 Ruszyły zapisy na ferie świąteczne i zimowe w Szkole Tańca BROADWAY

Czas ferii to doskonała okazja do wspólnej zabawy. Szkoła Tańca BROADWAY proponuje ciekawy program w okresie ferii świątecznych (27 - 31 grudnia) oraz w czasie ferii zimowych (24 stycznia - 4 lutego). W tym roku szykuje się także sylwestrowe pidżama party i nocka tylko dla dzieci.

Nasza świetlica zimowa będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 16:15, dla dzieci w różnym wieku. W takich programach, w czasie ferii świątecznych czy zimowych, zazwyczaj biorą udział dzieci w wieku 6 - 12 lat.

Dla naszych podopiecznych szykujemy ciekawy program. Będą to zajęcia integracyjne, plastyczne, taneczne, sportowe, warsztaty rękodzieła, konkursy z nagrodami – między innymi konkurs talentów, a także rekreacja – wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, wyjście do kina, do parku rozrywki, na trampoliny oraz największa atrakcja, czyli sylwestrowe pidżama party tylko dla dzieci.

Uczestnicy programu ferii świątecznych, mogą zostać u nas na noc i świetnie spędzić sylwestra z rówieśnikami. Taka atrakcja czeka także tych, którzy wezmą udział w programie ferii zimowych, ponieważ na zakończenie turnusu planujemy pidżama party i noc bajek.

Osoby chętne do udziału w feriach ze Szkołą Tańca BROADWAY, mają zapewnioną fachową opiekę, obiady, ubezpieczenie, przejazdy, możliwość wyboru pojedynczych dni programu lub zapisania się na cały tydzień lub dwa. Dzieci mogą być dowożone do nas od godziny 07:00 do godziny 09:00 i odbierane do godziny 16:15.

Ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy: tel 606716626, e-mail: broadway@taniec.elblag.pl