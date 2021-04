W hurtowni Jurex znajdziesz pomysły na kreatywne zabawy dla dzieci

Kreatywne zabawy dla dzieci w czasie pandemii? To możliwe dzięki ofercie hurtowni Jurex! Tu znajdziesz wszystko, co sprawi radość i wzbudzi zainteresowanie Twojej pociechy. Zobacz zdjęcia.

Jurex oferuje szereg kreatywnych akcesoriów dla najmłodszych i starszych dzieci, które pomogą zabawę połączyć z nauką. "Kreatywne boxy", takie jak malowanie akrylami, domowe przedszkole, a nawet zestawy związane z muzyką, umożliwią Twojemu dziecku dobre spędzenie czasu również w domu. Wszystkie pudełka zawierają zestawy do kreatywnych zabaw, które odpowiedzą na potrzeby młodych odkrywców, artystów czy konstruktorów. W ofercie hurtowni Jurex nie brakuje też zestawów do kalkowania, tworzenia własnych świeczników, a nawet do kolorowania t-shirtów, torebek czy butów.

Są tu także farby akrylowe, piasek kinetyczny do zabawy, pianki i filce, z których nasze pociechy wykonają to wszystko, co tylko podpowie im wyobraźnia. Jeśli Twoje dziecko lubi kolorowanki – również jest tu z czego wybierać.

Pomoce do nauki? Te również znajdziemy w hurtowni: książeczki do nauki pisania, kaligrafii, a także do nauki literek i cyfr – z pewnością pomogą w szkolnych wyzwaniach w sposób przystępny i atrakcyjny.

Nie można zapomnieć o wszelkich przyborach przydatnych do nauki szkolnej... i zabawy. W hurtowni Jurex zaopatrzycie się w kredki, farby, mazaki, bloki, długopisy... Są także świecówki dla dzieci od 3 roku życia, które mają kształt ułatwiający najmłodszym trzymanie kredki.

Rękodzieło jest dziś niezwykle popularne, a nieco starsze dzieci z pewnością wiele nauczą się korzystając z zestawów do tworzenia własnych albumów ze zdjęciami, obrazkami czy naklejkami, które mogą być świetnym prezentem dla bliskich lub stanowić niezwykłą pamiątkę na całe życie.

Przypomnijmy, że w hurtowni Jurex znajdziemy też bogaty asortyment artykułów biurowych: tonery, datowniki, papier ksero, segregatory i wiele więcej. Wyrobimy tu również pięczkątki i zaopatrzymy się w puchary czy szklane statuetki – Jurex przygotuje na nie (i nie tylko na nie) specjalne grawetunki np. z podziękowaniami czy życzeniami. Znajdziemy tu także także akcesoria do bindowania i laminowania, a także niszczarki dokumentów.

Jurex to także bogata oferta i artykułów higienicznych, jak środki czystości i ręczniki papierowe. Znajdziemy tu również środki ochronne, jak płyny do dezynfekcji, rękawiczki i maski.

Zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo! Zapraszamy do składania zamówień i zakupów na miejscu!

Hurtownia Jurex

Elbląg; Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

