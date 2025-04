 Rodzaje grzywek - jak dobrać do twarzy i obciąć?

Małe zmiany mogą dać duże efekty. Doskonałym tego przykładem jest grzywka. Rzeczywiście dzięki niej można zyskać całkiem nową fryzurę. Dziś przedstawimy Wam rodzaje grzywek, a także zasady doboru do kształtu twarzy.

Rodzaje grzywek dla kobiet - jak dobrać do kształtu twarzy?

Jeżeli twarz jest okrągła, to warto zrezygnować z klasycznych, idealnie prostych grzywek, gdyż optycznie poszerzają twarz. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się grzywka na bok, która wydłuża kształt twarzy i sprawia, że wydaje się ona zdecydowanie smuklejsza. Taką grzywkę wykonuje się, przedzielając pasmo włosów z przodu, a następnie ścinając włosy zaczesane do przodu na wysokości ust. Jeżeli twarz jest kwadratowa, to również należy zrezygnować z prostej grzywki, która wyostrza linię żuchwy.

Natomiast warto postawić na grzywkę asymetryczną, która podkreśla kości policzkowe, podobnie jak grzywka cieniowana, która dodaje fryzurze lekkości. Aby ją wykonać, niezbędne są nożyczki fryzjerskie, którymi cieniujemy włosy na linii nosa, a następnie układamy ją ukośnie na czole. Jeżeli twarz jest podłużna, to oczywiście najlepiej zdecydować się na grzywkę na bok, która dodaje rysom delikatności. Świetnie sprawdzi się również grzywka prosta, która zapewnia twarzy symetrię. Oczywiście możecie jeszcze zdecydować się na grzywkę curtain bangs, czyli grzywkę typu zasłona. W tym przypadku grzywka rozdzielona jest na bok i delikatnie opada na twarz. To co ją wyróżnia, to również fakt, iż pasuje do wielu kształtów twarzy.

Męska grzywka - jak wybrać najlepszą?

Męska grzywka również jest modna i pozwala nadać fryzurze lekkości, ale też sprawia, iż włosy wydają się gęstsze. Można powiedzieć, że zasady doboru grzywki do rysów twarzy są takie same jak w przypadku kobiet. U mężczyzn bardzo modna jest prosta grzywka, ale też ta zaczesana na bok. Coraz więcej mężczyzn decyduje się na grzywkę francuską czy też półokrągłą. Jeżeli chce się dodać fryzurze więcej nonszalancji, to dobrym wyborem jest grzywka typu pazurki oraz pompadour, czyli ta zaczesana do góry. Jak wiadomo, moda często powraca i nie inaczej jest teraz. Z tego powodu wielu mężczyzn decyduje się na grzywkę z przedziałkiem, czyli taką, która jest zaczesana na bok. Jeżeli mężczyzna ma dłuższe włosy, może również postawić na grzywkę na samuraja czy też taką zaczesaną do tyłu, która następnie utrwalana jest lakierem.

Jak stylizować grzywkę? Praktyczne porady

Stylizacja grzywki wielu osobom wydaje się trudna bądź czasochłonna. Nie do końca tak jest, jednak należy przestrzegać kilku zasad, a wtedy efekt będzie naprawdę dobry. Przede wszystkim w żadnym wypadku nie należy chodzić spać z mokrymi włosami, gdyż wtedy, a więc kolejnego ranka naprawdę trudno będzie ją ułożyć. W przypadku dłuższych grzywek zaleca się stylizację na grubej szczotce, która wygładzi powierzchnię grzywki, ale też nada jej odpowiedni kształt. Z kolei krótkie grzywki można prostować, pamiętając jednak o wcześniejszym nałożeniu sprayu termoochronnego. Włosy z grzywki trzeba szczególnie nawilżać, w przeciwnym razie mogą szybko się puszyć. Musimy jeszcze wspomnieć o tym, jak utrwalić efekt. W tym przypadku niezastąpiony jest lakier do włosów. Z kolei układając grzywkę typu pompadour, warto zastosować również pomadę.