 Sodexo staje się Pluxee

Działalność usługowa w zakresie świadczeń i nagród Sodexo jest jednym z wiodących światowych partnerów w zakresie zaangażowania pracowników i świadczeń. Przyjął nowe imię. Nazywa się Pluxee.

Wspieranie firm i osób w zmieniającym się miejscu pracy oraz zaspokajanie indywidualnych oczekiwań w zakresie dobrostanu i spełnienia.

Wspieraj strategię wzrostu, tworząc wartość dla wszystkich interesariuszy.

Przygotuj się na ogłoszenie wydzielenia Sodexo i notowania na giełdzie 5 kwietnia 2023 r.

Czym są produkty Pluxee?

Pluxee Products to cyfrowa marka o pozytywnym i innowacyjnym podejściu. Ucieleśnia wizję i ambicje Sodexo w zakresie korzyści i nagród za działalność usługową. Pluxee pochodzi od słów plus i zobacz. Odzwierciedla to zatem misję Sodexo polegającą na pomaganiu pracownikom czerpać więcej radości z rzeczy, które są dla nich ważne.

Dlaczego stworzenie nowej nazwy marki jest ważne?

Pluxee Products to preferowany partner dla firm, który pomaga firmom ulepszać i angażować cyfrowo swoich pracowników.

Usługi świadczeń i nagród przyjęły nową nazwę, aby lepiej wyróżnić się na niezwykle dynamicznym rynku.

Pluxee pozwala swoim klientom promować marki swoich pracodawców, oferując innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dla swoich pracowników. Dzieje się tak w świetle znaczących zmian, jakie zaszły w miejscu pracy.

Pluxee chce mieć pewność, że każdy pracownik wyniesie więcej ze swojej pracy.

Pluxee to silna firma. Jest obecna w 31 krajach. Posiada niezbędne aktywa, aby wykorzystać potencjał wzrostu tego rynku. Obejmuje to solidne wyniki i długoterminową wizję rodziny Bellon jako jej akcjonariuszy.

Produkty Pluxee w służbie ambitnych planów strategicznych

Celem Pluxee na rok 2025 jest:

Zwiększenie penetracji mączek i produktów spożywczych wśród MŚP.

Oferuj zachęty, takie jak prezenty, urządzenia mobilne lub inne środki zachęcające pracowników do zaangażowania i siły nabywczej.

Ułatw dostęp do usług pracownikom swoich klientów za pośrednictwem platformy cyfrowej.

Pluxee inwestuje 10% swoich rocznych obrotów do 2025 roku w technologię.

Pluxee to nowa marka wspierająca autonomiczną strategię

20 kwietnia 2023 roku Pluxee będzie cyfrową i nowoczesną marką, która odzwierciedla ambicje i pozycjonowanie działalności w związku z ogłoszonym przez Grupę Sodexo projektem spin-off.

Pluxee ma własny zarząd i będzie mógł przeznaczyć zasoby na realizację swojego planu strategicznego.

Jaki będzie następny krok dla produktów Pluxee?

Ambitny plan strategiczny Pluxee Products obejmuje:

Przyspieszenie wzrostu podstawowej działalności związanej z żywnością i dodatkami do posiłków, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Reprezentuje niewykorzystany i duży potencjał rynkowy.

Rozszerzanie portfolio oferowanych rozwiązań o inne aspekty zaangażowania i dobrego samopoczucia pracowników. Takie jak edukacja, kultura i rozrywka, zdrowie i fitness oraz podróże.

Zwiększanie możliwości cyfrowych oraz opracowywanie nowych funkcji i funkcjonalności dla swojej platformy i usług.

Pluxee wierzy, że nowa nazwa i tożsamość marki firmy pomogą jej osiągnąć cele i zapewnić większą wartość swoim interesariuszom. Pluxee ma odwagę stawiać czoła wyzwaniom. Być partnerem z wyboru dla firm, które chcą poprawić swoje cyfrowe doświadczenia pracowników.

Końcowe przemyślenia

Produkty Pluxee chce uczynić swoje usługi bardziej dostępnymi dla pracowników swoich klientów za pośrednictwem platformy cyfrowej, która będzie obejmować takie funkcje, jak personalizacja, grywalizacja i interakcja społeczna. Pluxee przygotowuje się do wydzielenia i notowania na giełdzie, co zapewni mu większą autonomię i elastyczność w realizacji planu strategicznego, a także przyciągnie nowe talenty i inwestorów. Pluxee jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości i stać się preferowanym partnerem dla firm, które chcą poprawić swoje cyfrowe doświadczenia pracowników.

Najczęściej zadawane pytania

Sodexo jest powiązane z ponad 80 000 Luksemburczyków za pośrednictwem ich pracodawców. Nowe karty Pluxee będą wprowadzane stopniowo. Pluxee odpowiedział już na najczęściej zadawane pytania.

P1: Czego możesz się spodziewać po otrzymaniu nowego dowodu osobistego?

Odpowiedź: Pluxee stopniowo wysyła nowe karty do swoich stowarzyszonych pracodawców. Otrzymasz kartę z marką Pluxee, gdy tylko pracodawca prześle Ci nową.

P2: Jak długo mogę płacić kartą Sodexo lunch pass?

Odpowiedź: Możesz nadal płacić za pomocą karty Sodexo Lunch Pass, dopóki jest ona ważna.

P3: Czy za produkty Sodexo Pluxee można płacić Kartą Pluxee i odwrotnie?

Odpowiedź: Pluxee będzie akceptowany przez sprzedawców, którzy akceptują płatności Sodexo. W nadchodzących miesiącach obok etykiety Sodexo BRS pojawi się etykieta Pluxee. Z czasem naklejki Sodexo BRS zostaną usunięte ze sklepów. W aplikacji mobilnej zawsze możesz uzyskać najświeższe informacje o tym, gdzie możesz wykorzystać swoje vouchery.

