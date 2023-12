  Specjalna Strefa Ekonomiczna otwiera się na Elbląg

Przedsiębiorco, planujesz modernizację, rozbudowę, rozwój swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA i odzyskaj nawet 70 % poniesionych kosztów na inwestycje. Chcesz poznać szczegóły? Zapraszamy do nowo otwartego biura Strefy przy ul. Kowalskiej 7-8 w Elblągu.

Biuro regionalne w Elblągu ma ułatwić dotarcie do przedsiębiorców z informacją o programie Polska Strefa Inwestycji, który realizuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (W-MSSE). Nadal wielu przedsiębiorców nie wie, że od 2018 roku obszar całego kraju jest specjalną strefą ekonomiczną. To oznacza, że przedsiębiorca można inwestować w dowolnym miejscu. Nie musi jak kiedyś kupować działki np. na Modrzewinie w Elblągu. Może pobudować zakład lub rozbudować już istniejący, zlokalizowany w dowolnym miejscu, nawet na swoim prywatnym gruncie – i korzystać z ulgi.

Na czym polega to wsparcie?

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, działając w imieniu ministra gospodarki, przyznaje przedsiębiorcom ulgi w podatku dochodowym. W naszym regionie poziom ulg jest najwyższy w kraju i wynosi 70 proc. Przykładowo: małe przedsiębiorstwo planuje wydać milion zł na rozbudowę zakładu, to zwolnienie z podatku dochodowego może wynosić do 700 tys. złotych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie płacił podatku dochodowego z nowej działalności do momentu wykorzystania puli 700 tys. zł albo do upływu terminu obowiązywania decyzji o wsparciu, a ta jest wydawana na maksymalnie 15 lat.

Minimalny poziom inwestycji, która może być objęta wsparcia, to 200 tys. zł (100 tys. zł w przypadku reinwestycji).

(fot. Mikołaj Sobczak)

Kto może otrzymać ulgę w podatku?

Ze wsparcia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą skorzystać wszystkie firmy (mikro, małe, średnie i duże) z:

sektora przemysłowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz);

sektora nowoczesnych usług dla biznesu, np.: usług IT, specjalistycznego projektowania, usług architektonicznych i inżynierskich, badawczo-rozwojowym (B+R), usług firm centralnych (head offices), call center oraz usługi magazynowania.

W roku 2023 ze wsparcia W-MSSE skorzystało ponad 20 firm – były to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto inwestować ze Strefą?

Szeroki wachlarz kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in. zakup gruntu, zakup lub wytworzenie środków trwałych, rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli, leasing finansowy innych aktywów oraz zakup środków transportu.

Jeśli inwestycja wiąże się z zatrudnieniem wielu osób, kosztem kwalifikowanym może być 24- miesięczne wynagrodzenia nowych pracowników, powiększone o obowiązkowe obciążenia (np. składki do ZUS odprowadzane przez pracodawcę).

Proces uzyskania decyzji o wsparciu jest prosty i szybki, trwa średnio do 30 dni. Co ważne: to nie jest konkurs, wsparcie otrzyma każda inwestycja spełniająca kryteria. Nie ma określonych terminów składania wniosku i nie ma obaw, że środki na wsparcie się wyczerpią. Pracodawca na każdym etapie może liczyć na naszą pomoc. Zapraszamy do kontaktu!

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Olsztyn, ul. Barczewskiego 1

10 - 061 Olsztyn

Tel. +48 89 535 02 41

Biuro Regionalne w Elblągu

Elbląg, ul. Kowalska 8-9 a

tel. 605 268 919

---- artykuł promocyjny ---