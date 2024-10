Szybko, kompleksowo i z pasją, czyli warsztat Perfect-Car

- Nie jesteśmy tu z przypadku, moi pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje, a samochody są naszą pasją. Żadna usługa nie jest nam obca i nie ma usterki, której byśmy się nie podjęli - mówi Krzysztof Krupa, właściciel warsztatu Perfect-Car w Elblągu, zajmującego się naprawą, klimatyzacją i wulkanizacją aut. Zobacz zdjęcia.

Krzysztof Krupa zaczął prowadzić swój warsztat dwa lata temu, od stycznia tego roku rozszerzył usługi i jak podkreśla, wciąż się rozwija.

Szeroki wachlarz usług

- Zależy nam na kompleksowej działalności, od blacharstwa, lakiernictwa, po naprawy, wulkanizację, klimatyzację i detaling, bo wprowadzamy pranie i polerowanie aut – wylicza pan Krzysztof. – U nas zajmujemy się nie tylko naprawami, ale zadbamy również o estetykę auta. To wygodne dla klienta, bo nie musi z każdą rzeczą osobno jeździć po warsztatach, tylko wszystko zrobić u nas za jednym zamachem.

To, co wyróżnia warsztat, to nie tylko kompleksowość, ale jak podkreśla pan Krzysztof, również szybki czas realizacji.

– Wszystko zależy od usterki, z którą klienci przychodzą. Jeśli chodzi o remont silnika, to taka naprawa rzeczywiście może zająć kilka dni, bo wtedy nie wszystko zależy od nas, ale gdy jest to kwestia wymiany klocków, zawieszenia, paska rozrządu, oleju czy sprzęgła, to klient zostawia nam auto rano, a po kilku godzinach nim wyjeżdża, nie trzymamy samochodów po dwa tygodnie, szanujemy czas naszych klientów. Współpracujemy z trzema hurtowniami, więc nie czekamy długo na potrzebne części, czasem sam po nie podjeżdżam, a gdy jestem umówiony z klientem na konkretną rzecz, to dzień wcześniej zamawiam potrzebną część, by już rano była gotowa – mówi Krzysztof Krupa.

Dbamy o klientów

Właściciel warsztatu przyznaje, że ważny jest dla niego porządek oraz bezpieczeństwo, dlatego na terenie obiektu znajduje się kilka kamer, parking jest ubezpieczony, a wnętrza aut przykrywane są pokrowcami, by nie ubrudziły się podczas napraw.

– Plusem jest też nasza lokalizacja, nie mamy warsztatu gdzieś na obrzeżach, skąd klienci musieliby zamawiać taksówki lub prosić kogoś znajomego o podwózkę. Znajdujemy się przy Fabrycznej, skąd po zostawieniu auta, jest blisko do przystanków komunikacji miejskiej – dodaje Krzysztof Krupa.

Już niedługo pojawić się ma czwarte stanowisko z podnośnikami, co, jak podkreśla właściciel warsztatu, również skróci czas pracy. W warsztacie Perfect Car czeka na Państwa czteroosobowy zespół pracowników.

Wymień opony, płyn dostaniesz w gratisie

Naprawy, które najczęściej wykonuje warsztat, zależne są od sezonu. Latem jest to najczęściej klimatyzacja, zimą wymiana opon.

– Z tym nie ma co czekać, już zapisujemy klientów, bo zima może nadejść szybko. Odpowiednie opony zapewniają bezpieczeństwo, a to jest najważniejsze. Dodatkowo, do końca listopada mamy promocję: do każdej wymiany opon, dorzucamy w gratisie zimowy płyn do spryskiwaczy – mówi pan Krzysztof.

W warsztacie Perfect-Car można również zostawić swoje zużyte opony, które warsztat oddaje do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

– Nie oszczędzamy też na sprzęcie i stawiamy na jakość. Nie jesteśmy tu z przypadku, moi pracownicy są po szkołach i wszyscy robimy to z pasji, żadna usługa nie jest nam obca i nie ma usterki, której byśmy się nie podjęli - podkreśla nasz rozmówca.

Krzysztof Krupa

Perfect-Car, Fabryczna 16, 82-300 Elbląg

tel. 48 780 112 052

Zakład czynny: pn.- pt. 9-18, sobota 8-14

Sprawdź na mapie lokalizację