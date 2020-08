Uczniowski Klub Sportowy Szóstka Elbląg zaprasza na bezpłatne zajęcia

Uczniowski Klub Sportowy “Szóstka” Elbląg zaprasza dzieci od lat pięciu oraz młodzież na bezpłatne, pokazowe zajęcia nauki i doskonalenia jazdy figurowej na rolkach i wrotkach. Zajęcia odbędą się w poniedziałek 31.08 oraz 07.09 w godz. 17.00 – 18.00 na torze Kalbar przy ul. Agrykola i prowadzone będą przez certyfikowanych instruktorów i trenerów.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością klubu, podstawami jazdy na rolkach, omówienia możliwości rozwoju w tej dyscyplinie sportowej. Osoby, którym jazda figurowa na rolkach przypadnie do gustu, będą miały możliwość kontynuowania nauki w klubie na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Docelowo zajęcia będą odbywać się w zadaszonym obiekcie sportowym w Elblągu. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Elbląg proponuje również zajęcia nauki jazdy figurowej na łyżwach na Lodowisku Helena. Szczegóły zajęć zostaną opublikowane na stronie internetowej klubu uks6.elblag.pl pod koniec września. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Elbląg prowadzi naukę jazdy figurowej na łyżwach od ponad 14 lat. Limitowany dostęp do lodowiska przyczynił się do rozwinięcia alternatywnej dyscypliny jaką jest jazda figurowa na rolkach i wrotkach, która pozwala wykorzystywać umiejętności i doświadczenie zebrane na lodowisku a jednocześnie daje większą swobodę wyboru miejsca treningów i jest dostępna cały rok. Klub szkoli zawodników na poziomie amatorskim i wyczynowym. Liczne medale zdobyte na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach rolkarstwa figurowego świadczą o wysokim poziomie zawodników i kompetencjach kadry szkolącej. Najwyższym ociągnięciem klubu jest złoty medal Jakuba Kukowskiego w kategorii sportowej 2nd Division - Senior Men w czasie międzynarodowych zawodów w jeździe figurowej na rolkach we włoskim Fasano - WIFSA 9th World Open w 2019 roku. Więcej informacji o działalności klubu można znaleźć na stronie www.uks6.elblag.pl lub na Facebooku. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Elbląg serdecznie zaprasza. Wymagane: kask, ochraniacze, rolki lub wrotki. Uwaga, klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku deszczu.

