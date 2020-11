Skorzystaj z porad hematologa w NZOZ Twoje Zdrowie EL

Masz często nawracające infekcje, bladą skórę, na której łatwo powstają siniaki i krwiaki? To objawy, które mogą oznaczać choroby układu krwiotwórczego. Warto wówczas skorzystać z porad hematologa. Od listopada NZOZ Twoje Zdrowie rozpoczyna współpracę z takim specjalistą – panią dr Wandą Knopińską-Posłuszny.

Współczesna medycyna to wiele działów i specjalizacji. Jedną z ważnych nauk medycznych jest hematologia - dziedzina zajmująca się układem krwiotwórczym i chorobami z nim związanymi. Do najczęstszych należą: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, niedobory odporności, ostre i przewlekłe białaczki szpikowe i limfatyczne, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość, chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, zespoły mielodysplastyczne skazy krwotoczne czy inne zaburzenia krzepnięcia.

Krew odgrywa w naszym organizmie niezwykle istotną rolę: ma wpływ na system odpornościowy oraz dostarcza elementy odżywcze i dotlenia wszystkie narządy. Aby właściwie zdiagnozować choroby układu krwiotwórczego, konieczne jest wykonanie określonych badań. Najczęściej wykonywana jest morfologia krwi, którą zaleca się powtarzać co rok. Można dzięki niej uzyskać wiele informacji na temat aktualnej kondycji organizmu. Istnieje jednak szereg objawów, które mogą sugerować, że warto udać się do hematologa. Do najczęstszych należą: zaburzenia krzepnięcia krwi, częste siniaki i krwiaki, blada skóra, wargi lub błony śluzowe, nadżerki w jamie ustnej oraz przerost dziąseł, nawracające infekcje. Warto także pamiętać, że choroby związane z krwią mogą być dziedziczone. Jeśli więc w rodzinie wystąpiły schorzenia tego typu, również należałoby udać się do hematologa.

Od listopada NZOZ Twoje Zdrowie w Elblągu rozpoczyna współpracę z Panią dr Wandą Knopińską-Posłuszny, absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej. Obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

