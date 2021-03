Varsovia Residence. Rusza kolejny etap budowy

Po sześciu miesiącach nieprzerwanej budowy, jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy, rozpocznie się realizacja II etapu budowy inwestycji pod nazwą Varsovia Residence przy ul. Komeńskiego w Elblągu. Ze względów logistycznych budowę trzeba było podzielić na 2 etapy i dlatego budowę trzeciego budynku należało odroczyć o 6 miesięcy. Zobacz zdjęcia.

Budowa Varsovia Residence rozpoczęła się 14 września 2020 roku i w pierwszym etapie obejmuje budowę budynków nr 2 i nr 3. Do dzisiaj zakończono stan surowy otwarty Budynku nr 2 oraz trwa budowa drugiego piętra w Budynku nr 3. Niektóre prace budowlane znacznie wyprzedzają założony harmonogram za sprawą doświadczonego Dewelopera – firmy HYDROBUD z Elbląga, który jest gwarancją jakości.

Powstający budynek to kopia budynku nr 2 i zawierał będzie 15 mieszkań, 15 komórek lokatorskich, 5 garaży i 11 miejsc postojowych przypisanych do lokali. W dniu publikacji artykułu do sprzedaży pozostało już tylko 10 mieszkań. Jest to zasługa nie tylko przemyślanego projektu, jakości budowy ale i bardzo dobrej strategii marketingowej opracowanej przez specjalistów rynku deweloperskiego firmy Freedom Nieruchomości.

Więcej informacji o Varsovia Residence przeczytają Państwo na stronie internetowej www.varsovia-residence.pl. Zapraszamy również na nasz Fanpage na Facebooku, gdzie regularnie zamieszczamy wszystkie nowości związane z przebiegiem inwestycji.

Na pytania związane z inwestycją odpowie Państwu opiekun inwestycji Grzegorz Kraiński nr tel. 533 394 100, adres e-mail: g.krainski@freedom-nieruchomosci.pl lub biuro sprzedaży Freedom Nieruchomości pod nr stacjonarnym 55 246 11 22.



Zapraszamy!

