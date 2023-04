Spodenki męskie w letnich stylizacjach - zainspiruj się naszymi propozycjami

Niektórym może się wydawać, że męskie spodenki to element garderoby, z którym nie można stworzyć wielu różnorodnych outfitów. Nic bardziej mylnego! Krótkie spodenki możesz nosić w sportowych, eleganckich czy codziennych stylizacjach. Wystarczy, że będziesz wiedział, z czym łączyć różne modele szortów! Przedstawimy Ci kilka ciekawych propozycji.

Prosty look ze spodenkami męskimi na cieplejsze dni

Nasza pierwsza propozycja to stylizacja, którą możesz nosić na co dzień albo włożyć na spotkanie ze znajomymi. Ubierz granatowe spodenki trekkingowe męskie – ważne, żeby miały prosty krój, niewielkie kieszenie i sznureczek w pasie. W okresie letnim wybieraj modele zrobione z bawełny. Najważniejszymi elementami tego outfitu będą koszulka i buty – muszą być dobrze dobrane. Tym razem postaw na koszulkę polo, w stylu sportowej elegancji. Do tego wybierz obuwie w jasnopomarańczowym odcieniu. W tym zestawie świetnie sprawdzą się wsuwane trampki! Są lekkie i bardziej klasyczne niż standardowe sznurowane buty. Outfit jest już gotowy!

Elegancja jest ponadczasowa! Ta stylówka na lato ze spodenkami męskimi zmieni wszystko

Kolejna stylówka skradnie serca wielbicieli eleganckiej garderoby! Tym razem wybierz beżowe materiałowe szorty chino. Takie spodnie przypominają klasyczne chinosy – są ich letnią wersją – dlatego obowiązują podobne zasady ich noszenia. Nie możesz wybrać zbyt luźnych spodenek, krój powinien być odpowiednio dopasowany. Do szortów ubierz białą koszulę z krótkim rękawem. Nie wiesz, jakie buty będą tu pasować? Postaw na granatowe espadryle. To obuwie idealne na lato, które jest zrobione z naturalnych materiałów – płótna i plecionych włókien juty. Jeśli chcesz sprawić, żeby stylówka stała się jeszcze bardziej elegancka, ubierz skórzany, brązowy pasek. W takim zestawie możesz iść do biura czy na spotkanie ze znajomymi albo na rodzinną imprezę! Jeśli podoba Ci się ten styl, sprawdź eleganckie spodenki męskie w sklepie Denley.

Tęsknisz za jeansami? Zastąp je jeansowymi szortami w codziennej stylizacji

Ten outfit sprawdzi się świetnie, jeśli uwielbiasz spodnie jeansowe! Wiadomo, że upały zmuszają nas do zrzucenia z siebie grubych ubrań zakrywających ciało. Jednak to nie oznacza, że musisz rezygnować z denimu! Wystarczy, że wybierzesz cienkie i krótkie spodenki jeansowe, które sprawdzą się w stylu codziennym, na spacerze czy weekendowym wypadzie za miasto. Ubierz do nich biały tank top i zarzuć na górę błękitną koszulę. Białe sneakersy to buty, które każdy powinien mieć w swojej szafie – możesz je ubrać także w tym zestawie.

Spodenki jeansowe na lato

Streetwearowy klimat powraca! W tym outficie ze spodenkami męskimi na pewno się wyróżnisz

Nasza ostatnia propozycja jest przeznaczona dla osób lubiących swobodę i oryginalny wygląd. Tym razem proponujemy Ci look w streetwearowym stylu. Wybierz spodenki moro i ubierz do nich biały oversize’owy T-shirt oraz czarne trampki. Pamiętaj, że jeśli lubisz wzorzyste ubrania, musisz trzymać się pewnej zasady: jeśli jeden element garderoby bardzo się wyróżnia, reszta powinna być stonowana. Dlatego nie sprawdzi się łączenie ubrań w kontrastowe wzory. Jeśli chcesz podkręcić tę stylówkę, możesz założyć modną czapkę bucket hat w beżowym kolorze i sportową nerkę. W takim outficie na pewno zwrócisz na siebie uwagę!

Spodenki męskie w militarny wzór

Tego lata wszystkie chwyty są dozwolone, więc możesz poeksperymentować z modą! Wybierz spodenki jeansowe, chino albo dresowe, tylko pamiętaj o dobraniu do nich odpowiednich koszulek i obuwia! Czy któraś z naszych stylizacji wpadła Ci w oko?

