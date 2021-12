Tak zmienia się Teatr im. Aleksandra Sewruka

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zakończył termodernizację swojego budynku. Projekt trwał dwa lata i kosztował 2,5 miliona złotych. Zobacz, co się zmieniło.

To jak zmienił się budynek Teatru im. Aleksandra Sewruka widać najlepiej od strony ul. Karowej. Oko przyciąga nowa elewacja z dużym teatralnym logotypem. Zmiany widać nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz, a o tym, co się zmieniło najlepiej mówią liczby.

W czasie realizacji projektu, który trwa od 21 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 r., wymieniono 57 okien, 217 punktów świetlnych, 252 gniazd włącznikowych, wmontowano 7 rozdzielnic elektrycznych, ułożono 400 m instalacji grzewczej, zainstalowano 46 grzejników. Teatr ma już nowy węzeł cieplny, zmodernizowaną instalację oświetlenia wewnętrznego oraz instalację ciepłej wody użytkowej, na dachu – panele fotowoltaiczne, a ściany budynku i sam dach zostały docieplone. Dzieło wieńczy montaż konstrukcji z neonowym napisem TEATR od strony ul. Karowej. A wszystko po to, by zmniejszyć energochłonność obiektu dotyczące energii cieplnej i elektrycznej, obniżyć koszty funkcjonowania teatru i poprawić komfort cieplny w obiekcie.

Termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka kosztowała dokładnie 2 miliony 525 tysięcy 422 złote i 7 groszy. I była dofinansowana w 80 procentach ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014-2020 (dokładne dofinansowanie to 1 milion 661 tys. 790 zł i 95 groszy). Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansował ten projekt kwotą 732 tys. 715 zł i 2 groszy.

Trwa także rozbudowa Teatru, ale to już wątek na całkiem nową opowieść....

Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Nr. Umowy RPWM.04.03.01-28-0030/20-00 w ramach

Osi priorytetowej 4 – “Efektywność Energetyczna”

Działania 4.3 – “Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach publicznych”

Poddziałania 4.3.1 – “Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

---- artykuł promocyjny ----