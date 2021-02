W salonie Citroena HADM Gramatowski w Elblągu rabat do 6 tys. zł* przy zakupie Citroena C5 Aircross

Citroen C5 Aircross to prawdziwy SUV w gamie marki. Teraz auto w wyjątkowej ofercie, z rabatem sięgającym nawet do 6 000 tys. zł*. To nie koniec dobrych wiadomości! Kupując Citroena C5 Aircross czeka na Ciebie promocyjne ubezpieczenie 2,99%** kwoty brutto samochodu.

Citroen C5 Aircross wyróżnia się swoim dynamicznym stylem oraz solidnym wykończeniem. Model ten został wyposażony w duże koła o średnicy 720 mm, osłony progów i nadkoli oraz relingi dachowe. Wewnątrz auta z pewnością poczujesz się bezpiecznie i komfortowo. Cechami charakteryzującymi ten model są przestronność oraz praktyczność zastosowanych w nim rozwiązań. Nie da się nie zauważyć solidnej deski rozdzielczej, wyposażonej w 8” tablet z ekranem dotykowym, który daje możliwość dostępu do multimediów, telefonu, ustawień nawigacji oraz klimatyzacji. Citroen C5 Aircross posiada zawieszenie Progressive Hydraulic Cushions z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi, dzięki czemu jazda tym autem na nierównościach okaże się samą przyjemnością. Warto wspomnieć, że przednie fotele są podgrzewane oraz posiadają funkcje masażu. Dostępne konfiguracje silników umożliwią każdemu dopasowanie auta do swojego stylu jazdy i potrzeb. Do wyboru mamy 2 silniki benzynowe: 1.2 PureTech 130km i 1.6 PureTech 180km EAT8, 3 silniki diesla: 1.5 BlueHDi 130 BVM6 S&S, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 i 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 . Ponadto warto dodać, że gama marki została rozszerzona o C5 Aircross hybryda typu Plug-In***. Jeżeli cenisz sobie wygodę podczas podróży, już dziś odwiedź salon Citroena HADM Gramatowski w Elblągu i przekonaj się sam o licznych zaletach Citroena C5 Aircross.

Zapraszamy na jazdy testowe. *Maksymalny upust dla klienta w wysokości 6000 zł dla modelu C5 Aircross. Powyższe promocje dotyczą pojazdów z rocznika produkcji 2020 zamówionych do 28.02.2021. ** Oferta ubezpieczenia komunikacyjnego za 2,99% dotyczy polis zawartych w PZU S.A. oraz TUiR Allianz Polska S.A. i jest skierowana do wszystkich klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. *** C5 Aircross hybryda typu Plug-In nie jest objęty promocyjnym rabatem. HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer marki Citroen

tel.: 55 230 40 73 e-mail: salon.citroen@hadm.pl

Warszawska 87, 82-300 Elbląg

www.hadm.pl --- artykuł promocyjny ---

