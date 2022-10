Trendy na sezon jesień-zima 2022/2023

Lato minęło, przed nami piękna złota jesień i śnieżna. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Musimy jednak być przygotowani na każdą ewentualność. Na pewno będą dni deszczowe i chłodne. Ubranie ma chronić nas przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale to nie jest jego jedyne zadanie. Oprócz tego, że chcemy zachować zdrowie, zależy nam także na dobrym wyglądzie. Co zrobić, by wyglądać zjawiskowo i nie bać się przeziębienia? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Skompletuj ciekawy zestaw Praktyczna i dobrze wyglądająca stylizacja nie jest wcale tak trudna do wykonania. Nie musisz także wydawać ogromnych sum pieniędzy. Możesz postawić na klasykę lub otworzyć się na odważniejsze zestawy. Ciepły sweter W jesienno-zimowej garderobie nie może oczywiście zabraknąć ciepłych swetrów. Do wyboru mamy ogrom wzorów i kolorów. Możemy zdecydować się na modele zakładane przez głowę, z dekoltem w serek, rozpinane, długie, krótkie. Możliwości jest o wiele więcej. To tylko kilka przykładów. Nie tylko lista fasonów jest długa. Możesz wybierać spośród wielu barw i printów. Nie musisz wybierać tylko tych jednokolorowych i stonowanych, możesz wybrać odważny kolor i ciekawy splot. Spodnie Długie spodnie to zdecydowany MUST HAVE. Oprócz tego, że mają ochronić twoje nogi przed chłodem, powinny także wyglądać dobrze. Możesz wybrać modele z wąską nogawką typu skinny lub z szerszą jak np. wide leg, bootcut czy flare. Możliwości jest oczywiście o wiele więcej. Duża różnorodność wynika nie tylko z dostępnych kolorów i pintów, ale także materiałów. Możesz wybrać jeansy lub spodnie wykonane z mieszanek różnych materiałów. Uroku dodadzą także detale np. zamki, przeszycia czy lampasy. Bardzo modne są także spodnie woskowane i skórzane. Sukienka Jesienią i zimą nie trzeba rezygnować z sukienek. Jest to element garderoby uwielbiany przez kobiety. Dzięki niej czują się seksownie i uwodzicielsko. Dodaje im to pewności siebie. By ochronić nogi przed zimnem, załóż grube rajstopy. Możesz wybrać sukienkę z wełną lub bawełną. Sukienki dzianinowe sprawią, że będziesz czuć się komfortowo. Piękne jesienne kolory jak brąz, butelkowa zieleń, burgund, a także modny od wielu sezonów musztardowy, sprawią, że jesienno-zimowe stylizacje nie będą tak ponure, jak w przypadku czerni czy szarości. Sukienki posiadają różne kroje. Mogą być luźne oversizowe, jak i obcisłe podkreślające kształty. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są modele z paskiem w talii. Spódnica W chłodniejsze miesiące w roku nie musisz także rezygnować ze spódnic. Załóż grube rajstopy i ciekawą bluzkę lub sweter. Możesz założyć spódnicę mini lub dłuższą, gładką lub plisowaną. Duży wybór dotyczy także kolorów i materiałów, z jakich zostały uszyte. Dzianinowa, skórzana, jeansowa, w jasnych kolorach, ciemnych, żywych lub stonowanych. Przy tak wielkim wyborze nie sposób nie znaleźć czegoś pasującego do swoich preferencji. Koszule i bluzki Bardzo ważnym elementem stylizacji są koszule i bluzki, które połączysz zarówno ze spodniami, jak i spódnicami. Możesz wybrać modele z rękawem ¾ lub długim, z bufkami na ramionach lub bez z kieszeniami, zamkami, ozdobnymi aplikacjami. Możliwościom nie ma końca. Marynarka Marynarka sprawdzi się nie tylko na formalne spotkania. Obecnie mamy modele, które nadadzą się do codziennych stylizacji. Możesz wybrać modele jednolite lub np. w modną kratę, wybrać wersję w stonowanych kolorach lub nieco bardziej żywych. Decyzja należy do ciebie. Okrycia wierzchnie Jesienne i zimowe stylizacje nie obejdą się bez chroniących nas okryć wierzchnich w postaci kurtek i płaszczy. Na początku sezonu wystarczy skórzana ramoneska, jednak później niezbędne będą cieplejsze modele. Parka, trencz, wełniany płaszcz czy klasyczna puchówka to tylko niektóre możliwości. Baw się kolorami i wzorami, dobieraj ciekawe dodatki, a twoja stylizacja będzie wyglądać zjawiskowo. Zwróć uwagę na duży wybór torebek Tommy Hilfiger Stylizacja to nie tylko ubrania, ale także dodatki. Bardzo ważnym elementem niezbędnym dla każdej kobiety jest oczywiście torebka. Musimy przecież schować klucze, telefon, dokumenty czy pomadkę. W zależności od tego, jaki charakter ma dana stylizacja, czy jest bardziej na luzie, czy formalna, postawimy na inny model. Szukając odpowiedniego modelu warto zwrócić uwagę na duży wybór torebek tommy hilfiger. Są zarówno małe torebki, które świetnie nadają się na randkę lub wyjście, gdzie nie musisz ze sobą zabierać wiele rzeczy, jak i większe, które pomieszczą o wiele więcej. Mogą być na pasku, z łańcuszkiem, czarne lub w odważniejszych kolorach, gładkie lub we wzory. Każda znajdzie coś dla siebie. Eleganckie ubrania damskie Jesień i zima to pory roku, które wcale nie muszą być ponure. Możemy chronić nasze ciało przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Pamiętajmy, że na ciekawą stylizację składają się nie tylko ubrania damskie, ale także dodatki. Eleganckie rękawiczki, szal, skórzany lub zamszowy pasek, stylowe nakrycie głowy np. modny kapelusz, no i oczywiście obuwie. Kozaki, sztyblety, botki. Wybór jest ogromny. Możesz wyglądać zjawiskowo o każdej porze roku.

