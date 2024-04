 Warsztaty High Heels w Centrum Tańca Promyk

Centrum Tańca Promyk w Elblągu wraca do cyklu wydarzeń pn. „Spotkania z tańcem”. Pierwszymi w tym roku zajęciami będą warsztaty High Heels dla początkujących, które poprowadzi Paulina Cytruk. Zapraszamy w sobotę, 20 kwietnia o godz. 17:00.

High heels to to styl tańca czerpiący z różnych technik (dancehall, vouging czy sexy dance), dla których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie butów na wysokich obcasach. Będą to zajęcia, które oprócz rozwoju ciała pomogą przekroczyć swoje granice i uwolnić pewność siebie.

Warsztaty poprowadzi Paulina Cytruk, która jest profesjonalną tancerką, instruktorem oraz choreografem. Obecnie specjalizuje się w stylach tanecznych, takich jak: high heels, latino czy commercial dance. Uczestniczka wielu turniejów i show tanecznych oraz produkcji telewizyjnych. Tańczyła u boku takich artystów jak: Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Natalia Nykiel czy Viki Gabor. Jak mówi sama, taniec to jej największa pasja.

Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących.

Data: sobota, 20 kwietnia 2024 r., godz. 17:00 - 19:00,

Miejsce: Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80 w Elblągu,

Koszt: 80 zł, bilety dostępne do nabycia na miejscu.

Obowiązują zapisy. Więcej informacji pod numerem tel.: 609-977-220.

Do zabrania: legginsy bądź spodnie dresowe i przede wszystkim ulubione szpilki.

