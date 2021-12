 Świąteczna, baśniowa sesja zdjęciowa w Małym Europejczyku

Tradycyjnie już, wykorzystując grudniowy, świąteczny, baśniowy nastrój panujący w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu, dyrektor Wioleta Stępczyńska zorganizowała niesamowitą sesję zdjęciową dla wszystkich dzieciaczków ze żłobka i przedszkola w Elblągu. Zdjęcia.

Baśniowa sesja zdjęciowa w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu

To już nasza tradycja, że w okresie przed świętami Bożego Narodzenia wykonujemy wszystkim dzieciom sesję zdjęciową, w niesamowitej, świątecznej, baśniowej scenerii.

W tym niepublicznym żłobku i przedszkolu w Elblągu pojawiła się świąteczna, wspaniała, bajecznie kolorowa sceneria oraz profesjonalni fotografowie.

Tym razem motywem przewodnim było łóżko, a nasze dzieci ubrane w kolorowe piżamki pozowały do świątecznych zdjęć. Taki scenariusz sesji zdjęciowej to zapowiedź wspaniałego wypoczynku, radości, oczekiwania na św. Mikołaja oraz świątecznego nastroju, jaki powinien towarzyszyć wszystkim dzieciaczkom podczas świąt Bożego Narodzenia.

Dla naszych dzieci to była radość oraz niesamowite przeżycie, a jej efekt – wspaniałe, profesjonalne zdjęcia to niezwykła pamiątka dla rodziców oraz dzieci.

Jak wyglądała nasza sesja zdjęciowa, możecie zobaczyć na tym filmie.

Święta czy pandemia – w Małym Europejczyku nie zwalniamy tempa!

Dyrekcja i kadra Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu nie zwalniają tempa – tu dzieją się, nie tylko w święta prawdziwe cuda nagradzane uśmiechem i radością dzieci.

Świąteczne jasełka na dużej scenie przed nowoczesnym budynkiem żłobka i przedszkola czy właśnie ta wspaniała zdjęciowa sesja świąteczna. W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu nie zwalniamy tempa. Wspaniałe atrakcyjne niespodzianki dla dzieci – to wytężona praca pani dyrektor Wiolety Stępczyńskiej i wszystkich nauczycielek Małego Europejczyka, którym po prostu chce się pracować z dziećmi i dla dzieci. To wspaniali i zaangażowani rodzice, którzy uczestniczą we wszystkich żłobkowych i przedszkolnych wydarzeniach.

Zobacz, jak wyglądało świąteczne, jasełkowe show w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu - w tym linku

W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu dzieci po prostu nie mogą się nudzić. Każdy tydzień w tym elbląskim żłobku i przedszkolu to ciekawe zajęcia edukacyjne, wycieczki całodniowe, ciekawi goście, wizyty w instytucjach kultury, spotkania ze zwierzątkami – żywe lekcje, imprezowe nocki w placówce, wizyty teatrzyków, występy na scenie, fantastyczne jasełka świąteczne, wspaniałe zabawy na świeżym powietrzu na naszym olbrzymim (2000 m2), doskonale wyposażonym placu zabaw.

Dodatkowo dzieci uczestniczą w codziennych lekcjach j. angielskiego, zajęciach tańca, judo, jogi, gry w piłkę, zajęciach artystycznych z plastykiem – w specjalnie przystosowanych do tego salach tematycznych. Mamy w naszym nowoczesnym budynku żłobka i przedszkolu w Elblągu nawet salę kinową!

To powoduje, że dzieci z Niepublicznego Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu są doskonale przygotowane do edukacji szkolnej, nie boją się publicznych występów, są śmiałe, chętne do nauki i zabawy, gotowe zmierzyć się z najtrudniejszymi zadaniami i poznawania nowych rzeczy!

Najlepszym przedszkolem i „starterem” dla Państwa pociech będzie Żłobek i Przedszkole „Mały Europejczyk” w Elblągu!

- W Małym Europejczyku, po prostu każdemu z nauczycieli się chce pracować z dziećmi i dla dzieci. Jesteśmy chyba jedynym przedszkolem i żłobkiem w Elblągu, gdzie nawet zimą organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki, teatrzyki, wizyty ciekawych gości, zwierzątek. Bez zmian odbywają się wszystkie zajęcia artystyczne i ruchowe. U nas życie wprost tętni, a Mały Europejczyk otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 19.00 – mówi dyrektor Wioleta Stępczyńska.

To wszystko pozwala nie tylko na prowadzenie edukacji w sposób najbardziej przyjemny dla dzieci, ale również rozwija ich zainteresowania i pasje, które zaprocentują w przyszłości.

Dlatego to, co nie uda się zorganizować w innych przedszkolach w Elblągu, zawsze świetnie udaje się właśnie w Małym Europejczyku.

Dzieci uwielbiają „Małego Europejczyka” dlatego nie jest niczym dziwnym, że w wielu imprezach organizowanych przez ten elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole chętnie uczestniczą nawet jego absolwenci – obecnie uczniowie klas 1,2,3 szkół podstawowych.

Chcecie do nas dołączyć? Dzwońcie, piszcie już teraz!

Tel. 515 406 883

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

ul. Dąbrowskiego 33/1, 82-300 Elbląg

e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

fb: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

---artykuł promocyjny---