Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu to klucz do sukcesu Twojego dziecka

Wybór przedszkola dla Twojego dziecka to niezwykle ważny etap dla Was. Zastanówmy się więc czym kierować się przy wyborze przedszkola? Czy edukacja przedszkolna może być kluczem do sukcesu Waszego dziecka nie tylko w jego edukacji szkolnej, ale również w dorosłym życiu? Przekonajcie się sami, ile Waszym dzieciom może dać Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Czy zdajecie sobie sprawę, że prawie 50% wszystkich swoich zdolności dziecko nabywa w wieku przedszkolnym? Natomiast 30% rozwija się w wieku wczesnoszkolnym. Co z tego wynika? To, że wybór odpowiedniego przedszkola dla Waszego dziecka jest niezwykle ważną sprawą w perspektywie jego dalszej edukacji a nawet dorosłego życia.

Właśnie w wieku przedszkolnym dziecko ma niezwykłą łatwość przyswajania wiedzy i koniecznie trzeba to maksymalnie wykorzystać dla Jego dobra. Wiedza i umiejętności nabyte w przedszkolu będą najlepszym startem w edukacji szkolnej Waszego dziecka.

Badania naukowe wskazują, że dziecko, które idzie do szkoły po 3-4-letniej edukacji w przedszkolu znacząco góruje nad rówieśnikiem, który do przedszkola nie chodził. Ta przepaść w rozwoju może wynosić nawet dwa lata!

Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu kluczem do sukcesu Twojego dziecka w dorosłym życiu.

Wybór przedszkola to niezwykle ważny moment w życiu Waszym i Waszego dziecka. Przecież każdy rodzic kieruje się przede wszystkim dobrem swojej pociechy, ale również zwraca uwagę na własny komfort dnia codziennego. To nic złego, przecież chodzi o to, aby również Wam, rodzicom przedszkole oferowało pewne udogodnienia.

Dlaczego więc, kierując się tymi zasadami, warto wybrać Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu?

Przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce przepełnione autentyczną miłością, radością, szczęściem i troską o powierzone dziecko. Tu właśnie dzieci i ich dobro są najważniejsze.

Dlaczego Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu można nazwać kluczem do sukcesu Twojego dziecka?

Ponieważ poprzez szeroki wachlarz atrakcyjnych dla dzieci działań, zajęć edukacyjnych, atrakcji, wycieczek, występów publicznych, doznań budujemy Jego pewność siebie, rozbudzamy chęć do nauki (prowadzimy eksperymenty naukowe) i poznawania nowych rzeczy, wpajamy dzieciom potrzebę empatii i współpracy z innymi rówieśnikami, dajemy najlepszą możliwą formę edukacji i podnosimy ich samoocenę i pewność siebie.

Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu tym odróżnia się od innych tego typu placówek w mieście, że stawiamy na empiryczne doznania naszych dzieci – tu mogą wszystkiego dotknąć, zobaczyć, wypróbować, doświadczyć. Zapewniamy im niespotykany w innych placówkach przedszkolnych, szeroki wachlarz różnego rodzaju zajęć, wyjść, wycieczek, wizyt, atrakcji – dlatego też wielu rodziców określa Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu jako placówkę realizującą program nauczania w modelu skandynawskim.

Nasze dzieci taplają się w błocie, dużo czasu przebywają na naszym olbrzymim i doskonale wyposażonym w urządzenia do zabawy placu zabaw, biorą udział w zajęciach sensorycznych układając obrazy misia z czekolady czy całym sobą rozbijają dynie na różnorodne kawałki, eksperymentach naukowych, grach (nauka gry w szachy), zabawach, ćwiczeniach fizycznych (joga, judo, balet). Uczestniczą w zajęciach plastycznych pod okiem artysty plastyka, codziennie uczą się dwóch języków obcych (angielski i hiszpański), prowadzą biologiczne, chemiczne czy geograficzne eksperymenty.

Oprócz tego oczywiście organizujemy niezwykłe, uwielbiane przez dzieci wycieczki do zoo, do Łeby (pustynia, morze, park rozrywki), do muzeów, teatrów, do sadów, ogrodów, gospodarstw wiejskich, do zagród ze zwierzętami. Zimą zaś zabieramy dzieci niesamowite kuligi i zabawy na śniegu. Zapraszamy do Małego Europejczyka nietypowych gości, jak magicy, aktorzy, muzycy ludowi – nawet z całego świata, treserzy egzotycznych zwierząt (razem ze zwierzętami). Organizujemy również wiele wspaniałych przedstawień teatralnych i muzycznych, w których występują właśnie nasze dzieci.

Zapewniamy tu dzieciom niesamowite doznania i przygody, jakich nie spotkają w innych przedszkolach.

Nasze dzieci w przedszkolu nie przebywają tylko w jednej, własnej sali. Poruszają się po całym budynku przedszkola, gdy korzystają z sali gimnastycznej, sali do nauki judo, multimedialnych sal do nauki języków obcych (angielski i hiszpański), sali do nauki gry w szachy czy ćwiczeń baletowych dla dziewczynek czy naszej sali kinowej (tak, mamy własne kino z dużym ekranem!).

Kiedy tylko pogoda na to pozwala nasze dzieciaczki cały dzień spędzają również na naszym ogromnym (ponad 2000 m2) częściowo zalesionym placu zabaw – gdzie mają do dyspozycji pagórki, na których umieszczone są zjeżdżalnie, domki na drzewie, indiański wigwamy, zabawki, elektryczne samochodziki, a latem – gdy nadchodzą upały chłodzą się pod wodnymi kurtynami i bawią się w błocie! Bo brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Oczywiście po takich zabawach doprowadzamy dzieci do czystości.

To wszystko zaś w wygodnych dla rodziców godzinach – od 6.30 do 19.00. To zapewnia komfort rodzicom, którzy nie muszą odbierać dzieci do godz. 16.00. Mogą spokojnie załatwić swoje sprawy po pracy, a dziecko odebrać nawet o godz. 19.00. W tym czasie dzieciaczki nie siedzą samotnie w swoich salach. Jeśli pogoda na to pozwala szaleją na naszym placu zabaw pod opieką nauczycieli przedszkolnych lub mają zapewnione atrakcyjne zajęcia wewnątrz budynku. Każde dziecko jest nakarmione i odpowiednio zaopiekowane do czasu przyjazdu rodziców.

„Nasze dzieci niczego się nie boją, są śmiałe, dojrzałe emocjonalnie, z wielką chęcią poznają nowe rzeczy i smakują życia, odważnie zadają pytania, próbują, są ciekawe i chętne do nauki i zabawy”.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna w przedszkolu w Elblągu

To również duża zasługa profesjonalnej kadry pedagogicznej. Nasze nauczycielki są specjalistkami w swojej dziedzinie, stale podnoszą swoje kompetencje oraz pracują w Małym Europejczyku praktycznie od początku funkcjonowania placówki w Elblągu, czyli już od 14 lat.

Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata przyrody, do nauki tańca, baletu, gry w szachy, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania i występowania na scenie. Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia. Pokazują, jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

Nauczyciele posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Motywują wychowanków do odkrywania świata, dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Na czele Małego Europejczyka stoi niekonwencjonalna, nieszablonowa, pozytywnie zwariowana i „zakręcona” na punkcie dzieci dyrektorka i właścicielka Przedszkola Mały Europejczyk Wioleta Stępczyńska, która już od lat z sukcesami wyznacza trendy w prowadzeniu przedszkoli i edukacji dzieci w całej Polsce. Stąd właśnie zainteresowanie Żłobkiem, Przedszkolem i Zerówką Mały Europejczyk w Elblągu dziennikarzy programu Dzień Dobry TVN, którzy już dwukrotnie realizowali swoje materiały na temat Małego Europejczyka.

Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu, oprócz opieki pedagogicznej, zapewnia dzieciom również opiekę logopedyczną, opiekę pedagogów specjalnych, dzięki czemu możemy do naszej placówki przyjmować również dzieci w spektrum autyzmu czy dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego.

Robimy tu rzeczy niespotykane w Elblągu i w Polsce, nieszablonowe, niestandardowe – może i nieco szalone, ale właśnie za to dzieci po prostu kochają Małego Europejczyka i czują się tu jak w baśniowej Akademii Pana Kleksa.

To ważne, aby dzieci dobrze czuły się w swoim przedszkolu.

Nie bez znaczenia jest sam budynek przedszkola, którym taka placówka się znajduje. Nowoczesny, kolorowy, z dużymi, przestronnymi salami – z doskonałym wyposażeniem zabawowym i edukacyjnym budynek dzieciom się po prostu podoba. Powoduje to, że lubią tu być i chętnie do przedszkola wracają.

Obiekt Małego Europejczyka to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 1500 m2. Posiada 12 sal dydaktycznych (cztery sale na każdej kondygnacji, każda o powierzchni prawie 100 m2 – edukacyjne, logopedyczne, sensoryczne, rehabilitacyjne, językowe), nowocześnie wyposażone w najnowsze, również w multimedialne pomoce naukowe. Każda z sal ma również własny taras oraz łazienki.

Nowy budynek elbląskiego przedszkola został tak zaprojektowany, aby zapewnić dzieciom jak największy poziom bezpieczeństwa. Został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda). Dodatkowo posiada własną kuchnię, gdzie codziennie są przygotowywane zdrowe posiłki dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy.

Do budynku przylega także olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Ukształtowanie terenu placu zabaw przy prywatnym żłobku w Elblągu zaprojektowali architekci przestrzeni. Zostały więc tam utworzone również lekkie wzniesienia i górka.

W Elblągu nie ma drugiego tak dużego i wspaniale urządzonego placu zabaw, na którym dzieci nie tylko się bawią, odpoczywają, ale mają tu również zajęcia edukacyjne.

Doskonałej jakości opieka i długie godziny otwarcia przedszkola w Elblągu

Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu zapewnia wszechstronną opiekę nad powierzonym dzieciom dostosowując zakres zabaw i edukacji do indywidualnych ich potrzeb i umiejętności. Każde dziecko otoczone jest troską i uwagą kadry pedagogicznej tego elbląskiego przedszkola.

Przedszkole w Elblągu jest otwarte w godzinach od 6:30 do 19:00. Obowiązują elastyczne godziny odbioru dzieci z placówki a rodzice nie muszą po pracy spieszyć się by zdążyć przed zamknięciem placówki. Rodziców z pewnością zainteresuje dogodny dojazd do tego żłobka w Elblągu i przestronny parking, gdzie bez problemu będzie można zostawić samochód.

Nowoczesne formy edukacji w elbląskim przedszkolu

Innowacyjna i stojąca na najwyższym poziomie edukacja w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu powoduje, że absolwenci placówki są doskonale przygotowani pod każdym względem do edukacji szkolnej. Mały Europejczyk jest placówką artystyczno-językową, co oznacza, że duży nacisk kładziony jest tu na rozwojowe zajęcia plastyczne a nauka języka angielskiego i hiszpańskiego prowadzona jest codziennie. W procesie edukacji dzieci przedszkolnych kadra pedagogiczna wykorzystuje najnowsze i najskuteczniejsze procesy przyswajania wiedzy przez dzieci.

Atrakcje i zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Elblągu

W Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu dzieci po prostu nie mogą się nudzić. Każdy tydzień w tym elbląskim przedszkolu to ciekawe zajęcia edukacyjne, wycieczki całodniowe, ciekawi goście, wizyty w szkołach czy publicznych instytucjach kultury, spotkania ze zwierzątkami – żywe lekcje, imprezowe nocki w placówce. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach judo, jogi, szachów, baletu.

To wszystko pozwala nie tylko na prowadzenie edukacji w sposób najbardziej przyjemny dla dzieci, ale również rozwija ich zainteresowania i pasje, które zaprocentują w przyszłości.

Najlepszym przedszkolem i kluczem do sukcesu dla Państwa dzieci będzie Przedszkole „Mały Europejczyk” w Elblągu.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33

82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

www.: https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

YT: https://www.youtube.com/@mayeuropejczyk3443

FB: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

