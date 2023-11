 Prowadzenie firmy w UK - podstawy dla Polaków

Otwarcie własnej firmy w Wielkiej Brytanii to marzenie wielu osób. Dynamiczny rynek, liczne możliwości rozwoju oraz stabilność gospodarcza przyciągają przedsiębiorców z różnych zakątków świata, w tym także z Polski. Jednak aby sukcesywnie prowadzić biznes w UK, a przede wszystkim uniknąć wielu kosztownych błędów, potrzeba znacznie więcej niż tylko chęci. Konieczna jest wiedza z zakresu brytyjskiego prawa spółek i jednoosobowych działalności oraz znajomość regulacji podatkowych. O czym więc powinien pamiętać każdy Polak decydujący się na prowadzenie firmy w UK?

Wybierz rodzaj prowadzonej działalności

Zanim rozpoczniesz własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, musisz zdecydować, w jakiej formie ma prosperować Twój biznes. Podobnie jak w Polsce, również prowadzenie firmy w UK może odbywać się na różnych zasadach w zależności od Twoich potrzeb, rodzaju działalności i skali biznesu. Wybór formy działalności wpłynie na Twój status prawny i sposób opodatkowania. Najpopularniejsze możliwości to:

Sole Trader (self-employment) – najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca działa na własny rachunek. Oznacza to, że jesteś osobą samozatrudnioną i odpowiadasz osobiście za długi oraz zobowiązania firmy. Self-employment pod wieloma względami jest więc podobne do polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej;

– najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca działa na własny rachunek. Oznacza to, że jesteś osobą samozatrudnioną i odpowiadasz osobiście za długi oraz zobowiązania firmy. Self-employment pod wieloma względami jest więc podobne do polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej; Limited Company – rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku odpowiadasz za zobowiązania spółki tylko do wysokości kapitału własnego. Tworząc Limited Company, musisz spełnić pewne formalności, takie jak rejestracja firmy i rozliczenia podatkowe;

– rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku odpowiadasz za zobowiązania spółki tylko do wysokości kapitału własnego. Tworząc Limited Company, musisz spełnić pewne formalności, takie jak rejestracja firmy i rozliczenia podatkowe; Partnership – jeśli planujesz prowadzić działalność razem z innymi osobami, dobrym rozwiązaniem może się okazać utworzenie spółki partnerskiej. Wspólnicy dzielą się zarówno zyskami, jak i ryzykiem prowadzenia firmy;

– jeśli planujesz prowadzić działalność razem z innymi osobami, dobrym rozwiązaniem może się okazać utworzenie spółki partnerskiej. Wspólnicy dzielą się zarówno zyskami, jak i ryzykiem prowadzenia firmy; LLP (Limited Liability Partnership) – hybrydowa forma łącząca elementy Partnership i Limited Company, co oznacza, że nie ponosisz pełnej odpowiedzialności za długi firmy.

Które rozwiązanie będzie najlepsze w Twoim przypadku? To pytanie, na które nie da się udzielić rzetelnej odpowiedzi w krótkim artykule. Nie bez powodu na tym etapie wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy doświadczonych doradców podatkowych, którzy analizują konkretną sytuację i szczegółowo tłumaczą różnice między tymi rozwiązaniami, by przedsiębiorca mógł podjąć w pełni świadomą decyzję, najlepszą dla swojego biznesu.

Zarejestruj swoją firmę!

Kolejnym krokiem jest rejestracja firmy w Companies House. Na tym etapie musisz po pierwsze dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, a po drugie – wybrać nazwę firmy odpowiednią dla Twojego biznesu. Konieczne będzie również dostarczenie informacji o firmie, takich jak nazwa, adres siedziby, informacje o właścicielach i innych szczegółach biznesowych. Rejestracja działalności to kolejny etap, w którym konieczna okazuje się znajomość przepisów, procedur oraz przestrzegania terminów. Właśnie dlatego tutaj pomoc profesjonalistów również może okazać się nieoceniona.

Zadbaj o rachunkowość i rozliczenia podatkowe!

Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii jest właściwa organizacja rachunkowości i systematyczne rozliczenia podatkowe. Wprawdzie przepisy i procedury są o wiele bardziej przyjazne przedsiębiorcom niż te w Polsce, co nie oznacza, że prowadzenie rachunkowości na własną rękę należy do prostych zadań.

Rzetelna i profesjonalna obsługa księgowa to klucz do uniknięcia pułapek i kłopotów podczas prowadzenia firmy na brytyjskim rynku. Wsparcie ekspertów może okazać się nieocenione w utrzymaniu klarowności i prawidłowości księgowości oraz w zapewnieniu, że rozliczenia podatkowe są zgodne z brytyjskim prawem. Dla wielu przedsiębiorców korzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych staje się nie tylko ułatwieniem, ale także gwarancją spokoju i bezpieczeństwa w zakresie finansów firmy.

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii to duża szansa, ale również wyzwanie. Dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą Ci osiągnąć sukces. W naszym biurze podatkowym od 15 lat pomagamy przedsiębiorcom prowadzącym swoje biznesy w UK. Ty też możesz dołączyć do grona osób, które powierzyły formalności profesjonalistom, by zaoszczędzić czas i ze spokojną głową skupić się na rozwoju firmy. Pozwól sobie na pewność i skorzystaj z naszej pomocy, aby Twój biznes w UK kwitł i rozwijał się dynamicznie.

Opracowanie: https://biuropodatkowe.co.uk/

---materiał płatny---