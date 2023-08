Centrum Pszczelarskie „Nektar” oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu zaprasza na XIX Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności, które odbędą się w Karczowiskach Górnych k/Elbląga w dniach 5-6 sierpnia. Oprócz targów, w Karczowiskach zostaną uroczyście otwarte - Centrum Pszczelarstwa "Bez barier" oraz ścieżka przyrodnicza "Pszczela edukacja".

Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności na stałe wpisały się w letni kalendarz imprez regionu. Od dziewiętnastu lat gromadzą tysiące odwiedzających. Co roku w pierwszy weekend sierpnia zapraszamy pszczelarzy, miłośników pszczół oraz konsumentów, na pokazy sprzętu pszczelarskiego, wystawy, koncerty, prezentacje i bogaty program szkoleniowy. Wszystko w klimacie pszczelarskiego święta, z mnóstwem atrakcji.

Targi stale się rozwijają i wzbogacają swój program o nowe elementy. W tym roku, zapraszamy na uroczystą inaugurację działalności Centrum Pszczelarstwa „Bez Barier” oraz ścieżki przyrodniczej „Pszczela edukacja”. Odbędzie się ona 5 sierpnia.

PPHU „Nektar” Cecylia i Waldemar Badeńscy, Małgorzata Guzowska oraz Regionalny Związek Pszczelarzy od lat działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Na tegorocznych targach będziemy mieli przyjemność otworzyć, pionierskie w swoim charakterze, Centrum Pszczelarstwa „Bez Barier”. Jest to unikatowe na skalę europejską miejsce, w którym umożliwiamy zajmowanie się pszczelarstwem osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Drugim wyjątkowym wydarzeniem będzie udostępnienie szerokiej publiczności wyjątkowej w swoim charakterze, ścieżki przyrodniczej – „Pszczela edukacja”. Poświęcona jest ona pszczelarstwu i zagadnieniom związanym z ochroną przyrody. Ścieżka przybliża świat pszczoły miodnej w sposób przyjazny odbiorcy. Czekają na nich gry interaktywne, tablice edukacyjne, skansen pszczelarski oraz 2-metrowa pszczoła.

Na Targach Pszczelarskich, jak co roku, będzie można zaopatrzyć się w różnorodne miody, miody pitne, wyroby z produktów pszczelich, w tym kosmetyki. Będą stoiska z naturalną żywnością. Nie zabraknie bogatej oferty asortymentu pszczelarskiego.

Imprezie towarzyszyć będą koncerty. Posłuchamy światowych przebojów muzyki rozrywkowej w wykonaniu Gosi Kornas z zespołem – finalistki programu The Voice of Poland.

Szeroki wachlarz standardów muzyki swingowej, jazzu tradycyjnego i bossa novę, zaprezentuje Sergiej Kriuczkow Quintet.

Swój najnowszy singiel „Bez pszczół”, promować będzie wokalistka jazzowa, laureatka odcinka „Szansy na Sukces” i uczestniczka The Voice of Poland – Klaudia Borczyk. Artystka jest ambasadorką kampanii społecznej #podziekujpszczole, do udziału w której zachęcać będziemy odwiedzających Targi.

Zagrają także "Coolturalni" z GOKSiR Godkowo.

Pszczelarzy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z pszczelarstwem, a także tych z długoletnią praktyką, zapraszamy na wykłady „Wybrane zagadnienia z gospodarki pszczelarskiej” oraz „Prawne aspekty działalności pszczelarskiej”. Dla wszystkich odbiorców, niekoniecznie związanych z pszczelarstwem, zaadresowany będzie wykład - „Dobroczynne działanie produktów pszczelich”.

W programie targów zaplanowano także pokazy nowoczesnego sprzętu do prowadzenia gospodarki wędrownej, pokaz tworzenia (dziania) barci przez specjalistów z Lasów Państwowych, czy pokaz strażacki.

Będą także na familijne warsztaty z tworzenia tabliczek z wosku pszczelego. Chętnych do udziału, prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres skansenpszczelarski@gmail.com (decyduje kolejność zgłoszeń).

Impreza jest bezpłatna dla jej uczestników.

Program:

Sobota (5 sierpnia)

10:00 - Uroczyste otwarcie XIX Targów Pszczelarskich i Tradycyjnej Żywności

10:15 - Wystąpienie Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu Waldemara Badeńskiego oraz zaproszonych gości

10:30 - Wręczenie odznaczeń zasłużonym pszczelarzom

11:00 - Otwarcie Centrum Pszczelarstwa „Bez Barier”

11:30 - Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Skansenie Pszczelarskim w Karczowiskach Górnych „Pszczela Edukacja”

12:00 - Biesiada

- Koncerty: Zespół "Coolturalni" z GOKSiR Godkowo, Gosia Kornas finalistka The Voice of Poland, Klaudia Borczyk ambasadorka kampanii „Podziękuj pszczole”

- Pokaz nowoczesnego sprzętu do prowadzenia Gospodarki Wędrownej – Michał Bugalski

- Barbara Łysoń o Kampanii „Podziękuj Pszczole”

- Wystawa eksponatów z Muzeum im. ks. Jana Dzierżona w Kluczborku

- Program artystyczny

- Konkursy

17:00 - Zakończenie

Wykłady:

11:00 - „Wybrane zagadnienia z gospodarki pszczelarskiej” mgr inż. Piotr Nowotnik

13:30 - „Dobroczynne działanie produktów pszczelich” mgr inż. Piotr Nowotnik

Niedziela (6 sierpnia)

09:30 - Msza Święta Polowa (zapraszamy poczty sztandarowe)

10:30 - Otwarcie drugiego dnia targów

10:30 - Wystawa eksponatów z muzeum im. Ks. Jana Dzierżona w Kluczborku

10:30 - Barbara Łysoń o Kampanii „Podziękuj Pszczole”

11:00 - Familijne warsztaty z tworzenia tabliczek z wosku pszczelego

12:00 - Muzyczna Scena Rozmaitości

- koncert: Sergiej Kriuczkow Quintet

17:00 - Zakończenie targów

Wykłady:

11:00 - „Prawne aspekty działalności pszczelarskiej”- adwokat Katarzyna Białopiotrowicz

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy, szczegółowy program na stronie www.nektar.com.pl.

