  Świąteczne promocje w gabinecie Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Z okazji Świąt specjaliści gabinetu Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna przygotowali promocje na wiele zabiegów medycyny estetycznej, kosmetologicznych oraz laseroterapii. Możesz skorzystać z wymienionych usług do końca lutego 2022 lub wykupić prezent świąteczny w postaci bonu upominkowego w Klinice Medesta.

Jednocześnie informujemy, że pracujemy w soboty od 8.30 do 13.30 oraz od poniedziałku do piątku od.8.00 do 18.00, w czwartki do 19.00. Zapraszamy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub on-line.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą promocyjną.

Medycyna estetyczna:

Kwas hialuronowy – 880 zł. Objętość 1,25 ml, 20 mg\ml kwasu hialuronowego; bruzdy nosowo-wargowe, powiększanie ust, zmarszczki palacza, linie marionetki, nici hialuronowe.

Kwas hialuronowy – 980 zł. Preparat gęsty, objętość 1,3 ml, 25-28mg\ml kwasu hialuronowego; unoszenie policzków, modelowanie brody, wygładzanie zmarszczek.

Konsultacja medycyny estetycznej – 160 zł zamiast 200 zł.

Profhilo – przy zakupie 2 zabiegów 2x800 zł (zamiast jeden zabieg 1000 zł).

Ellanse M – stymulator kolagenu 1300 zł zamiast 1500 zł, efekt dwóch zabiegów w jednym czyli pojędrnianie skóry oraz wypełnienie zmarszczek.

Ellanse S – stymulator kolagenu 1100 zł zamiast 1300 zł.

Jalupro – Medesta to certyfikowany gabinet

Jalupro Classic – 700 zł zamiast 800 zł.

Jalupro HMW – 1000 zł zamiast 1200 zł.

Powiększanie ust – od 880 zł, kosmetyki do pielęgnacji ust i twarzy gratis.

Botulina – wygładzenie zmarszczek mimicznych od 316 zł za 1 powierzchnię w przypadku 3 okolic.

Baby botulina – 1 powierzchnia 390 zł.

DR CYJ Hairfiller – 600 zł, konsultacja trychologiczna z zabiegiem.

Ultraformer III urządzenie 3 generacji – podbródek od 450 zł.

Kosmetologia:

Fot. Medesta

Laser Cutera Excel HR - depilacja laserowa jedynym w Elblągu laserem aleksandrytowym, zabieg skuteczny i bezbolesny, w cenie już od 99 zł za jeden zabieg w przypadku wykupienia pakietu zabiegów.

Retix.C professional - zabieg retinolowy, 160 zł zabieg na twarz i szyję plus konsultacja kosmetologiczna w zakresie trądziku gratis.

Radiofrekwencja mikroigłowa MRF – twarz, blizny potrądzikowe, ujędrnianie skóry od 700 zł w przypadku wykupienia 2 zabiegów.

Laser frakcyjny Palomar Emerge - górne i dolne oraz kurze łapki 300 zł.

Nanoterapia Nanofrax – od 400 zł.

Laseroterapia:

Laser Genesis - redukcja rumienia i pojędrnianie skóry, teraz przy zakupie 2 zabiegów, cena 500 zł za 1 zabieg.

Laser Cutera Excel V + - laserowe zamykanie naczynek laserem marki premium, zabieg wraz z konsultacją lekarską – policzki od 400 zł, nos od 350 zł, broda od 250 zł, naczyniaki rubinowe i wrodzone od 350 zł.

Depilacja laserowa jedynym w Elblągu laserem aleksandrytowym, zabieg skuteczny i bezbolesny, laser Cutera Excel HR, w cenie już od 99 zł za jeden zabieg w przypadku wykupienia pakietu zabiegów.

Laser frakcyjny ablacyjny CO2 Lutronic:

Blepharoplastyka laserowa CO2, ujędrnianie skóry wokół oczu, powieki górne i dolne oraz kurze łapki, teraz w cenie 600 zł zamiast 800 zł.

Policzki laserem CO2 – 2 przejścia lasera, działanie na blizny i jednoczesny peeling laserowy, teraz w cenie 600-800 zł w zależności od rozległości zabiegu.

Laser CO2 na usuwanie włókniaków, brodawek łojotokowych na ciele - 10 zmian w cenie od 500 zł, w zależności od wielkości zmiany.

Laser CO2 na usuwanie włókniaków, brodawek łojotokowych – 1 zmiana od 250 zł zależności od wielkości zmiany.

Promocje obowiązują do końca lutego 2022.

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski spółka partnerska

Elbląg, ul. Legionów 8 lokal C

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

tel. 730 730 353

czynne od pon. do pt. 8.00-18.00 oraz w soboty

-- artykuł promocyjny --