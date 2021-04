Smaczna promocja

Wystarczy kilka kliknięć i w Twojej kuchni pojawi się smaczny obiad lub apetyczna kolacja. Jeśli zamawiasz NaWynos po raz pierwszy, dostaniesz od nas 10 złotych. O tyle Twój rachunek będzie mniejszy!

Jak działa NaWynos

- zamawiasz przez Internet. On w przeciwieństwie do telefonu nigdy nie jest zajęty.

- nawynos.portel.pl to adres, który doprowadzi Cię do smacznego jedzenia. Do wyboru masz blisko 50 restauracji z Elbląga, które serwują dania kuchni polskiej, włoskiej, azjatyckiej, catering dietetyczny i co tam sobie jeszcze zamarzysz.

- wybierasz restaurację i dodajesz te dania, na które masz największy apetyt.

- podajesz numer telefonu i adres dostawy. Jeśli zamawiasz NaWynos po raz pierwszy, mamy dla Ciebie 10 zł. O tyle zmniejszy się Twój rachunek. Wystarczy wpisać kod: portEl. Promocja trwa do końca czerwca.

- płacisz przez Internet lub gotówką

- dostajesz bezpieczna dostawę prosto pod drzwi

- wspierasz elbląskich restauratorów

NaWynos zamawiasz i zjadasz. Kiedy chcesz i co chcesz. Smacznie i z RABATEM.

