Sprawdzona iławska firma budowlana zmienia oblicze Elbląga

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane to firma solidna, wiarygodna, z silną pozycją na rynku budowlanym od 1959 roku. Dziś głównie działa na rynku warmińsko-mazurskim, w tym również w Elblągu. O tym, co IPB wybudowało i co aktualnie buduje w Elblągu oraz jak zmienia oblicze tego miasta, rozmawiamy z Anną Szymczak, Prezes Zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” Sp. z o.o. Zobacz wizualizacje inwestycji Kaskada Park na elbląskiej Zawadzie.

Beata Kowalska: - IPB to znana i ceniona marka budowlana na Warmii i Mazurach. Ostatnio sporo budujecie też w Elblągu i na tym rynku wcale nie jesteście zupełnie nowi…

Anna Szymczak: - Tak, zgadza się. Po raz pierwszy na rynku elbląskim rozpoczęliśmy swoją działalność w roku 2012, kiedy to realizowaliśmy dla Miasta Elbląga przebudowę budynku bursy szkolnej na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Obrońców Pokoju. Już wtedy mogliśmy zatem zaprezentować próbkę naszych możliwości i pokazać jakość, solidność, wiarygodność i terminowość realizowanych przez nas usług budowlanych. Natomiast w latach 2022-2024 z sukcesem zrealizowaliśmy dwa bliźniacze 6-kondygnacyjne budynki mieszkalne przy ul. Wiejskiej dla ETBS.

- Do inwestycji ETBS przy ul. Wiejskiej ma Pani szczególny sentyment. Dlaczego?

- Choć aktualnie mieszkam niedaleko Olsztyna, a pracuję w firmie, której główna siedziba mieści się w Iławie, to jestem rodowitą elblążanką. Czyli jestem stąd i dokładnie znam potrzeby tego miasta. Dodatkowo wychowałam się w tej dzielnicy Elbląga i dokładnie pamiętam to miejsce… Pamiętam jak ono wyglądało jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji dla ETBS. Teraz mamy całkiem inny, zupełnie nowy obraz tej dzielnicy - dwa nowoczesne budynki z pełnym zagospodarowaniem i infrastrukturą. Czuję się szczerze wzruszona, że firma, którą mam przyjemność zarządzać, może właśnie w taki sposób zmieniać oblicze miasta, w którym się urodziłam i wychowałam.

- W ciągu ostatnich dwóch lat IPB zrealizowało i realizuje kolejne inwestycje w Elblągu dla zewnętrznych inwestorów. Jakie to inwestycje?

- W 2023 roku wygraliśmy przetarg na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Grottgera w Elblągu dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”. W budynku znajdzie się 45 mieszkań oraz garaż podziemny. Aktualnie trwa budowa tej inwestycji, a zakończenie jest planowane na 2025 rok. Jednak Elbląg to nie tylko miasto, ale również gmina. I właśnie na terenie Gminy Elbląg, a dokładnie w Przezmarku, we wrześniu tego roku zakończyliśmy budowę i przekazaliśmy do użytkowania budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi. Dzięki wygranym przetargom zarówno w mieście, jak i gminie, IPB jako budowlana marka Warmii i Mazur może współuczestniczyć w kreowaniu wizerunku również tej przepięknej części naszego regionu. Cieszą nas niezmiernie wszystkie wygrane w przetargach, ponieważ wygrywają nasze doświadczenie, rzetelność, wiarygodność i terminowość.

- Jednak IPB to nie tylko firma budowlana, ale również znany i ceniony deweloper...

- Historia naszej działalności budowlanej sięga roku 1959, natomiast działalność deweloperską prowadzimy już od blisko 30 lat. Jako deweloper z takim stażem gwarantujemy realizację każdej inwestycji i bezpieczeństwo środków finansowych naszych Klientów, za co jesteśmy nagradzani przez niezależnych ekspertów. Świadczą o tym m.in. nasze ostatnie cztery nagrody, tj. Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Efektywna Firma. Budujemy nietuzinkowe osiedla mieszkaniowe w Olsztynie, Iławie, Kwidzynie i Malborku. Do tej pory wybudowaliśmy 15 osiedli mieszkaniowych, 70 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i oddaliśmy do użytkowania ponad 4 tysiące mieszkań. Ponadto wciąż się rozwijamy, dlatego w październiku weszliśmy na nowy rynek deweloperski w Elblągu. W tym roku rozpoczynamy również realizację inwestycji w Grudziądzu. Stabilna sytuacja finansowa spółki, rzetelność, wiarygodność, doświadczenie, terminowość, elastyczność rynkowa - to wszystko zapewnia klientom IPB poczucie tak ważnego dzisiaj bezpieczeństwa. Naszymi najlepszymi ambasadorami są Klienci, których jest już ponad cztery tysiące. Pierwsi z nich dzisiaj kupują mieszkania swoim dzieciom – to dla nas najlepsza rekomendacja.

- W Elblągu rozpoczęliście budowę i sprzedaż nowej inwestycji deweloperskiej o nazwie Kaskada Park przy alei Odrodzenia, w przepięknej lokalizacji przylegającej bezpośrednio do Parku Modrzewie…

- Zgadza się. Zakupiliśmy grunt w atrakcyjnej lokalizacji – w dzielnicy Zawada, przy al. Odrodzenia, i rozpoczęliśmy budowę niezwykle klimatycznych mieszkań na własność w systemie deweloperskim, w bezpośrednim sąsiedztwie urokliwego Parku Modrzewie. Niektórzy pytają mnie, dlaczego wybraliśmy Elbląg i tę lokalizację? Wchodząc jako deweloper na nowy rynek elbląski, chcemy pokazać na tym rynku nasze nowe możliwości i pomysły. Miejsce, w którym realizujemy naszą najnowszą inwestycję deweloperską, to pięknie usytuowana enklawa, w której powstanie nowoczesne osiedle dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Kaskada Park to idealne połączenie współczesnej architektury z naturą w doskonałej lokalizacji przytulonej do parku Modrzewie. To oaza spokoju o wysokim standardzie, ale w przystępnej cenie, w zielonym sercu Elbląga.

- Brzmi fantastycznie, jak idealne miejsce do zamieszkania w Elblągu…

- Owszem, ale Osiedle Kaskada Park to nie tylko idealne miejsce do zamieszkania, lecz styl życia dla tych, którzy pragną komfortu i bezpieczeństwa, dogodnego dostępu do infrastruktury miejskiej a jednocześnie bliskości natury. To nie tylko dogodna lokalizacja, ale także miejsce doskonale skomunikowane z centrum Elbląga oraz Trójmiastem i jednocześnie osiedle wpisane w ideę miasta 15 minut. Oznacza to, że mieszkańcy mają zapewniony dostęp do najważniejszych usług i udogodnień w ciągu zaledwie 15 minut, a Kaskada Park jest idealnym przykładem właśnie takiej koncepcji osiedla. Najbliższe przystanki autobusowe zlokalizowane są bezpośrednio przy osiedlu a dla zmotoryzowanych w odległości zaledwie 1 km znajduje się rondo kierujące na obwodnicę miasta i drogę ekspresową S7. W ciągu kilku minut pieszo można dotrzeć do najbliższych marketów, czy osiedlowych sklepików spożywczych, żeby zaopatrzyć się w produkty niezbędne do codziennego życia. Placówki oświaty każdego szczebla edukacyjnego są praktycznie na wyciągnięcie ręki – najbliższy żłobek miejski znajduje się w odległości 900 m, przedszkole publiczne – 400 m, szkoła podstawowa i średnia – 1 km. Zapewniona jest również dostępność pozostałych usług, takich jak: salony fryzjerskie i kosmetyczne, apteki, Elbląskie Centrum Medyczne z przychodniami lekarskimi i laboratorium, ale także poczta, Biblioteka Elbląska, czy Multikino - wszystko w odległości do 15 minut od osiedla.

- Wprawdzie obecnie trwa budowa i sprzedaż mieszkań w pierwszym budynku A1, ale docelowo planujecie tu budowę kilku budynków. Ile dokładnie ich będzie?

- Na osiedlu planowane są w chwili obecnej cztery 5,6 i 7-kondygnacyjne budynki mieszkalne, w których zaprojektowaliśmy ogółem ok. 250 mieszkań. Aktualnie rozpoczęliśmy budowę i sprzedaż mieszkań w pierwszym budynku o numerze A1. W tym budynku znajdzie się 40 przestronnych, funkcjonalnych i dobrze doświetlonych mieszkań 2 i 3 pokojowych o powierzchni 42-62m2 oraz 2 apartamenty o powierzchni 62-95m2. Planowany termin odbioru kluczy to I kwartał 2026r. Dodatkowo na osiedlu powstaną podziemne hale garażowe i zewnętrzne miejsca postojowe oraz atrakcyjny plac zabaw i miejsca na rowery.

Najnowsza inwestycja deweloperska IPB w Elblągu „Kaskada Park” przy Al. Odrodzenia

- Na rynku mieszkaniowym w Elblągu działa wielu deweloperów, którzy budują i sprzedają mieszkania w różnych lokalizacjach, w tym w dzielnicy Zawada. Co takiego IPB proponuje Klientom, co wyróżnia Waszą ofertę na tle konkurencji?

- Zacznijmy od architektury osiedla, która została zaprojektowana według najnowszych standardów, tworząc kaskadowe bryły budynków z przeszklonymi klatkami schodowymi, eleganckimi balustradami i nowoczesnym dizajnem części wspólnych. Będzie to osiedle z ekologicznymi rozwiązaniami, jak wentylacja hybrydowa, energooszczędne trzyszybowe okna, czy eko elementy na elewacji. Każde mieszkanie będzie miało przestronny balkon lub indywidualny ogródek na parterze, natomiast na ostatnich kondygnacjach zaprojektowaliśmy zielone tarasy. Z większości balkonów jak i z tarasów rozpościera się widok na urokliwy i klimatyczny Park Modrzewie. Projektując tę inwestycję, chcieliśmy w ten sposób zapewnić mieszkańcom własną prywatną przestrzeń do relaksu i kontaktu z naturą. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo Parku Modrzewie samo w sobie jest już unikatowym atutem osiedla Kaskada Park, który w widoczny sposób wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji. To idealne miejsce, w którym można odpocząć i zrelaksować się na przykład podczas spacerów, ale też wymarzone miejsce do wszelkich aktywności sportowych, takich jak biegi, jazda na rowerze, czy rolkach. I to wszystko na wyciągnięcie ręki mieszkańców naszego osiedla.

Naszą inwestycję Kaskada Park cechuje również wysoka jakość wykonania prac budowlano-montażowych oraz bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Kaskada Park to bezpieczne, monitorowane osiedle, z wideodomofonami i antywłamaniowymi drzwiami do mieszkań. Dodatkowo na osiedlu zaprojektowaliśmy prywatne pomieszczenie hobby, które powstanie w drugim budynku o numerze A2. Będzie to pomieszczenie do wyłącznego użytku mieszkańców wspólnoty z przeznaczeniem na fitness room, miejsce spotkań lub zabaw dla dzieci. Inną niezwykle istotną cechą tej inwestycji jest brak ukrytych kosztów i dopłat. W cenie każdego mieszkania są już zawarte: komórka lokatorska, rowerownia, balkon, taras lub ogródek. Kaskada Park to zatem standard premium, ale w przystępnej cenie. Ponadto z niezwykłą uwagą wsłuchujemy się w głosy naszych Klientów i oferujemy im możliwość dopasowania mieszkania do ich indywidualnych potrzeb poprzez wprowadzenie zmian w układzie pomieszczeń tak, aby spełnić ich marzenia.

- Przyznam szczerze, że sama zakochałam się już w tym miejscu. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o mieszkaniach w tej lokalizacji?

- Bardzo mnie to cieszy. Specjalnie dla mieszkańców Elbląga uruchomiliśmy niedawno nasze nowe Biuro Sprzedaży Mieszkań zlokalizowane na terenie inwestycji przy al. Odrodzenia. Panią i wszystkich zainteresowanych ofertą osiedla Kaskada Park zapraszam serdecznie do kontaktu z naszym Doradcą pod nr tel. 603 607 393. Wystarczy umówić się na spotkanie a nasz Doradca przede wszystkim wysłucha i dopasuje mieszkanie do indywidualnych potrzeb, jak i przeprowadzi krok po kroku przez wszystkie procedury związane z zakupem mieszkania. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do kontaktu!

- Dziękuję za rozmowę. I oczywiście odwiedzę Wasze biuro, żeby poznać szczegóły oferty.

- Ja również dziękuję i zapraszam.

Biuro sprzedaży mieszkań IPB:

Elbląg, al. Odrodzenia (teren inwestycji Kaskada Park)

wt. w godz. 8.30 – 16.30

czw. w godz. 8.30 – 16.30

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

tel. +48 603 607 393

e-mail: deweloper.elblag@ipbilawa.com.pl

Strona www inwestycji: https://kaskada.elblag.pl/