Szkło hartowane do Realme 7 Pro - jaką ochronę powinniśmy wybrać?

Bez względu na to, ile kosztował smartfon, jaki mamy w swojej kieszeni, zdecydowanie warto zabezpieczyć go dedykowaną warstwą ochronną. Może nią być na przykład szkło hartowane lub etui. Dlaczego to tak ważne?

Realme 7 Pro - co trzeba wiedzieć o tym smartfonie?

To producent, który działa w Polsce od niedawna. Oznacza to, że firma musiała w jakiś sposób przykuć uwagę użytkowników. Praktyka wielu firm pokazała, że potencjalnych odbiorców najbardziej interesuje wysoka jakość wykonania i świetne podzespoły w połączeniu z atrakcyjną ceną. I właśnie w tym kierunku poszło Realme. Producent zaimplementował tu ekran o przekątnej 6,7 cala, który wykonany jest w technologii AMOLED. Ma on przekątną 6,4 cala, pracuje w rozdzielczości Full HD+ i pokrywa ponad 91% frontowego panelu. Warto docenić też wysoką jasność wynoszącą 430 nitów oraz łatwość nawigacji, którą udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu formatu 20 do 9.

Realme uznało, że świetnie sprawdzi się tutaj Qualcomm Snapdragon 720G. Telefon imponuje aż 8 GB pamięci RAM, co w tej półce cenowej nie zdarza się zbyt często. Mamy tu także 128 GB miejsca na dane użytkownika. To całkiem sporo miejsca. Producent postawił na zaskakująco dobry aparat główny: 64 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (szeroki kąt) + 2 Mpix moduł pomocniczy do zdjęć makro. Na froncie czeka pojedynczy, 32 Mpix aparat selfie, który wspiera też fotografie wykonywane z wykorzystaniem szerokiego kąta. Wyróżnia go światłosiła na poziomie f/2.5.

Dobrze wypada też zaplecze łącznościowe. Nie zabrakło NFC, WiFi 802.11 w pasmach a/b/g/n/ac/6, modułu Bluetooth 5.1, GPS oraz USB-C w standardzie 2.0. Nie sposób przejść też obojętnie obok dobrze grających głośników stereofonicznych. Realme 7 Pro oferuje ogniwo akumulatora w technologii litowo-polimerowej o pojemności 4500 mAh, który wspiera szybkie ładowanie (65 W). Jest to urządzenie całkiem poręczne. Jego wymiary to 160,9 × 74,3 × 8,7 milimetra przy wadze zbliżonej do 180 gramów.

Szkło hartowane do Realme 7 Pro - czy warto w nie zainwestować?

Mogłoby się wydawać, że niekoniecznie, bo przecież wyświetlacz chroniony jest przez warstwę ochronną Gorilla Glass 3 Plus od Corning. Pamiętajmy jednak o tym, że nawet najlepsze szkło ochronne prędzej czy później zacznie łapać mikrorysy. Wystarczy przypadkowy kontakt z ziarenkami piasku lub pechowy upadek na twarde podłoże.

Szacuje się, że koszt wymiany zbitego ekranu w tym telefonie to wydatek zbliżony do 450 złotych. To spora kwota. Jest to zarazem jedna z głównych przesłanek, dlaczego warto zainwestować w warstwę ochronną renomowanego producenta. Na przykład firmy z Polski - 3mk.pl, która w swojej ofercie ma także szkła hartowane do Realme 7 Pro. Jeśli zdecydujemy się na przykład na szkło ochronne HardGlass od tego producenta, to otrzymamy produkt o imponującej twardości 9H, który dodatkowo jest wzmocniony warstwą ochronną AntiCrash. Atutem konstrukcji jest też niewielka grubość, wynosząca zaledwie 0,3 milimetra.

Jak jeszcze można zabezpieczyć Realme 7 Pro?

Ochrona wyświetlacza to nie wszystko. Nie powinno więc dziwić, że wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę takie zapytania, jak: etui na Realme 7 Pro czy pancerne etui do Realme 7 Pro. Pokazuje to dość dobrze, że jest zapotrzebowanie na tego typu produkty. O czym warto pamiętać przy wyborze etui? Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy spełnia ono standardy Absorber, które dają już sporą pewność na to, że ewentualny upadek nie skończy się koniecznością wymiany popękanego szkła na tylnej ścianie smartfona.

