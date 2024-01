 Sofy skórzane czy materiałowe. Którą opcję wybrać?

Często mówi się, że od przepychu głowa nie boli. W praktyce jednak, kiedy trzeba wybrać coś spośród wielu dostępnych opcji, zwykle pojawia się problem, jaką decyzję podjąć. Niezależnie czy chodzi o zakup nowych ubrań, zamówienie posiłku w restauracji, czy wybór mebli – często pojawia się ten sam dylemat. W tym ostatnim przypadku producenci oferują ogromną różnorodność wzorów, stylów i rodzajów materiałów. Jaka sofa będzie bardziej pasowała do Twojego salonu – ze skóry czy pokryta tkaniną? W tym artykule wskazujemy, czym się kierować podczas dokonywania takiego zakupu.

Kolor nie jest jedynym wyznacznikiem

Rozważając zakup nowego mebla wypoczynkowego, jakim jest sofa, na pewno zastanawiasz się nie tylko nad jego funkcjonalnością, ale także nad tym, jak będzie komponować się z całą aranżacją wnętrza. Z pewnością zwracasz też uwagę na to, czy sofa jest rozkładana, czy posiada miejsce na przechowywanie pościeli. Ponadto istotnym aspektem jest, jak została wykonana – czy wysokość oparcia jest odpowiednia, jakie są boki i nogi oraz czy wypełnienie sofy jest odpowiednio miękkie, by można było na niej komfortowo odpoczywać. To wszystkie czynniki wpływają Twój wybór.

Inny istotny element to design sofy, co ma kluczowe znaczenie dla określonego stylu, który pragniesz stworzyć w swoim salonie. Na aspekt wizualny mebla wpływają takie czynniki jak: kształt – zaokrąglony i miękki lub bardziej kanciasty, ilość ewentualnych pikowań i przeszyć, typ nóżek, a także rodzaj tapicerki. W tym ostatnim przypadku nie chodzi jedynie o dopasowanie najlepszego koloru. Ważne jest, aby spośród typów materiałów obiciowych – skórzanych bądź tekstylnych, wybrać najbardziej odpowiedni dla swojego pomieszczenia.

Wybór pomiędzy sofą skórzaną a tkaninową

Skóra versus tkanina – jaki materiał okaże się najlepszy? Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Wybór powinien wynikać z indywidualnych preferencji. Bez względu na to, czy w Twoim salonie znajdzie się rozkładana skórzana sofa czy kanapa przeznaczona jedynie do wypoczynku, to skóra zdecydowanie dodaje meblowi elegancji i klasy. Natomiast tkanina powoduje, że sofa prezentuje się subtelniej, bardziej „miękko" oraz nadaje jej przytulności.

Warto wiedzieć, że dzisiejsze metody produkcji tkanin i obróbki naturalnej skóry umożliwiają łatwe utrzymanie obu tych materiałów obiciowych w czystości. Producenci tkanin dostarczają wiele serii wytworzonych z użyciem zaawansowanych technologii, które pozwalają na łatwe usuwanie wszelkich plam, nawet z kawy czy czerwonego wina, za pomocą jedynie wilgotnej szmatki. Z kolei innowacyjne techniki obróbki skóry dają możliwość stworzenia „ciepłej", miękkiej w dotyku skórzanej tapicerki, która nie powoduje zimnego odczucia w dotyku.

Należy pamiętać, że identyczna sofa może prezentować się zupełnie inaczej w zależności od tego, czy jest pokryta skórą czy tkaniną. Wybór materiału obiciowego i jego struktura wpływają na ostateczny wygląd mebla. Welur i tkaniny welwetowe, które subtelnie się mienią, mogą stworzyć efekt gry światła i cienia na powierzchni sofy, w zależności od oświetlenia, nadając mu dodatkową głębię. Kierunek, w jakim ułożony jest meszek na tkaninie, wpłynie też na jej „cieniowanie”.

Jaką sofę wybrać ostatecznie?

Wybór rodzaju pokrycia dla Twojej stylowej sofy do salonu powinien być tak samo ważny jak dobór odpowiednich funkcji dla tego mebla. Kluczowe jest, aby model sofy idealnie odpowiadał Twoim gustom i upodobaniom. Warto mieć na uwadze, że tak jak nie ma materiału odpornego na pazury naszych czworonożnych przyjaciół lub plamy powstałe podczas zabaw dzieci, tak samo nie istnieje obicie, na które nie miałyby wpływu skutki codziennego użytkowania oraz upływ czas. Niemniej jednak zarówno skóra jak i tkanina, mogą utrzymać się w świetnym stanie przez wiele lat, pod warunkiem stosowania właściwych metod pielęgnacji i konserwacji.

--- artykuły sponsorowane ---