 Suche i zniszczone włosy - jak powinna wyglądać ich pielęgnacja?

Jeżeli marzycie o pięknych i mocnych włosach, ale niestety na skutek zbyt częstej stylizacji czy też farbowania ich kondycja pozostawia wiele do życzenia, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Otóż możecie poprawić ich stan i sprawić, że znowu będą zachwycać. Kluczem do sukcesu jest...właściwa pielęgnacja. Dziś podpowiemy jak powinna wyglądać.

Gdy zwykłe mycie włosów to za mało

Nadal można usłyszeć, że gdy włosy są bardzo suche trzeba jak najrzadziej je myć, gdyż wtedy będą lepiej nawilżone. Jest to totalna nieprawda. To, że po kilku dniach ich wygląd się zmieni jest wynikiem działania sebum. Czyli zwyczajnie wtedy Wasze włosy są tłuste, a nie nawilżone. Swoją drogą sebum powoduje zatykanie się porów i pojawianie się niedoskonałości i krost nawet na skórze głowy, a tego oczywiście człowiek chce uniknąć. Jednocześnie włosy suche i zniszczone nie muszą być już Waszym problemem. Wystarczy tylko o nie właściwie zadbać. Zacznijmy od mycia włosów, jednak zwykłe mycie nie wystarczy. Należy wybrać metodę OMO. Już tłumaczymy na czym polega. A więc na początek myjecie włosy odżywką. Koniecznie należy wybrać taką, która ma właściwości nawilżające. Możecie sięgnąć po produkty z ekstraktem z owoców czy olejkami roślinnymi. W następnym etapie należy sięgnąć po szampon oczyszczający z niacynamidem. Usuwa on zanieczyszczenia, reguluje pracę gruczołów łojowych, a dodatkowo jeszcze utrzymuje prawidłowe nawilżenie włosów. Po spłukaniu szamponu znowu przechodzimy do nałożenia odżywki. I tutaj pamiętajcie, że jeżeli Waszym problemem są bardzo łamliwe włosy, to sięgnijcie po odżywkę z dodatkiem keratyny, która działa na włosy jak cement uzupełniając braki i wzmacniając ich strukturę. A gdy zmagacie się z problemem wypadających włosów, to najlepiej sięgnąć po odżywkę z biotyną. Po zmyciu odżywki włosy delikatnie osuszamy ręcznikiem bawełnianym i przechodzimy do suszenia włosów letnim nawiewem powietrza. Jednak wcześniej należy nałożyć na nie kosmetyki termoochronne.

Olejowanie włosów

Wszystkie kosmetyki do włosów zniszczonych powinny mieć właściwości odbudowujące i nawilżające. Skoro to już jasne, to możemy przejść do dalszego etapu pielęgnacji, czyli olejowania. Najlepiej wykonywać je raz w tygodniu, koniecznie na ciepło. W końcu pod wpływem pary wodnej łuski włosów się otworzą, a kosmetyki będą jeszcze lepiej się wchłaniać. Olejowanie wzmacnia włosy i doskonale je nawilża. Ale aby efekt był najlepszy trzeba właściwie je wykonać. Na początek należy umyć włosy, następnie je wysuszyć i dopiero wtedy nałożyć pierwszą warstwę olejku, choćby kokosowego, który jest neutralny i nie powoduje żółknięcia koloru blond. Po nałożeniu kosmetyku pasmo po paśmie siadamy nad miską z parującą wodą. Po 10 minutach zmywamy olejek i nakładamy drugą warstwę, tym razem na wilgotne włosy. Teraz możemy już założyć czepek kosmetyczny, dzięki któremu kosmetyk nie będzie spływał po ubraniu. Najlepiej zmyć go po kilku godzinach. Trzeba jeszcze umyć włosy i nałożyć ponownie odżywkę. Efekt widoczny będzie od razu.

Na koniec przypominamy jak ważna jest właściwa dieta, która wzmacnia cebulki włosów i zapobiega ich wypadaniu. Przede wszystkim powinna być oparta na dużej ilości świeżych warzyw oraz owoców. Nie może w niej zabraknąć także ryb morskich i produktów pełnoziarnistych (wiadomo, że mając celiakię czy alergię trzeba z nich zrezygnować). Zabronione jest jedzenie przetworzone typu fast food.

--- artykuł sponsorowany ---