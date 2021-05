Wakacje dla dziecka? Tylko „na wypasie”!

Wakacje w Elblągu? To całkiem niezła opcja, zwłaszcza, jeśli zaproponujemy naszemu dziecku półkolonie organizowane przez EDUN Korepetycje. O tegorocznym wypoczynku rozmawiamy z Moniką Arndt, pedagogiem, miłośniczką kreatywnego wypełniania czasu dzieciom i dyrektor elbląskiego oddziału EDUN.

- Dlaczego "wakacje na wypasie"?

- Ma to podkreślić niezwykle atrakcyjną formę wypoczynku, bogactwo naszego programu, który oferujemy dzieciom. Te wakacje to m. in. dwa wyjazdy poza Elbląg w ramach jednej, tygodniowej półkolonii, prowadzonej od poniedziałku do piątku. W tym roku odbędzie się pięć takich turnusów. Półkolonie organizujemy już od ośmiu lat, a nigdy nie powtarzamy w programie naszych głównych atrakcji. Co roku natomiast wybieramy się choćby do kina albo odwiedzamy Park Rozrywki Nowa Holandia. Warto zaznaczyć, że w przypadku naszych półkolonii w cenie zapewniona jest całość wypoczynku, bez dodatkowych i ukrytych kosztów, np. jeśli chodzi o posiłki, czyli drugie śniadania, obiady i podwieczorki. To samo dotyczy atrakcji, z których korzystamy.

- Na przebieg wypoczynku mają wpływ także sami uczestnicy?

- W pewnym sensie to dzieci układają nasze programy, przykładamy wagę do ich potrzeb, pytamy, co chcą robić. Dostosowując programy, każdego roku bierzemy pod uwagę to, co do tej pory dzieci uznały za szczególnie atrakcyjne. Właśnie w ten sposób działamy. W tym roku chcemy też jeszcze bardziej stawiać na aktywny wypoczynek dzieci, zmęczonych rokiem szkolnym pełnym zdalnego nauczania. Nie zabraknie okazji dla integracji i po prostu spędzenia czasu z rówieśnikami, co przecież w minionych miesiącach było mocno utrudnione. Myślę, że będzie to dla dzieci czas, w którym nawet przez chwilę nie zatęsknią za komputerem i nie będą chciały siedzieć w smartfonie, chociaż spędzają wakacje w mieście. Podsumowując: stawiamy na ruch i integrację. Czekają nas wyjścia do parku rozrywki do kina, lasu... Nie zabraknie też ciekawych warsztatów plastycznych i artystycznych czy zabawy muzycznej.

- Powiedzmy dwa słowa o planowanych wyjazdach z Elbląga.

- Odwiedzimy Gdańsk, a dokładnie park linowy Port Brzeźno, co będzie doskonałą okazją dla wspomnianej już aktywności fizycznej. Po tej zabawie odpoczniemy w Olivia Business Centre, czyli najwyższym obiekcie Trójmiasta. Tam czeka nas podziwianie widoków i oczywiście pyszna pizza. Kolejny wyjazd to odwiedziny Parku Astronomicznego na Górze Żurawiej koło Fromborka. Będzie to dla dzieci okazja do przekonania się, jak w miarę upływu wieków ludzie obserwowali niebo i zachodzące na nim zjawiska. Nie zabraknie zorganizowanych na miejscu, bardzo ciekawych warsztatów. Wstąpimy też do Planetarium i najstarszej wieży wodnej w Polsce.

- Półkolonie to także wyzwanie organizacyjne.

- Bardzo dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa dzieci, a jest to możliwe m. in. dzięki doświadczonej, wykwalifikowanej kadrze. Ważna jest dla nas także ta organizacyjna, formalna strona, jak zgłoszenie półkolonii do kuratorium, posiadanie wszelkich odpowiednich uprawnień, a obecnie także realizacja wszystkich wytycznych związanych z koronawirusem. Myślimy także o wygodzie rodziców: nasze półkolonie zaczynają się już o 7 rano i trwają przez 9 godzin, mogą więc przyprowadzić dziecko przed pracą i odebrać je po niej.

Półkolonie letnie będą realizowane w grupach, zgodnie z wytycznymi, dla dzieci w wieku 7-13 lat. Dzieci będą przyprowadzane i odbierane w siedzibie EDUN Korepetycje ul. Armii Krajowej 7-8 w Elblągu.

