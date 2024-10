 Republikacje, czyli Republika w wersji Tymańskiego

Republika i Grzegorz Ciechowski to innowatorzy, którzy wpisali się na stałe w kanon klasyki muzycznej. O ich nieco zapomnianej twórczości przypomina Tymon Tymański, proponując reinterpretacje najbardziej znanych utworów. „Republikacje” to tytuł najnowszego albumu artysty, a także trasy koncertowej, która już niebawem zagości w polskich miastach.

Tymon Tymański – rockowo-jazzowy muzyk

Właściwie Ryszard Waldemar Tymański, choć od wielu lat posługuje się imieniem Tymon. Już jako nastolatek powoływał do istnienia kolejne kapele. Początkowo rockowe, takie jak: The Howling Dogs czy Sni Sredstvom Za Uklanianie. W 1988 roku założył legendarną kapelę Miłość, do której należeli oprócz niego Leszek Możdżer, Mikołaj Trzaska, Jacek Olter i Maciej Sikała. To w ramach odnowienia polskiego jazzu w tej właśnie formacji wyklarował nowy gatunek – yass. Z Miłością wydał m.in. Miłość z 1992 roku, Taniec smoka z 1994 roku, Not Two z 1995 roku, Asthmatic z 1996 roku, Talkin’ About Life and Death z 1999 roku.

Najbardziej jednak znaną kapelą Tymańskiego są Kury. Rock, psychodelia i yass mieszał w utworach w eksperymentalny sposób. W ramach projektu Kury powstały takie albumy jak: Kablox-niesłyna histaria z 1995 roku, P.O.L.O.V.I.R.U.S. z 1998 roku, Na żywo w Pstrągu z 1999 roku, Napijmy się oleju z 2000 roku, oraz 100 lat undergroundu z 2001. Ponadto Tymański tworzył w takich kapelach jak Trupy, Czan, Masło, The Users, Dyliżans, Poganie, Tymon & The Transistors, Tymański Yass Ensemble.

Republikacje – co to za projekt?

Tymon Tymański to jeden z najpłodniejszych muzyków polskiej sceny. Tym razem jednak wokalista i gitarzysta nie bierze na warsztat własnej twórczości, lecz sięga po cudzą. Republika i Grzegorz Ciechowski to ikony, z których od czasów nastoletnich Tymański czerpie i które podziwia. W najnowszym projekcie postanawia przypomnieć słuchaczom, dlaczego Republika była tak ważną częścią polskiej kultury. Republikacje przeniosą nas w szalone lata 80. XX wieku, przypomną hipnotyzujące melodie Ciechowskiego i jeszcze mocniej transcendentalne teksty. Gdzie będzie można posłuchać projektu? Republikacje dotychczas ogłoszono w takich miejscowościach jak:

17 października – Warszawa, Klub Hydrozagadka;

19 października – Kraków, Klub Studio;

20 października – Poznań, 2progi;

11 listopada – Elbląg, Mjazzga.

Bilety na wszystkie koncerty w ramach Republikacji można kupić w Going. i Empik Bilety: https://goingapp.pl/wydarzenie/tymon-tymanski-republikacje