 Szukasz zatrudnienia? Poradnik, jak znaleźć pracę

Żyjemy w czasach, kiedy najszybszym sposobem na zwiększenie swojej pensji jest zmiana miejsca zatrudnienia. Z tego względu obserwujemy coraz częstsze rotacje pomiędzy firmami. Jedna rzecz jednak stoi na przeszkodzie do realizacji swojego celu zarabiania więcej: przesyt.

Trudno jest się wybić ponad tłum i dostać nową pracę, ponieważ gdy potencjalny pracodawca dostaje na biurko 100 czy 150 CV, jest duża szansa, że Twojego nawet nie zauważy. Jak dostać pracę?

Zadbaj o porządne CV

Niestety pośród wielu rzeczy, przekazywanych w szkołach, mało jest wiedzy praktycznej, związanej m.in. ze znalezieniem pracy. Jeśli zaś jest już ona przekazywana, to w archaicznej formie: np. zaleca się, by pisać listy motywacyjne. To podejście może zadziałać w przypadku małych firm, poszukujących specjalistów o konkretnym zestawie umiejętności.

Jednak gdy firma jest duża, a strumień CV spływa do niej nieprzerwanie, na Twoje CV będzie ktoś patrzeć przez ok. 10 sekund i wątpliwe jest, aby chciał czytać obszerny list motywacyjny. Chyba, że w jakiś sposób zawiesisz jego wzrok na swoim profilu. Z tego względu zrezygnuj z nudnego, czarno-białego CV. Wpleć w nie jakiś motyw kolorystyczny.

Naprawdę, Microsoft Word to nie jedyny sposób, by stworzyć CV. W internecie jest wiele darmowych stron, gdzie można stworzyć przepiękne CV. Niektóre z tych portali pozwalają utworzyć profil, który będą widzieć potencjalni pracodawcy. Oni zresztą też są tam zarejestrowani i możesz im wysłać swój życiorys zawodowy. To może być pomocne przy znalezieniu pracy.

Zwróć dużą uwagę na zamieszczone zdjęcie. W czasach, gdy każdy telefon zawiera potężny aparat, nie zadowalaj się selfie z podwójnym podbródkiem. Poproś kogoś o zrobienie Ci zdjęcia, ustaw się na dobrym tle przy dużej ilości słońca.

Na górze CV możesz umieścić dwa-trzy zdania dotyczące Twojej osoby, które zaintrygują pracodawcę do spojrzenia na resztę. Pamiętaj, by najbardziej wartościowe osiągnięcia itp. umieścić na początku i na końcu CV, ponieważ te dwa miejsca najbardziej zapadają w pamięć. Nudne, ale obowiązkowe informacje wrzuć w środek.

Zawartość CV musi być odpowiednia, by po zwróceniu na Ciebie uwagi, ktoś faktycznie chciał Ci tę pracę dać. Wykształcenie, języki obce, dodatkowe umiejętności, odbyte szkolenia, posiadane certyfikaty; wszystko musi się tam znaleźć.

Jak dostać pracę? Skorzystaj z pomocy specjalistów

Czasem nawet najlepsze CV nie pomoże, ponieważ przy ciągle narastającym tempie życia, nawet najbardziej wyróżniający się i profesjonalny życiorys zawodowy może zwyczajnie zostać pominięty, nieprzeczytany. By wyróżnić się z tłumu, warto skorzystać z agencji outsourcingowych. Skontaktować się z nimi możesz za pośrednictwem ich stron internetowych, np. https://fast-service.com.pl/outsorcing/.

Tego typu firmy specjalizują się w pośrednictwie pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Dzięki doświadczeniu umiejętnie ich parują. Pracownikom pozwala to na zostanie dostrzeżonym. Pracodawcy zaś nie muszą się martwić przeglądaniem stosów CV, bo odpowiednio wykwalifikowany pracownik zostaje im podany na tacy.

Do takich firm należy Agencja Fast Service. Od kilkunastu lat wynajduje ona ludziom pracę w magazynach, na produkcji. Wyszukuje najlepszych specjalistów dla międzynarodowych korporacji z branż: logistycznej, spożywczej, transportowej czy elektronicznej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://fast-service.com.pl.

Zapomnij o przykrych doświadczeniach z pracodawcami. Korzystając z pomocy Agencji pracy Fast Service masz gwarancję pełnego profesjonalizmu, w tym obsługi procesów logistyczno-produkcyjnych: pracownicy tymczasowi mają zapewnione pełne zakwaterowanie, a także transport do i z miejsca pracy. Obecnie w ofercie nie znajduje się praca wakacyjna albo dla studentów.

Podsumowanie: jak znaleźć pracę

Jeżeli więc szukasz pracy, masz dwie drogi: albo próbuj zrobić wszystko samodzielnie, albo powierz swój los w ręce profesjonalistów. Możesz dać szansę jednemu podejściu, a gdyby ewentualnie coś się nie powiodło, skorzystać z drugiego. Możesz też skorzystać z obu. Jedno jest pewne: praca z nieba nie spadnie. By ją znaleźć, trzeba zakasać rękawy i… wziąć się do roboty!