Spodnie chinosy w stylizacjach biznesowych – inspirujemy

Każdy mężczyzna powinien mieć w swojej garderobie przynajmniej jedne spodnie typu chino. Są ponadczasowe, uniwersalne i możemy je dopasować do wielu stylizacji.

Chinosy są prostymi bawełnianymi spodniami o klasycznym kroju. Są znacznie bardziej eleganckie i formalne niż jeansy, a jednocześnie mniej formalne niż spodnie garniturowe. Są czymś pośrednim, a przez to idealnie nadają się do stylizacji półformalnych. Możemy je nosić podczas różnych okazji, także na spotkania biznesowe.

Skąd się wzięły chinosy?

Część Panów zastanawia się, czym są spodnie chinosy i co to za nowa moda. Tymczasem są to spodnie z wieloletnią tradycją i najpewniej większość osób takowe ma, choć nie posługuje się nazwą „chinosy”. Szyje się je z bawełny, często zwężają się ku dołowi i uzupełniono je o skośne kieszenie. Mają krój regular lub slim. Zanim spodnie te wkroczyły do mody, korzystali z nich brytyjscy żołnierze stacjonujący w Indiach i były w kolorze piaskowego beżu. Obecnie mamy do wyboru znacznie więcej barw. Chinosy możemy nosić zarówno do codziennych stylizacji, jak i do pracy lub na mniej formalne przyjęcia. Wszystko zależy od tego, jakie dobierzemy do nich dodatki.

Chinosy casualowe a chinosy eleganckie

Spodnie typu chino mogą się bardzo między sobą różnić. Nie wszystkie możemy nosić do pracy. W wersji casualowej często mają niski stan i są z cieńszej tkaniny, niż modele bardziej eleganckie. Są luźne i wygodne. Materiał spodni do pracy jest grubszy, mają wyższy stan i są nieco bardziej dopasowane, przez co dobrze współgrają z koszulą i marynarką. Jeżeli zamierzamy kupić chinosy do pracy, to koncentrujmy się tylko na drugiej kategorii spodni.

Stylizacja biznesowa z chinosami

Chcąc nosić spodnie chinosy do pracy, musimy dobrać do nich odpowiednią koszulę. Absolutnie nie bierzmy pod uwagę koszul casualowych. Skupmy się tylko na klasycznych koszulach biznesowych. W takim zestawieniu możemy nosić krawat. Bardzo interesującą stylizację uzyskamy, kiedy połączymy białą koszulę, granatową marynarkę i beżowe chinosy. Zwróćmy uwagę także na buty. Nie może to być zwykłe obuwie sportowe. Na spotkaniach biznesowych sprawdzą się eleganckie pantofle.

Teraz kiedy dni będą coraz cieplejsze, rzadziej będziemy sięgać po odzienie wierzchnie. Jednak jeśli taka potrzeba zajdzie, to w przypadku stylizacji biznesowych postawmy na klasyczny płaszcz. Nie możemy nosić ramoneski ani kurtki jeansowej.

Z czym nie nosić?

Kiedy szykujemy stylizację do pracy, nie możemy dopasowywać części garderoby kojarzących się ze stylem casualowym, a zatem sneakersów, tenisówek ani sandałów. Zrezygnujmy z T-shirtów i wzorzystej casualowej koszuli. Nie możemy też przesadzić w drugą stronę, połyskująca formalna marynarka garniturowa nie będzie wyglądać dobrze.

Poza tym musimy zdawać sobie sprawę, że chinosy są odpowiednie zawsze, kiedy szykujemy się na mniej formalne wydarzenie. Jednak kiedy czeka nas ważna rozmowa lub oficjalne wyjście, musimy się ubrać formalnie, a wtedy z chinosów należałoby zrezygnować.