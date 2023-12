 Szalik wełniany - jak dobrać odpowiedni model do kurtki?

Trudno wyobrazić sobie mroźne dni bez ciepłego, wełnianego szalika. Ubrania z wełny zapewniają doskonałą izolację przed zimnem, a jednocześnie odprowadzają wilgoć na zewnątrz. Oznacza to tyle, że w szaliku z wełny będzie ci ciepło, ale się nie spocisz. Nie ma lepszego materiału na szalik lub czapkę. Odzież z wełny występuje w różnych kolorach i wzorach. Podpowiadamy zatem, jak dobrać wełniany szalik do kurtki, aby stworzyć stylowy zestaw na zimę.

Dlaczego ubrania z wełny merino są tak ciepłe i komfortowe w noszeniu?

Ubrania z wełny merynosów uchodzą za lekkie, ciepłe i komfortowe. Ze względu na specyficzną budowę włókien (skręcone spiralnie włókna merino tworzą „kieszonki” z powietrzem, co pozwala utrzymać ciepło) wełna merino ma naturalne właściwości termoizolacyjne.

Ponadto ubrania z wełny merynosowej doskonale odprowadzają wilgoć. Właściwie nie da się przepocić takiej odzieży, a co za tym idzie – nadaje się na chłodne dni nawet w ekstremalnych warunkach (na przykład podczas wędrówek po górach). Cechuje ją duża funkcjonalność i właściwości oddychające.

Wełna merino jest lekka, a do tego bardzo przyjemna w dotyku. Włókno z wełny merynosów jest niezwykle delikatne, co przekłada się na wygodę noszenia. Z wełny wytwarza się różnego rodzaju odzież idealną na chłodniejsze dni: spodnie i koszulki z długim rękawem, swetry i golfy (znajdziesz je tutaj: https://moremoi.com/golfy-welniane), ale także bieliznę i akcesoria (skarpetki, szale, czapki, rękawiczki).

Szal z wełny merynosów – jak dobrać idealny wzór do swojej kurtki?

Wełna to szlachetny materiał, który zawsze wygląda elegancko. Takie szaliki możesz nosić zarówno do kurtek, jak i do płaszczy wyjściowych. Szaliki z wełny merino w różnych kolorach znajdziesz tutaj: https://moremoi.com/welniane-szaliki.

Warto nadmienić, że są to szale najwyższej jakości. Surowce na szale pozyskiwane są od owiec z ekologicznej hodowli, bez stosowania mulesingu. Przędza ma natomiast odpowiednie certyfikaty (Oekotex Standard 100, ICEA oraz GOTS). Wybierając odzież z wełny, zawsze sięgaj po produkty pochodzące ze zrównoważonej produkcji.

Jaki szalik wełniany do kurtki wybrać?

Pytanie jednak brzmi: jak dobrać odpowiedni szalik? Moda jest dziś łaskawa i pozwala na zabawę kolorami i fakturami dodatków. Niemniej warto kierować się kilkoma podstawowymi zasadami:

Wzorzysta kurtka – do takiej kurtki dobierz szal w stonowanych barwach, aby dodać stylizacji wrażenia harmonii. Może to być szal z wełny merynosów w kolorze szarym, kremowym czy białym.

Gładka kurtka w jednolitym kolorze – takie kurtki są świetne, ponieważ do wszystkiego pasują i stanowią tło dla bardziej wyrazistych dodatków. Możesz wybrać czapkę i szal w pięknym, intensywnym kolorze fuksji.

Jasna kurtka/ciemna kurtka – szal można dopasować tak, aby kontrastował z barwą kurtki, a tym samym przyciągał wzrok. Do jasnej kurtki możesz wybrać ciemny szal (grafitowy, czarny, bordowy), natomiast ciemną kurtkę świetnie dopełni biały lub kremowy szalik (takie rozwiązanie doda twarzy promiennego wyglądu).

Klasyczny płaszcz – tutaj wiele zależy od tego, w jakich okolicznościach nosisz płaszcz. Jeśli jest to elegancki płaszcz na specjalne okazje, to dobierz do niego szal w neutralnych barwach. Taki dodatek wykonany ze szlachetnej wełny merino podkreśli wyjątkowy styl.

To tylko kilka wskazówek, które pomogą dobrać szal do kurtki. Jak wspominaliśmy – warto bawić się modą i eksperymentować z dobieraniem dodatków. Kupując szal z wełny merynosów masz pewność, że będzie ci ciepło i komfortowo. Materiał wygląda elegancko i doda stylizacji odrobinę luksusowego sznytu. Kolorystyka i wzór to rzecz gustu. Koniecznie weź pod uwagę własne upodobania i wybieraj kolory, które pasują również do twojej karnacji.

