Ruszają zapisy do szkoły tańca Broadway

Zapraszamy na nowy sezon taneczny 2020/2021. Małe grupy, miła atmosfera, profesjonalni nauczyciele i trenerzy. zajęcia baletowe, zajęcia tańca współczesnego, akrobatyka, taniec ze wstążką, Fitness, Zumba, taniec w parach, taniec solo, – każdy może wybrać coś dla siebie i swojego dziecka.

ZAJĘCIA RYTMIKI I BALETU

Zajęcia Rytmiki dla dzieci w wieku 3 – 4 lata są wstępem do edukacji tanecznej każdego dziecka. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami tańca, pracują nad wyczuciem rytmu oraz koordynacją ruchową, dlatego też po roku nauki mogą ukierunkować się na Balet, Taniec współczesny i inne formy tańca.

Zajęcia Baletowe dla dzieci w wieku od 5 lat – nauka tańca klasycznego od podstaw. Dzieci zapoznają się z pozycjami baletowymi, ćwiczeniami przy drążku, podstawowymi ruchami baletowymi, krokami tanecznymi aby w przyszłości odtwarzać najbardziej znane choreografie ze spektakli baletowych. Jednocześnie pracują nad prawidłową postawą ciała, rozciągnięciem, kondycją fizyczną. Polecamy każdej dziewczynce, która chciałaby być baletnicą i wystąpić na scenie w pięknej baletowej sukni. Zapraszamy także do klas na wyższym poziomie, które biorą udział i odnoszą sukcesy na konkursach baletowych w Polsce i za granicą

ACRO DANCE

Dla dzieci w wieku szkolnym (od 7 lat) – mostki, gwiazdy, stanie na rękach, czyli dużo gimnastyki prowadzącej do wykonywania bardziej zaawansowanych akrobacji, które w połączeniu z elementami tańca dają spektakularny efekt. Zajęcia polecamy dzieciom z niespożytą energią, które nie boją się oglądać świat do góry nogami, a przy okazji lubią taniec. Takie zajęcia przydają się zarówno chłopcom jak i dziewczynkom. Zapraszamy także do grup zaawansowanych, które od lat stają na podium wielu zawodów tanecznych.

TANIEC ZE WSTĄŻKĄ

Dla dzieci w wieku 5 – 9 lat, które chciałyby nauczyć się tańca z przyborem jakim jest wstążka. Podczas zajęć dzieci rozwijają się fizycznie i artystycznie, uczą się ruchów tanecznych w różnych stylach, a dodatkowo pracują nad rozciągnięciem i siłą ćwicząc szpagaty, mostki, gwiazdy. Po takim przygotowaniu dzieci mogą ukierunkować się w przyszłości na balet lub acro dance, czy taniec współczesny

TANIEC WSPÓŁCZESNY

Dla dzieci w wieku od 10 lat, które w tym wieku mają już lepszą koordynację ruchową, lubią taniec i muzykę, lubią naśladować choreografie pełne emocji i ekspresji, lubią ruchem i tańcem opowiadać pewne historie, mają w sobie coś z artysty – aktora, lubią bawić się tańcem i tworzyć własne sekwencje ruchów. Uczymy tańca współczesnego od podstaw oraz indywidualnie pracujemy z bardziej zaawansowanymi dziećmi, przygotowując je do konkursów.

LATINO SOLO dla Pań

Zajęcia w rytmach latynoamerykańskich dla pań w wieku 18 +, 30+ a nawet 40+. Nabywanie gracji kobiecych ruchów, nauka tańca w butach na obcasie, gorące rytmy cha – cha, samba, rumba, jive – takie zajęcia to doskonały sposób na oderwanie się od codzienności i rutyny. Praca nad sylwetką i kondycją fizyczną przy jednoczesnej integracji i zabawie zarówno na poziomie hobby jak i poziomie zaawansowanym daje naszym kursantkom niesamowitą satysfakcję. Nasze grupy zaawansowane biorą udział w wyjazdach szkoleniowych oraz mistrzostwach – mają na sowim koncie tytuły Mistrzów Polski, Europy i Świata.

TANIEC TOWARZYSKI dla par

Zajęcia grupowe dla osób dorosłych, które lubią muzykę i taniec, chciałyby nabyć umiejętności taneczne w różnych rytmach tańca tańcząc w parze. Uczymy zarówno tańców standardowych jak i latynoamerykańskich. Polecamy także parom, które planują wesele i chciałyby zabłysnąć podczas Pierwszego Tańca.

PIERWSZY TANIEC - indywidualna nauka tańca dla par, które planują wesele. Podczas zajęć nauczymy choreografii stworzonej specjalnie dla Pary młodej. Nasi instruktorzy dopasowują utwory i choreografie do umiejętności ruchowych pary. Przy 4 – 5 spotkaniach można opanować np. łatwą choreografię walca, natomiast osoby, które chciałyby pokazać coś wyjątkowego i bardziej widowiskowego powinni pomyśleć o nauce tańca długo przed weselem.

FITNESS

Zajęcia dla kobiet prowadzone przez trenerkę, która prowadzi zajęcia także w trybie indywidualnym. Na zajęciach daje spory wycisk i przy okazji doradzi w sprawach związanych z żywieniem i dietą. Zajęcia doskonale wpływają na spalanie tkanki tłuszczowej, wzmocnienie wszystkich partii mięśni, a także poprawę kondycji fizycznej.

ZUMBA

Energia, uśmiech, spalone kalorie. Fajna muzyka, ćwiczenia z dużą ilością tańca w różnych rytmach; merengue, salsa, bachata, kumbia, hip hop, disco. Na zajęciach zapewnimy dostawę endorfin, które wspaniale wpływają na samopoczucie i zdrowie. Polecamy paniom, które niekoniecznie chcą wskakiwać w obcasy na zajęciach tanecznych, ale chcą potańczyć i poćwiczyć

Pamiętajcie, że aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na budowanie Waszej odporności.

To ostatni moment aby o to zadbać.

Wszystkie zajęcia odbywają się w nowym rygorze sanitarnym. W każdej grupie obowiązuje limit miejsc, dlatego zachęcamy do zapisywania się już dzisiaj.

