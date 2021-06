  Πr2 Pizza czeka na Was w Elblągu!

Kto nie kocha pizzy? Chyba trudno o osobę, która nie docenia uroku przysmaku rodem z Italii. Swój pomysł na to wyjątkowe danie ma nowy elbląski lokal: Πr2 Pizza.

Pizza w amerykańskim stylu przygotowana niemal w całości na bazie włoskich produktów? To właśnie Πr2 Pizza, czyli charakterystyczne, chrupiące ciasto i najlepsze składniki rodem ze słonecznej Italii w jednym!

W lokalu przy Pomorskiej 29A spróbujemy klasycznych smaków pizzy, które znamy i lubimy, jak choćby pepperoni czy prosciutto. Tych, którzy lubią próbować nowych rzeczy, z pewnością zachwyci pizza gruszkowo-orzechowa, unikalne połączenie słodkich i słonych składników. Z kolei pizza wytrawna przekona nas do siebie wędzonym łososiem, kaparami i świeżym szpinakiem. Pizza góralska? Bazyliowa? A może wegetariańska? To wszystko znajdziemy w Πr2 Pizza. Pełne menu sprawdzimy na stronie internetowej pizzerii.

Do pizzy możemy też wybrać interesującą nas bazę sosu spośród 6 dostępnych i eksperymentować z naszymi ulubionymi smakami. Szukanie nowych smakowych doświadczeń nigdy nie było tak łatwe i przyjemne!

Fot. Michał Skroboszewski

Πr2 Pizza, choć stawia na dowozy (zamówimy ją w serwisie NaWynos), daje też możliwość zjedzenia pysznej pizzy w lokalu. To dobre miejsce, żeby wpaść na chwilę, choćby z przyjaciółmi i cieszyć się smakiem i towarzystwem bliskich nam osób. A sam dowóz? Oczywiście jak najszybszy! Dlatego nie czekaj i zamów pizzę z Πr2... na swój kwadrat!

- Naszą ambicją i celem jest dowóz pizzy do wskazanej lokalizacji w mniej niż 30 minut – zapewnia załoga Πr2 Pizza. To jednak nie wszystko.

- Na miejscu sprzedajemy także pizzę na kawałki, co nie wszędzie jest przecież możliwe. Do pizzy zamówimy także oryginalne napoje, jak m. in. ON Lemon czy regionalne Pigwoniady. Pizzę z Πr2 zamówisz również w NaWynos.





Πr2 Pizza

ul Pomorska 29A, Elbląg

godz. otwarcia 12-22

tel. 785 549 366

pir2.pizza@gmail.com

-- artykuł sponsorowany --