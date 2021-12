 Pracujemy w soboty w gabinecie Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Obecnie rozwija się wiele dziedzin wiedzy, w tym medycyna estetyczna i dermatologia estetyczna. Coraz więcej Pacjentów świadomie decyduje się na zabiegi poprawiające wygląd, z których można bezpiecznie korzystać. Zobacz zdjęcia.

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna to prywatny gabinet tworzony od 8 lat przez grupę lekarzy różnych specjalizacji między innymi:

- dermatologów – 6 lekarzy,

- chirurgów - 5 lekarzy,

- ginekolog endokrynolog – 1 lekarz,

- ginekolog - 1 lekarz,

- lekarzy medycyny estetycznej - 4 lekarzy,

- okulistów - zajmujących się zabiegami na powiekach – 2 lekarzy.

Obecnie zapraszamy w trzy soboty w miesiącu na zabiegi:

- medycyny estetycznej,

- porady dermatologiczne,

- zabiegi laserowe,

- zabiegi flebologiczne polegające na zamykaniu żylaków,

- zabiegi depilacji laserowej oraz kosmetyczne po wcześniejszym umówieniu się.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub on-line przez stronę www.medesta.pl lub przez stronę Znany Lekarz.

Od poniedziałku do piątku zapraszamy na konsultacje i zabiegi:

Laseroterapii - laserowe zamykanie naczyń krwionośnych i rumienia, laserowe usuwanie owłosienia, laserowe usuwanie blizn i zmarszczek, przebarwień, rozstępów, zmian skórnych na ciele i powiekach, usuwanie tatuaży, laserową terapię grzybicy paznokci.

Konsultacje dermatologiczne, trychologiczne, chirurgiczne, flebologiczne, ginekologiczne i endokrynologiczne, w sprawie blepharoplastyki, kosmetologiczne.

Zabiegi depilacji laserowej jedynym w Elblągu laserem aleksandrytowym Cutera Excel HR i konsultacje kosmetologiczne u czterech pań kosmetolog. Dobieramy pielęgnację skóry dermokosmetykami po konsultacji oraz po zabiegach dla skóry trądzikowej, dojrzałej i z oznakami starzenia.

Zapraszamy w soboty od 8.30 do 13.30 oraz od poniedziałku do piątku od.8.00 do 18.00, w czwartki do 19.00.

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski spółka partnerska

Elbląg, ul. Legionów 8 lokal C

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

tel. 730 730 353

czynne od pon. do pt. 8.00-18.00 oraz w soboty

