypadku będzie wymagać danych z dowodu osobistego do zawarcia umowy pożyczkowej. Wyjątkiem mogą być parabanki oferujące chwilówki na PESEL, natomiast takie oferty często łączą się z wysokim oprocentowaniem, jak i krótkim terminem spłacenia pożyczki.

Jak Uzyskać Pożyczkę na Paszport?

Przy aplikowaniu o pożyczkę, pierwszym krokiem zawsze będzie ocena zdolności kredytowej. Bez względu na rodzaju dokumentu tożsamości, banki zawsze sprawdzają historię kredytową każdego wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej, i sam fakt korzystania z paszportu przy zaciąganiu pożyczki was przed tym nie uchroni

Jeśli nasza zdolność kredytowa nie przeszkadza wam we wzięciu pożyczki, a wybór najlepszej oferty pożyczki na paszport macie już za sobą, to musicie być przygotowani na zebranie dodatkowych dokumentów — tak jest, sam paszport zazwyczaj nie wystarczy.

Nasi eksperci zrobili analizę rynku, po której doszli do wniosku, że w przypadku wnioskowania o pożyczkę na paszport możecie zostać poproszenie o dokumenty takie jak:

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

- wyciągi bankowe potwierdzające regularne wpływy

- dokumenty potwierdzające adres zamieszkania

Lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której zdecydujecie się wnioskować o pożyczkę na paszport.

Jak się pewnie spodziewacie, kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku i proces weryfikacji, który w przypadku pożyczki na paszport może trwać nawet do kilku dni. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie możecie zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji oraz dokumentów.

Po podjęciu wszystkich powyższych kroków zapadnie decyzja kredytowa, a po niej podpisanie umowy kredytowej, po której środki z pożyczki na paszport zostaną przekazane na wasze konto bankowe.

Jak możecie więc zauważyć, proces uzyskania pożyczki na paszport nie różni się praktycznie niczym od każdego innego wniosku kredytowego, a może być wręcz prostszy i szybszy od typowego kredytu w banku, w zależności, z jakiej instytucji finansowej korzystacie.

Korzyści z Pożyczki na Paszport

Największą korzyścią pożyczek na paszport jest z pewnością dostępność dla obcokrajowców, a na rynku już pojawiają się całkiem korzystne oferty przygotowane dla osób pracujących w Polsce tymczasowo lub planujących dłuższy pobyt. Trzeba przyznać, że jest to produkt dość niszowy, skierowany właśnie do osób z zagranicy, którzy do mieli problem ze znalezieniem bezpiecznej opcji na chwilówkę. Co więcej, taka pożyczka może być dla obcokrajowców całkiem dobrym narzędziem do budowy lub poprawy swojej historii kredytowej, co może być szczególnie przydatne dla osób, które chcą zostać w Polsce na dłużej.

Ostatnim plusem pożyczek na paszport, który docenili nasi eksperci, jest fakt, że wiele instytucji finansowych pozwala na przeprowadzenie procesu wypełnienia wniosku i weryfikacji całkowicie online, bez wychodzenia z domu, a nawet bez dodatkowego kontaktu telefonicznego, co wielu obcokrajowców może uznać za znaczące ułatwienie.

