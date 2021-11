 Pożyczki online na raty - jak wygląda proces ich spłaty?

Korzystający z pożyczki online na raty trzeba już na samym początku okresu kredytowania zaplanować na nowo domowy budżet. Powinien on uwzględniać nowe zobowiązanie. Najlepiej dopasować ilość rat tak, by ich wysokość była skorelowana z wysokością dochodu i innych wydatków. System spłaty pożyczki online na raty przypomina nieco zasady regulowania bankowego kredytu gotówkowego. Zdecydowanie różni się od sposobów spłaty chwilówki. Jak zatem wygląda proces spłaty pożyczek ratalnych?

Zasady spłaty pożyczki online na raty

W momencie zaciągnięcia pożyczki powstaje zobowiązanie finansowe po stronie pożyczkobiorcy. Ten musi zgodnie z ustaleniami z pożyczkodawcą wywiązać się ze zwrotu pożyczonych pieniędzy. Najczęściej kwota do spłaty obejmuje kapitał powiększony o odsetki oraz dodatkowe opłaty. Pożyczając pieniądze przez internet, pożyczkobiorca od razu otrzymuje warunki spłaty. Są one zapisane między innymi w umowie pożyczkowej. To dlatego tak ważne jest, by poznać jej treść ze szczegółami. Pożyczki online na raty są dostępne w ratach miesięcznych lub tygodniowych. W każdym przypadku pieniądze należy wpłacać według ustaleń przewidzianych harmonogramem. Taki dokument to często załącznik do umowy. O terminie płatności kolejnych rat można dowiedzieć się także w serwisie pożyczkowym po zalogowaniu na indywidualne konto klienta. W razie wątpliwości można zasięgnąć porady konsultanta w rozmowie telefonicznej. Pożyczki online na raty w Saverium to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu uzyskasz potrzebne pieniądze nawet w 15 minut od wypełnienia wniosku.

Pożyczka online na raty — jak spłacić to zobowiązanie?

Żeby pożyczka online na raty była sukcesywnie regulowana, należy dokonywać płatności na specjalny rachunek. Firmy pożyczkowe zwykle ustalają indywidualny rachunek do spłaty dla każdego klienta. Nie warto zwlekać ze spłatą pożyczki na ostatnią chwilę — zwykły przelew może zostać zaksięgowany zbyt późno! Należy wykonać przelew co najmniej jeden dzień roboczy przed wskazanym terminem. Możliwa jest wcześniejsza spłata pożyczki. W tym przypadku warto wcześniej skontaktować się z pożyczkodawcą, by ten potwierdził pozostałą kwotę do spłaty. W wielu przypadkach można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów za niewykorzystany okres kredytowania. Ten, kto chce wykonać przelew nie ze swojego konta, a innej osoby, powinien odpowiednio sformułować tytuł przelewu. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są zwykle na stronach firm pożyczkowych. Nie należy dziwić się, jeśli ostatnia rata będzie niższa od pozostałych. To częsty przypadek ze względu na podział całkowitej kwoty do spłaty na odpowiednią ilość rat.

Co w przypadku braku możliwości spłaty pożyczki online na raty?

W razie pojawienia się nagłych trudności finansowych warto zgłosić się do pożyczkodawcy jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego na ostateczne uregulowanie płatności. Firma pożyczkowa może zaproponować rozwiązanie, które uchroni klienta przed negatywnymi konsekwencjami. Warto negocjować warunki spłaty zadłużenia. Kiedy natomiast działania windykacyjne zostaną już podjęte, nie należy unikać kontaktu z wierzycielem. Najlepszym wyjściem jest uzyskanie dodatkowego zatrudnienia celem zwiększenia dochodów i uregulowanie niespłaconego zobowiązania.