 Układanie kostki brukowej - jak zrobić to dobrze?

Układanie kostki brukowej - jak się za to zabrać?

Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić przed układaniem kostki brukowej jest wykonanie projektu. Tylko dobry projekt pozwala na wyliczenie, ile materiału potrzebujemy i ile będzie kosztować dana inwestycja. Przygotowanie planu nie jest łatwe, więc lepiej jest zlecić to zadanie wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie, która po prostu zrobi to dobrze i profesjonalnie, a nam pozostanie cieszyć się z efektu.



Jakie kostki brukowe wybrać?

Kolejnym ważnym krokiem po wykonaniu projektu jest wybór kostki. Tutaj liczy się nie tylko wygląd, choć rzeczywiście, ma on niemałe znaczenie. Warto jednak podkreślić, że kostki brukowej występują w różnych rozmiarach i mogą posiadać różne faktury, co pozwala na stworzenie projektu takiego, jak sobie wymarzymy. Na ułożonej nawierzchni kostki brukowe wyglądają bardzo estetycznie. Ich kolor czy fakturę warto wybierać, dobierając ich wygląd do wyglądu całego domu. Grubość kostki natomiast wpływa bezpośrednio na trwałość kostki. Im jest ona grubsza, tym przez dłuższy okres czasu kostka zachowa swój piękny wygląd, będzie bardziej odporna na zniszczenie, pękanie czy działanie wilgoci, której na zewnątrz nie sposób zniwelować.

Potrzebne narzędzia

Podstawowym narzędziem, jakiego będziesz potrzebować do ułożenia kostki brukowej jest zagęszczarka, a nierzadko także koparka. W przypadku układania większych płyt używa się chwytaków podciśnieniowych. Zanim jednak zastosujesz te narzędzia, musisz dokonać precyzyjnych pomiarów terenu, przyda się więc długi metr, a najlepiej niwelator. Narzędziami, które również będą potrzebne są grabie, poziomica czy szpadla.

Ile kosztuje układanie kostki brukowej?

Jak widzisz, układanie kostek brukowych wymaga sporej ilości pracy i posiadania narzędzi, których wielu z nas po prostu nie posiada. Dlatego czasem bardziej opłaca się skorzystać z usługi układania kostki brukowej. Koszty skorzystania z takiej usługi są zależne oczywiście od miasta, a także od danej firmy, można jednak wyznaczyć pewne widełki cenowe. Obecnie, cena kostki brukowej oscyluje wokół 20 do 80 zł za m².Najdroższe są kostki z naturalnego kamienia, w nietypowych kształtach oraz najgrubsze. O wiele tańsze są kostki cieńsze, o regularnym kształcie i wykonane z mieszaniny betonu. Decydując się na skorzystanie usługi układania kostki brukowej, pod uwagę trzeba brać nie tylko cenę materiału, ale także cenę pracy czy transport materiału. Koszt ułożenia najbardziej typowej betonowej kostki waha się w granicach 50-65 zł za m². Droższe jest układanie kostki we wzory - może sięgnąć nawet 105 zł za m². Najdroższe jest układanie kostki granitowej- tutaj ceny zaczynają się od 92 zł za m² i mogą sięgać nawet 147 zł za m².

Układanie kostki brukowej Poznań

Układanie kostki brukowej Poznań to usługa ciesząca się ogromną popularnością. Mało kto podejmuje się zadania układania kostki samodzielnie. Zdecydowana większość z nas wybiera profesjonalne usługi brukarskie. Wyspecjalizowana firma ułoży kostkę brukową w estetyczny, a przede wszystkim trwały sposób. Firmy, które oferują swoje usługi z zakresu układania kostki znajdziesz tutaj: oferteo.pl. Wszystkie najlepsze oferty w jednym miejscu!