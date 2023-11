 Promocje bankowe - jak wybrać najlepsze?

Promocje bankowe to nic innego jak akcje, w ramach których banki rozdają pieniądze i inne nagrody. Jak wziąć w niej udział? Wystarczy założyć konto, ale czy na pewno to wystarczy? Oto najważniejsze informacje o aktualnych promocjach bankowych!

Jak działają promocje bankowe?

Promocje bankowe to organizowane przez placówki kampanie, w ramach których nowi klienci po otwarciu konta mają szansę zdobyć wiele nagród, w tym bonusy pieniężne. Gdzie skorzystać z takiej akcji? Warto spojrzeć na zestawienie na stronie https://zgarnijpremie.pl/ – można tam znaleźć wszystkie aktualne promocje. Ich ułożenie w przejrzysty ranking sprawia, że użytkownik już po jednym spojrzeniu może ocenić, czym charakteryzuje się każda z nich.

Dodatkowo zestawienie propozycji bankowych bierze pod uwagę kilka czynników, związanych z korzyścią dla klienta (wysokość i rodzaj bonusu), a także atrakcyjność samego rachunku (np. wysokość lub brak opłat). Aby samodzielnie sprawdzić, z czym wiąże się każda z poszczególnych propozycji, w rankingu można znaleźć takie informacje jak:

nazwa promocji;

logo banku;

koszty utrzymania konta i karty płatniczej;

koszty wypłat z bankomatów (innych niż bankowe);

wysokość i rodzaj premii.

Dzięki temu bardzo łatwo można zrozumieć i zobaczyć, dlaczego poszczególne oferty zajęły dane miejsce w rankingu. Ponadto, jeśli któraś z opcji wyda się klientowi szczególnie interesująca, może dowiedzieć się o niej, więcej klikając w „Sprawdź szczegóły”. Na stronie pojawi się okno z dokładnymi informacjami o promocji, a także możliwość przejścia na bloga z dokładnym opisem całej akcji i warunkami wzięcia udziału.

Ci, którzy będą chcieli skorzystać z wybranej oferty, mogą w łatwy sposób przejść na stronę banku, aby dopiąć wszelkich formalności lub zapoznać się z regulaminem. Wystarczy wybrać zielony przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się na każdym panelu promocji.

Dlaczego warto korzystać z porównywarek promocji?

Porównywarki i rankingi ofert bankowych to bardzo przydatne serwisy, dzięki którym można skorzystać z najlepszych opcji. Dodatkowo jest to spore ułatwienie dla osób, które nie tylko poszukują jak największych nagród, ale także nowego rachunku bankowego.

Rankingi są tworzone na podstawie wielu czynników, w tym charakteru rachunku i tego, jakie możliwości daje. Dzięki temu poza dobrym narzędziem od banku można dodatkowo zyskać nawet kilkaset złotych.

Ponadto rankingi są przygotowywane dla konkretnego rodzaju promocji – u góry strony można znaleźć kilka zakładek, które informują o tym, jakie rachunki mogą być ze sobą zestawione. Wyróżnione porównania dotyczą:

kont osobistych;

kont studenckich;

kont oszczędnościowych;

kont firmowych

jakości aplikacji;

najkorzystniejszych promocji bankowych;

kart kredytowych;

lokat bankowych.

Z tego powodu wiele osób z różnymi potrzebami może skorzystać z zestawień, w których znajdują się oferty o różnym charakterze.

Narzędzia takie jak rankingi dodatkowo usprawniają poszukiwania. Na rynku dostępnych ofert na same ROR-y jest ogrom, a czytanie o każdej promocji osobno mogłoby spowodować jedynie zakłopotanie. Dzięki takim witrynom klienci mogą zobaczyć, jakie oferty są najbardziej godne uwagi, ponieważ zostały wcześniej sprawdzone, a do zestawienia trafiły tylko te najlepsze.

Korzystanie z rankingów gwarantuje także bezpieczeństwo, ponieważ trafiają do niego tylko prawdziwe promocje. Z tego względu klienci nie muszą obawiać się o oszustwo lub trafienie na nieprawdziwą ofertę.

Warunki przystąpienia do promocji

Wydawałoby się, że wzięcie udziału w konkursie nie jest trudne, wystarczy założyć konto w banku. Jest to główny element i przepustka do tego, aby wziąć udział w dalszej części promocji, jednak nie każdy będzie mógł skorzystać z tej opcji. Dlaczego?

Akcje promocyjne są organizowane w celu zdobycia przez bank nowych klientów i to do nich kierowana jest oferta. Dlatego, aby móc przystąpić do promocji trzeba być osobą, która nie ma założonego konta w danej placówce. Jeśli posiadało się konto w przeszłości, należy sprawdzić, czy zakończyła się karencja (okres, w którym banki nie uznają danej osoby za nowego klienta po zamknięciu ostatniego rachunku).

Jeśli spełnia się pierwszy konieczny warunek, kolejne to zapoznanie się z warunkami regulaminu. Zazwyczaj banki przyznają bonusy na podobnych zasadach, jednak żeby być pewnym, czego wymagają, warto zajrzeć do regulaminu promocji. Będzie tam dokładnie opisane, co należy wykonać, aby otrzymać gotówkę. Zazwyczaj są to proste zadania związane z korzystaniem z konta jak np.:

posługiwanie się kartą;

wykonywanie transakcji i płatności mobilnych;

utrzymywanie określonego salda na koncie;

regularne wpływy pieniężne na rachunek.

W regulaminie promocji znajduje się informacja, jakie warunki i w jakim czasie należy spełnić, aby otrzymać nagrodę. Z tego powodu otrzymanie bonusu może być odsunięte w czasie, np. do 3 miesięcy od otwarcia konta.

Dlaczego banki tworzą promocje na konta osobiste?

Tworzenie promocji służy powiększeniu grupy klientów banku. Dzięki niej placówki mogą dotrzeć do większej grupy osób i jeśli będą one zadowolone z oferowanych usług, w przyszłości mogą chcieć skorzystać z innych narzędzi jak np. kredyty, lokaty czy fundusze inwestycyjne.

W ten sposób bank może pozyskać dodatkowy kapitał, który jest niezbędny do powiększania swoich inwestycji, płynnego działania i usprawniania wykorzystywanych technologii np. płatności internetowych czy aplikacji mobilnych.

Jednym słowem dla banku płacenie klientom nie jest wydatkiem, a inwestycją, która najwyraźniej jest opłacalna, ponieważ przystępuje do niej coraz więcej placówek. Poza tym nie jest to rozwiązanie nowe – wcześniej banki również płaciły za każdego nowego klienta, jednak pracownikom banku w ramach prowizji, za każdą podpisana umowę. Przeniesienie procesu do internetu spowodowało, że pieniądze trafiają do rąk klientów, którzy sami decydują się założyć rachunek.

---materiał płatny---