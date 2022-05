 Ubrania sportowe - jak się ubrać modnie na sportowo?

Sportowy styl ubierania od dekad króluje na ulicach miast, a w dobie mody na wygodę stał się wiodącym, streetwearowym trendem. Dziś ubrania sportowe możesz nosić nie tylko na siłowni czy w trakcie joggingu, ale też na co dzień. Jak i z czym je łączyć, by wyglądać modnie? Podpowiadamy.

Modne ubrania sportowe – co warto mieć w swojej szafie?

Wygodne dresy, stylowe bluzy, podkreślające sylwetkę legginsy, a ostatnio również komplety fitness i spodenki kolarki to tylko niektóre ubrania sportowe, które na stałe wpisały się w miejski dress code. Uwielbiamy je za komfort noszenia i fakt, że równie dobrze sprawdzają się podczas relaksu w domowym zaciszu, jak i na spacerach, rowerowych wycieczkach czy w długiej podróży. Zastanawiasz się, jak nosić je na co dzień, by wyglądać stylowo i cieszyć się komfortem? Oto kilka sprawdzonych propozycji!

Legginsy i topy – ubrania sportowe jak z siłowni teraz nosimy w mieście

Legginsy, topy i komplety fitness robią furorę na ulicach miast. Modę na nie wylansowały top modelki: Kendall Jenner, Gigi Hadid i Hailey Bieber. Dziś noszą je nie tylko dziewczyny w rozmiarze XS, ale też najlepiej ubrane influencerki plus size. Nic dziwnego. Idealnie dopasowane legginsy, topy czy longsleeve’y z prążkowanej dzianiny to gwarancja komfortu noszenia i prosty przepis na miejską stylizację. Taki set można połączyć chociażby z oversizową bluzą z kapturem czy pikowanym bezrękawnikiem. Świetnie sprawdzi się też koszulowa kurtka i wygodne sportowe buty.

Dresy i bluzy – ubrania sportowe, które podbijają streetwear. Jak je nosić?

Komplety dresowe dotychczas nosiliśmy głównie w domach. W czasie pandemii i pracy zdalnej stały się jednak codziennym uniformem, w którym bez problemu można wyjść na zakupy, spacer, a nawet wędrówkę po mieście. Hitem są dresy w odcieniach nude: beżach, brązach czy pudrowym różu, ale na ulice coraz śmielej wkraczają też komplety w neonowych tonach: fuksji, pomarańczu, zieleni czy błękicie. Z czym łączyć tego typu ubrania sportowe? Modne sneakersy to punkt obowiązkowy, ale dla kontrastu dobrze postawić na klasyczny trencz czy kurtkę ramoneskę.

Najmodniejsze ubrania sportowe na lato – jak tworzyć z nich modne stylizacje?

Ubrania sportowe sprawdzają się o każdej porze roku, ale szczególnie latem podczas ulubionych sportowych aktywności. Długie spacery, rowerowe wycieczki, trekking czy rolki – niezależnie od tego, który sport wybierasz, ubierz się wygodnie. Idealnym wyborem będą spodenki kolarki, które można połączyć z t-shirtem oversize albo crop topem. Do tego koniecznie wygodne sportowe buty i czapka z daszkiem!

