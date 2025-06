 Tydzień Samochodów Używanych w Toyota Knedler Elbląg - niezawodne auta i wyjątkowe bonusy!

Już od 23 do 29 czerwca w salonie Toyota Knedler Elbląg odbędzie się Tydzień Samochodów Używanych – wydarzenie, które z pewnością zainteresuje wszystkich poszukujących sprawdzonego auta w doskonałym stanie i w atrakcyjnej cenie.

Na klientów czekają pojazdy z renomowanego programu Pewne Auto, co oznacza, że są one dokładnie sprawdzone, przygotowane do jazdy i objęte gwarancją. To idealna okazja, by znaleźć swój wymarzony samochód bez kompromisów.

Dlaczego warto odwiedzić salon Toyota Knedler?

Gwarancja i pełna historia pojazdu

Atrakcyjne rabaty na samochody używane

Elastyczne formy finansowania

Program „Kluczyk za kluczyk" – możliwość wyceny i odkupu obecnego auta

– możliwość wyceny i odkupu obecnego auta Dodatkowe rabaty na nowe samochody

To jednak nie wszystko! W dniach 23–29 czerwca przy zakupie samochodu – używanego lub nowego – każdy klient weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych bonusów. Wśród nagród znalazły się:

20% rabatu na przegląd

Voucher serwisowy na wymianę opon do końca roku

Kosmetyki samochodowe za 1 zł

Dywaniki samochodowe z 50% rabatem

Akcesoria Toyoty za 1 zł, m.in. termos, plecak, koszyk, organizer samochodowy czy maskotka

Wydarzenie odbędzie się w salonie Toyota Knedler przy ul. Kazimierzowo 4B, 82-300 Elbląg.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji – odwiedź nas, przetestuj samochód i znajdź model idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Serdecznie zapraszamy!